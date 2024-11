"Người hùng" 9 lần cứu người nhảy cầu tự tử, còn bị hành hung vì "ai kêu mày cứu"

Nghe truy hô là chạy xuồng máy ra giữa sông

Nước da ngăm đen, gương mặt rám nắng, dáng đi chắc nịch, nhìn bề ngoài anh hơi bị già trước tuổi. Anh tên là Võ Phát Song (40 tuổi, gọi là Dũng), hiện đang làm nhân viên hợp đồng cấp dưỡng, bảo vệ bến ca nô của Phòng Cảnh sát giao thông Long An tại chân cầu Bến Lức, ven sông Vàm Cỏ Đông.

Cầu Bến Lức trên quốc lộ 1 bắc qua sông sông Vàm Cỏ Đông có nhiều người tự tử được cứu sống. Clip Thiên Long

Sáng 19/11, anh Song nhỏ nhẹ tâm sự, nhiều anh chị tuổi đời còn rất trẻ, trong cuộc sống gặp khó khăn, suy nghĩ bế tắc không tìm ra lối thoát. Họ chọn cách nhảy từ trên cầu Bến Lức xuống sông Vàm Cỏ Đông quyên sinh.

"Phát hiện dù nhanh hay chậm, sớm hay muộn thì mình cũng phải làm mọi cách để cứu sống nạn nhân. Những trường hợp không tìm được, vài ngày sau thi thể nổi lên, dù chưa hề quen biết nạn nhân nhưng trong lòng day dứt buồn lắm, về đêm tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được".

Nam thanh niên mặc nguyên quần áo nhảy từ trên cầu xuống sông được anh Song cứu sống. Ảnh: Thiên Long

"Từ đầu năm 2024 đến nay, tôi đã kịp thời dùng xuồng máy cứu sống hàng chục trường hợp nhảy cầu Bến Lức tự vẫn, trong đó cứu 9 người tuổi còn rất trẻ, cũng có người đang đi làm. Trong số 9 nạn nhân được anh Song cứu sống, chỉ có 2 phụ nữ, còn lại đều là nam giới. Nguyên nhân hầu như ai cũng buồn chuyện gia đình, tình cảm hay bị vỡ nợ", anh Song nói.

Gần như năm nào cũng có người nhảy cầu, nên việc chạy xuồng máy "nhanh như chớp" với anh là điều hết sức bình thường trong thời điểm như vậy. Chậm vài giây là xem như mất cơ hội đưa nạn nhân trở lại từ cõi chết.

Anh Song (mặc áo xanh) đứng cạnh CSGT phụ trách đường thủy. Ảnh: NVCC

Anh kể, khoảng 19 giờ ngày 17/11, chị B.T (33 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa) điều khiển xe máy một mình từ hướng TP Tân An về thị trấn Bến Lức. Khi gần đến giữa cầu Bến Lức (nối liền sông Vàm Cỏ Đông), bỗng dưng chị dừng phương tiện leo lên thành cầu Bến Lức nhảy xuống sông. Nhiều người đi đường chứng kiến nhưng quá bất ngờ không kịp phản ứng. Nghe tiếng cầu cứu, anh Song đang ngồi ở bến ca nô nhanh như chớp dùng xuồng máy chạy ra giữa dòng nước.

Với kinh nghiệm lành nghề sông nước, anh thả xuồng trôi theo con nước lớn chừng 10m chờ đợi, nhìn thấy nạn nhân vừa trồi lên, lập tức quăng áo phao, dây kéo rồi nhảy lao xuống đẩy cho chị T. ôm áo phao, từ từ đưa lên xuồng an toàn.

Tại hai cây cầu Bến Lức song song trên quốc lộ 1 bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nước chảy xiết, độ cao hơn 10 mét, nhiều người nhảy xuống tự tử. Ảnh: Thiên Long

Lúc lên bờ bình tĩnh lại, chị T. nghẹn ngào ngồi khóc: "Tôi quá dại dột làm cực mấy anh, cho tôi xin lỗi và biết ơn anh suốt đời".

Thoát chết không cảm ơn, còn hành hung ân nhân

Anh Song chia sẻ, công việc thường ngày của anh là cấp dưỡng, bảo vệ ca nô cho đội CSGT đường thủy thuộc phòng CSGT Long An đậu gần dốc cầu Bến Lức. Từ bên dưới ngồi quan sát lên trên cầu và quốc lộ 1 đi ngang rất rõ, chỉ cần nghe tiếng kêu cứu của người đi đường do va chạm xe, tai nạn giao thông hay nhảy cầu là anh đều biết. Cái cần nhất thời điểm này là phải cứu được họ dù đối diện rất nhiều khó khăn lúc đêm tối không ánh đèn.

Anh Võ Phát Song (40 tuổi, gọi là Dũng) hiện đang làm nhân viên hợp đồng cấp dưỡng, bảo vệ bến ca nô của phòng Cảnh sát giao thông Long An, từng cứu nhiều người nhảy cầu tự tử. Ảnh: Thiên Long

Có những nạn nhân sau khi được cứu sống, gia đình đến cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của anh Song, nhưng cũng có những người vừa lên bờ đã ... quay lại hành hung.

Anh Song nhớ rất rõ, một thanh niên hơn 30 tuổi, dân miền Tây, do buồn chuyện gia đình đã chạy xe máy tới cầu Bến Lức, huyện Bến Lức, sau đó trèo lên lan can nhảy xuống sông vào buổi chiều ngày cuối tuần. Đông người đứng trên cầu chứng kiến đều bất lực, lúc này, anh cùng 1 cán bộ công an phụ trách xã Thạnh Đức chạy xuồng máy ra giữa dòng sông chờ nạn nhân nổi lên.

Đúng như dự đoán, gần 10 phút sau, thanh niên này đang ngụp lặn xuôi theo con nước lớn cách xuồng 4m, anh Song ném cái áo phao ra xa, sau đó mặc thêm cái áo phao, cầm đoạn dây cáp cột chặt vào phương tiện để bơi ra tiếp cứu nạn nhân. Vật lộn với dòng nước chảy xiết, cuối cùng, anh đưa được "người tự tử" lên phương tiện chạy vào bờ và đưa lên nhà để làm hô hấp nhân tạo.

Khi tinh thần trở lại bình thường, thanh niên này "trả ơn" bằng cách chụp lấy cái nón bảo hiểm lao vào đánh công an ấp và anh Song với lý do "ai kêu mấy ông cứu, tôi đang cần chết, giờ đưa lên đây để làm gì. Giờ tụi bây tính sao?". Vừa nói, anh này tiếp tục tìm cục đá định ăn thua đủ lần nữa nhưng được can thiệp kịp thời.

Không lâu sau đó, trung tuần tháng 3/2024, một thanh niên quê huyện Cần Đước nghe đâu thiếu nợ tìm đến cái chết bằng cách nhảy cầu Bến Lức. Anh Song một lần nữa làm "Lục Vân Tiên" thời nay, chạy xuồng máy liên tục khu vực xung quanh chân cầu. Nửa giờ đua với tử thần đưa được nạn nhân lên bờ an toàn, câu cảm ơn đầu tiên nạn nhân dành cho anh đầy cay đắng: "Ai kêu mày cứu, chuyện của tao tự lo được. Tao báo công an mày can thiệp vào việc riêng". Trái ngược với nam thanh niên không biết điều này, người vợ gởi lời cảm ơn, đồng thời xin lỗi cách hành xử không chuẩn mực của chồng mình trước lúc họ lên xe rời đi.

Dù chưa một lần được đền ơn, anh Song luôn vui mừng, tự hào vì mình đã làm nhiều điều tốt cho người thân của nạn nhân khi cứu sống một mạng người đang trôi theo dòng nước.

Chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi, ngụ huyện Cần Đước) khi nhận tin báo chồng nhảy cầu Bến Lức tự tử, sau đó được nhân viên bảo vệ ca nô cứu sống, lập tức chị cùng người thân nhanh chóng có mặt tại dốc cầu Bến Lức để đón chồng về. "Mấy ngày gần đây, do áp lực chuyện tiền bạc nên chồng tôi suy nghĩ nông cạn, may nhờ anh Song cứu được, ơn này gia đình chúng tôi không thể nào quên”, chị nói.

Hành động cao đẹp đó được rất nhiều người biết đến nhưng anh Song xem đó là chuyện không của riêng ai, nghe kêu cứu là cùng nhau giúp. Anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức cho biết, khi xảy ra vụ việc nằm trên địa bàn xã lực lượng công an, dân quân đều tham gia phối hợp cùng anh Song. Tuy nhiên, có vụ anh em ra đến nơi thì bảo vệ này đã trực tiếp vớt được nạn nhân rồi. “Anh Song chẳng quản ngày đêm, hễ nghe có vụ việc là giúp người đang gặp nạn, đến nay anh chưa được khen thưởng gì", anh Duy nói.

Theo phòng CSGT Công an tỉnh Long An, hiện đơn vị đang phối hợp với chính quyền 2 xã Thạnh Đức và Nhựt Chánh lập hồ sơ để đề nghị khen thưởng, biểu dương đột xuất thành tích đạt được của anh Song trong năm 2024.