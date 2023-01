Xuất khẩu gỗ sang Mỹ chậm lại

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 12/2022 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,5 so với tháng 11/2022, nhưng giảm 8,4% so với tháng 12/2021. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 875 triệu USD, tăng 15% so với tháng 11/2022, nhưng giảm 18,6% so với tháng 12/2021.

Năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2021. Trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 11,04 tỷ USD, giảm 0,3% so với năm 2021.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2022 đạt thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng 19,7% trong năm 2021, do dịch Covid-19, tình hình chính trị và xu hướng lạm phát tăng cao, nhất là tại thị trường lớn như Mỹ và EU, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ký kết và thực hiện các đơn hàng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngành gỗ còn đối mặt với chi phí đầu vào cao và xu hướng giá tăng, làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm. Thị trường tài chính tiền tệ biến động mạnh cũng làm sản xuất gỗ mất lợi thế cạnh tranh. Lãi suất tăng nhanh làm chi phí vốn cao, rủi ro gián đoạn nguồn cung nguyên liệu và chuỗi giá trị phục vụ cho ngành sản xuất gỗ.

Xuất khẩu gỗ trong ngắn hạn sẽ còn nhiều khó khăn do sức mua từ thị trường xuất khẩu quan trọng nhất là Mỹ đang chậm lại do áp lực của lạm phát. Trong ảnh: Chế biến gỗ xuất khẩu tại một doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương. Ảnh: K.N

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, với tình hình hiện tại, dự báo xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2023 chưa có nhiều khả quan, khi người dân các nước tiếp tục thắt chặt chi tiêu trước áp lực của lạm phát.

Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với ngành gỗ. Năm 2022, trước áp lực của lạm phát gia tăng, tiêu dùng bị thắt chặt khiến nhu cầu giảm, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới Mỹ chỉ đạt 8,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với năm 2021.

Hàng loạt đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đã đẩy lãi suất thế chấp trên thị trường nhà ở lên cao, khiến nhiều người Mỹ không thể mua được nhà.

"Dự kiến lĩnh vực nhà ở tại Mỹ có thể sẽ vẫn yếu trong năm 2023, khiến nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ giảm, là yếu tố chính khiến hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới Mỹ sẽ chậm lại trong năm 2023", Cục Xuất nhập khẩu dự báo.

Đối với thị trường EU, mới đây EU đã đạt được một thỏa thuận về dự luật mới, cấm các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường châu Âu những sản phẩm nông nghiệp liên quan đến nạn phá rừng trên toàn cầu, trong đó có mặt hàng gỗ.

Khi EU áp dụng luật mới, xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường EU gặp nhiều thách thức hơn, nếu ngành sản xuất, xuất khẩu gỗ không tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định mới từ nhà nhập khẩu.

Nhật Bản tăng mua viên nén của Việt Nam

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, ngoài các thị trường xuất khẩu chính, trong năm 2022 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới các thị trường trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng trưởng tốt. Trong đó, sản phẩm chính xuất khẩu sang các thị trường này là dăm gỗ và viên nén gỗ. Đây là nhóm hàng có nhiều tiềm năng tăng trưởng, bởi nhu cầu thế giới vẫn ở mức cao.

Theo tính toán từ số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản, trong 11 tháng năm 2022, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ vào Nhật Bản đạt 666.700 tấn, trị giá 282,6 tỷ yên (tương đương 2,1 tỷ USD), giảm 5,8% về lượng nhưng tăng 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nhật Bản nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ chủ yếu từ Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia trong 11 tháng năm 2022, lượng nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 83,9% tổng lượng nhập khẩu.

Trong đó, Nhật Bản nhập khẩu từ Việt Nam đạt 170.300 tấn, trị giá 68,2 tỷ yên (tương đương 508,1 triệu USD), tăng 0,4% về lượng và tăng 35,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, Nhật Bản tăng tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam và Malaysia trong 11 tháng năm 2022, nhưng giảm tỷ trọng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc.

Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn là mặt hàng chính Nhật Bản nhập khẩu trong 11 tháng năm 2022, đạt 377.700 tấn, trị giá 141,3 tỷ Yên (tương đương 1,05 tỷ USD), giảm 8,1% về lượng, nhưng tăng 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm 56,7% tổng lượng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản.

Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 21,7% tổng lượng nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn của Nhật Bản.

Tiếp theo là mặt hàng ghế khung gỗ nhập khẩu đạt 128.100 tấn, trị giá 88,7 tỷ Yên (tương đương 661 triệu USD), giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 24,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Lượng nhập khẩu ghế khung gỗ từ Việt Nam chiếm 23,4% tổng lượng nhập khẩu.

Đồ nội thất phòng ngủ là mặt hàng lớn thứ 3 Nhật Bản nhập khẩu trong 11 tháng năm 2022, đạt 111.500 tấn, trị giá 31,4 tỷ Yên (tương đương 233,7 triệu USD), tăng 0,4% về lượng và tăng 26,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 33,8% tổng lượng ghế khung gỗ Nhật Bản nhập khẩu.