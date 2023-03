Long An: Ngăn kịp thời một phụ nữ định nhảy cầu Bến Lức tự tử

Khoảng 10 giờ ngày 15/3, cô gái T.T.T. N ( 22 tuổi, quê Vĩnh Long, sống nhà trọ tại huyện Bến Lức) đi bộ trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng thị trấn Bến Lức qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An).

Nhiều người đi đường kịp thời ngăn chặn không cho cô gái T.T.T.N (22 tuổi, quê Vĩnh Long) nhảy khỏi cầu Bến Lức, tỉnh Long An xuống sông Vàm Cỏ Đông tự tử. Ảnh: Thiên Long

Đến giữa cầu Bến Lức nối liền con sông Vàm Cỏ Đông thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, cô gái đứng lại khóc, sau đó ngồi xuống thềm cầu khá lâu dưới cái nắng nóng gay gắt.

Gần 10 phút sau, bất ngờ N bỏ dép dưới thềm nhanh chóng trèo lên bậc lan can cuối cùng của cầu Bến Lức định gieo mình xuống dòng nước.

Đang chạy xe máy ngang qua, nhìn thấy sự việc chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (40 tuổi, ngụ huyện Bến Lức), anh Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi) và Nguyễn Hoàng Huy (25 tuổi, cùng ngụ TP. Tân An) dừng xe lao ra ôm chặt lấy N.

Cô gái T.T.T.N (22 tuổi, quê Vĩnh Long) được mọi người ngăn chặn không cho nhảy khỏi cầu Bến Lức xuống sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh; Thiên Long

"Một người ôm cô gái, hai người còn lại phụ nắm kéo lại, còn không rơi độ cao hơn 10 m xuống dưới nước là khó có thể cứu sống", anh Hoàng kể lại.

Công an xã Thạnh Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường động viên tinh thần cho cô gái, đồng thời liên hệ với người thân đến đưa cô về nhà ở trọ. "Do mấy ngày nay cháu bị bệnh nên suy nghĩ nông cạn, rất may được mọi người phát hiện, giúp đỡ gia đình vô cùng biết ơn", một người thân cô N xúc động nói.

Công an xã Thạnh Đức cho biết, đã gửi lời cám ơn 3 cá nhân ngăn chặn kịp thời cô N thoát khỏi cái chết trong gang tấc.