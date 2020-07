Người mua nhà nháo nhác, lo ngại chủ đầu tư chung cư Nam An "lặn mất tăm"

Dự án chung cư Nam An (phường Bình Hưng Hòa, huyện Bình Tân, TP.HCM, có tên khác là Kingsway tower) có tổng diện tích khu đất: 7.082,4 m2, quy mô khoảng 496 căn hộ chung cư do do Công ty TNHH Siêu Thành (gọi tắt là Công ty Siêu Thành) làm CĐT.

Dự án được cấp phép xây dựng và được chủ đầu tư tiến hành xây dựng vào năm 2017. Chủ đầu tư cam kết với khách hàng trong Quý I/2019 sẽ bàn giao căn hộ cho người mua. Tuy nhiên, do vướng các sai phạm nên công trình tạm dừng thi công khiến chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Các sai phạm tại công trình như: tự ý xây vách ngăn ở các tầng Shophouse, thay đổi chiều cao các tầng như: Tầng 1 tăng 0.1m; tầng 2, tầng 3: tăng 1 m; tầng 4: tăng 0.3m. Từ tầng 5 đến tầng 20 mỗi tầng giảm 0.15m.

CĐT là Công ty Siêu Thành bán căn hộ thuộc dự án chung cư Nam An khi chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định.