Người Inca "chăm" nạn nhân hiến tế đặc biệt thế nào?

Theo quan niệm của người Inca, các thảm họa thiên nhiên như mưa bão, động đất, núi lửa phun trào... do các vị thần gây ra. Do đó, việc thực hiện các nghi lễ hiến tế trẻ em sẽ giúp xoa dịu, làm hài lòng các vị thần. Trẻ em được coi là những sinh linh thuần khiết nhất để dâng lên các vị thần. Sau khi hoàn thành các lễ hiến tế, người Inca tin rằng sẽ được thần linh che chở, bảo vệ, làm cho mưa thuận gió hòa và người dân có cuộc sống bình an. Trong khi đó, trẻ em sau khi chết sẽ được hưởng hạnh phúc, bình yên ở thế giới bên kia.

Những trẻ em Inca được lựa chọn làm vật tế thần coi đó là niềm vinh dự. Các thầy tế thường lựa chọn những đứa trẻ trong độ tuổi từ 4 - 15. Sau khi được lựa chọn từ các gia đình, những đứa trẻ sẽ được đưa tới sinh sống ở những ngọn núi linh thiêng nhằm chuẩn bị cho lễ hiến tế.

Những đứa trẻ được chăm sóc cẩn thận, chu đáo và sống sung sướng trong suốt vài tháng. Thậm chí, chúng còn có cơ hội được gặp nhà vua Inca trước khi hy sinh tính mạng.

Các chuyên gia đã tìm được một số xác ướp trẻ em Inca được hiến tế dâng lên thần linh. Kết quả kiểm tra cho thấy trong những tháng cuối cùng của cuộc đời, chúng có chế độ ăn uống đặc biệt. Những đứa trẻ xuất thân từ gia đình nông dân từng có chế độ ăn uống chủ yếu các loại rau và khoai tây. Sau khi được chọn làm vật tế thần, chúng được ăn thực phẩm "đặc biệt" như ngô và thịt lạc đà.

Thêm nữa, những đứa trẻ được cho ăn lá coca (nguồn gốc của cocain) và uống một ít rượu đều đặn trong các bữa ăn. Theo các nhà nghiên cứu, việc tiêu thụ lá coca và rượu có thể giúp những đứa trẻ thoải mái hơn, thanh thản hơn và không còn sợ hãi khi đối diện với "tử thần".