Người giàu thích trồng 3 cây cảnh trong nhà, gia đình đại phú đại quý, con cháu phúc lộc dồi dào

Có thể thấy, gia đình càng khá giả thì càng để ý đến việc chọn cây cảnh bài trí trong nhà hoặc trồng trong sân vườn.

Ngoài việc trang trí, làm đẹp và giúp thanh lọc không khí, người giàu rất chú ý đến bố trí cây cảnh phong thủy để giúp cho gia đình chiêu tài, rước lộc, tăng bình an, may mắn. Ảnh minh họa tlcinteriors

Dưới đây là 3 cây cảnh tốt lành mà nhà giàu rất thích trồng. Chúng mang ý nghĩa phong thủy cao đẹp, có hình dáng bắt mắt, dễ nuôi, thích hợp bày trong phòng khách.

Hãy xem đó là những cây cây cảnh nào nhé!



1. Cây cảnh: Bình an

Cây bình an là loại cây thân gỗ thường xanh, tán rộng, cành lá xum xuê, cao thẳng, bóng xoáy, lá hình bầu dục, bề mặt bóng khỏe.

Cây cảnh này phù hợp để bố trí trong phòng khách, ban công và phòng học hay phòng làm việc. Nó có thể tăng thêm sức sống cho môi trường, đồng thời có giá trị trang trí cao.

Người giàu trồng cây bình an dường như là hy vọng mang bình an về nhà, đồng thời có thể thu hút tài lộc, mang lại may mắn.. Ảnh minh họa Inf.news

Đúng như tên gọi, cây cảnh bình an có thể mang lại bình an và hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Đặt cây cảnh này trong nhà sẽ mang lại cho mọi người cảm giác an toàn, thư thái.

Hơn nữa, cây bình an có thể tỏa ra mùi dầu quế mọi lúc, có tác dụng khử trùng và diệt khuẩn rất mạnh, giúp bầu không khí trong nhà được sạch sẽ, cải thiện phong thủy gia đình.

Lưu ý khi trồng cây cảnh này là không nên đặt nó ở những nơi tối trong thời gian dài. Nếu tiếp xúc với nhiều ánh sáng, lá của cây cảnh sẽ có màu sáng hơn, phát triển nhanh chóng và có vẻ ngoài đầy đặn, không dễ bị bệnh.



Bạn cũng cần chú ý đến việc sử dụng nước và phân bón cho cây cảnh, đồng thời cắt tỉa nhiều hơn để cây có vẻ ngoài đầy đặn và đẹp mắt hơn.

2. Cây cảnh: Hạnh phúc

Ý nghĩa của cây hạnh phúc đặc biệt là "đẹp", đại diện cho hòa bình và sức khỏe, hạnh phúc và may mắn... Cây cảnh này cũng có ý nghĩa phong thủy là giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài lộc ngày càng vượng.

Những chiếc lá màu xanh ngọc bích của cây cảnh này tượng trưng cho sức sống và sức sống, đồng thời cũng giống như một chiếc ô lớn màu xanh lá cây.

Cây cảnh này là món quà lý tưởng để tặng người lớn tuổi như những lời chúc tốt đẹp nhất về hạnh phúc, trường thọ. Ảnh minh họa Inf.news

Dù là phong cách trang trí nào thì bạn cũng có thể chọn một chậu cây hạnh phúc. Cây cảnh sẽ giúp cho căn phòng trở nên thanh lịch, đơn giản và thời trang.



Cây cảnh này là loại cây có tính dương mạnh và ưa ánh sáng mạnh. Nó sẽ tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Mùa xuân và mùa thu là mùa cao điểm cho sự tăng trưởng cần chú ý quản lý nước và phân bón, cắt tỉa cành.

Chúng ta nên đặt cây cảnh hạnh phúc ở góc phòng khách hoặc ngoài ban công. Để cây cảnh hạnh phúc ở vị trí này rất thích hợp để cây phát triển mạnh mẽ, đồng thời giúp trang trí nhà cửa.

Vì cây cảnh hạnh phúc rất to khỏe nên chuyên gia phong thủy cũng cho rằng, một cây hạnh phúc vững chãi, xanh tươi có thể đặt ở nhà để giữ an toàn cho ngôi nhà. Ảnh minh họa Inf.news

Đồng thời nó có thể mang lại nhiều may mắn cho gia đình và làm cho các thành viên gia đình khỏe mạnh hơn.

3. Cây cảnh: Hồng đá

Cây cảnh hồng đá (tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis hoặc Cathay persimmon) có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả.

Hồng đá là một loại cây cảnh phong cách và cao cấp. Quả của nó giống như phiên bản thu nhỏ của quả hồng nên còn được gọi là quả hồng đá hay hồng núi, đồng thời cũng là họ hàng gần của cây hồng.

Hồng đá là một loại cây cảnh phong cách và cao cấp. Ảnh minh họa Inf.news





Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Giữ cây cảnh này ở nhà có thể gia tăng phước lành và sự giàu có và nhiều phúc lành hơn, đồng thời thanh lọc không khí và giúp con người khỏe mạnh.

Quả của nó màu vàng cam, hơi nhọn phía đáy, cành lá rậm rạp tươi tốt. Đáng lưu ý là quả của nó lâu ngày không rụng, ra cùng lúc nhiều quả.

Giữ cây cảnh này ở nhà có thể gia tăng phước lành và sự giàu có và nhiều phúc lành hơn, đồng thời thanh lọc không khí và giúp con người khỏe mạnh. Ảnh minh họa Inf.news

Hình dáng tổng thể của cây cảnh này trông rất thanh nhã, đẹp mắt, đặt ngoài ban công phòng khách, giá trị làm cảnh cực cao.



Cây cảnh này không khó trồng. Chúng thích phát triển trong môi trường ẩm ướt và nhiều nắng hơn do đó bạn nên đặt cây ở vị trí nhiều nắng.

Tất nhiên, bạn nên cắt tỉa cây thường xuyên để giữ vẻ ngoài cân đối và đẹp mắt cho cây cảnh. Bạn cũng cần hạn chế tối đa số lần tưới nước, giữ cho đất ở trạng thái khô ráo, sau đó tưới nước khi đất khô.

Cây cảnh này cũng có tuổi thọ rất cao, vài chục năm là chuyện dễ dàng.