Người già nói: "5 con vật đến nhà, gia đình may mắn, cát tường", năm mới nhà bạn có điềm lành nào?

Theo người già, trong số rất nhiều loài động vật, năm loài động vật được coi là biểu tượng của sự may mắn là chim én, dơi, ác là, rùa và cá vàng. Người già cho rằng, khi năm con giáp này xuất hiện trong nhà là điềm báo sự may mắn, hạnh phúc sắp đến.

1. Người già nói: Chim én đến nhà là điềm lành

Chim én là sứ giả của mùa xuân, tượng trưng cho sức sống, hy vọng và may mắn. Trong văn hóa xưa, chim én được coi là vị thánh bảo trợ của gia đình, mang lại sự hòa thuận, bình yên cho gia đình.

Người già cho rằng, chim én được coi là biểu tượng của sự may mắn và được mọi người yêu quý, tôn trọng.

Khi chim én làm tổ trước nhà, người ta thường coi đó là điềm lành, nghĩa là ngôi nhà sẽ tràn ngập niềm vui và sự ấm áp.

Hình ảnh chim én trong dân gian bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt của chúng. Chim én bay về từ phương Nam ra phương Bắc vào mỗi mùa xuân, rồi bay về phương Nam vào mùa thu.

2. Người già nói: Dơi vào nhà báo trước hạnh phúc

Trong văn hóa xưa, dơi tượng trưng cho sự phù hộ, may mắn và may mắn. Âm Hán Việt của chữ con dơi là “phúc” đồng âm với chữ "Phúc" nên được coi là con vật mang lại hạnh phúc, sung túc, bình an cho gia đình.

Người già cho rằng, dơi làm tổ hoặc bay vào nhà là dấu hiệu của sự may mắn, mang tài lộc vào nhà.

Hơn nữa, trong tự nhiên, con dơi cũng có ý nghĩa lớn đối với đời sống con người. Con dơi giúp thụ phấn hoa, phát tán hạt cây và ăn côn trùng bảo vệ mùa màng. Ngoài ra, dơi còn có giá trị y học nhất định, phân và xương của chúng có thể dùng để chữa bệnh.

Vì vậy, hình ảnh tốt lành của loài dơi trong văn hóa dân gian cũng bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt và những đóng góp của chúng cho nhân loại.

Do đó, trong phong thủy, dơi là một trong những loài vật tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng và trường thọ.

3. Người già nói: Chim ác là là biẻu tượng của niềm vui

Chim ác là tượng trưng cho niềm vui, may mắn và tình yêu. Khi chim ác là xuất hiện trước cửa nhà, người ta coi đó là điềm lành báo hiệu gia đình sẽ tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

Người già cho rằng, chim ác là xuất hiện trước cửa nhà là điềm báo gia đình sắp đón tin vui.

Hình ảnh tốt lành của chim ác là xuất phát từ vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách sôi nổi. Chim ác là có kích thước nhỏ, bộ lông sáng màu, vui vẻ nhảy nhót giữa các cành cây, mang lại cho con người tâm trạng vui vẻ.

Ngoài ra, chim ác là còn có giá trị y học nhất định, phân và xương của chúng có thể dùng để chữa bệnh. Vì vậy, hình ảnh chim ác là trong dân gian cũng bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt và những đóng góp của chúng cho nhân loại.

4. Người già nói: Rùa trong nhà mang lại bình yên

Rùa tượng trưng cho sự trường thọ, ổn định và may mắn. Với khả năng di chuyển chậm rãi và sống lâu, rùa được coi là loài động vật mang lại bình yên, hạnh phúc lâu dài cho các gia đình.

Người già cho rằng, rùa xuất hiện trong nhà là điềm báo may mắn, bình yên cho gia đình.

Khi rùa xuất hiện trong nhà, mọi người coi đó là điềm lành, báo hiệu gia đình sẽ tràn ngập sự hòa thuận, hạnh phúc.

Hình ảnh tốt lành của rùa bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt và ý nghĩa văn hóa của nó. Rùa là một trong những loài bò sát lâu đời nhất trên trái đất và được coi là biểu tượng của sự trường thọ vì chúng đã chứng kiến những thay đổi trong suốt lịch sử.

Ngoài ra, rùa còn có giá trị chữa bệnh nhất định, mai, thịt, trứng của chúng đều có thể dùng để chữa bệnh.

Vì vậy, hình ảnh tốt lành về rùa trong văn hóa dân gian cũng bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt và những đóng góp của chúng đối với nhân loại.

5. Người già nói: Cá vàng tượng trưng cho sự giàu có

Cá vàng tượng trưng cho sự giàu có, may mắn và hạnh phúc. Âm Hán Việt của chữ "cá" là "ngư" đồng ấm với chữ "dư" trong dư dả, dư thừa nên được coi là biểu tượng của ăn nên làm ra, của cải dư thừa.

Khi cá vàng xuất hiện trước cửa nhà, người già coi đó là điềm lành báo hiệu gia đình sẽ tràn đầy phú quý, hạnh phúc.

Hình ảnh cát tường của cá vàng xuất phát từ hình dáng đẹp đẽ và ý nghĩa của nó. Cá vàng có kích thước nhỏ, màu sắc tươi sáng, bơi lội trong nước mang lại tâm trạng vui vẻ cho con người.

Ngoài ra, cá vàng còn có những ý nghĩa nhất định như “cá vượt Long môn”, tượng trưng cho sự thành công trong sự nghiệp, danh vọng và tài lộc.

Người già nói: "5 con vật vào nhà mang lại điềm lành, may mắn" là bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt và những đóng góp của chúng trong đời sống của con người.

Trong xã hội hiện đại, mọi người đánh giá cao những con vật này như những biểu tượng văn hóa hơn và không phải ai cũng tin rằng sự xuất hiện của chúng mang lại may mắn.

Tuy nhiên, những ý nghĩa đẹp đẽ ẩn chứa trong những con vật này vẫn mang đến cho con người trí tưởng tượng và sự kỳ vọng vô tận.

Năm mới 2024 đang đến, bạn xem gia đình mình có những con vật tốt lành này ghé thăm không nhé, nếu có hãy sẵn sàng chào đón chúng bởi bản thân chúng đã mang lại nhiều vui tươi và hạnh phúc cho chúng ta rồi.

(Theo Toutiao)