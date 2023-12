Người phụ nữ ở TT-Huế tàng trữ hơn 1 tấn trứng gà non và thịt nhập lậu cung cấp cho nhà hàng Người phụ nữ ở TT-Huế tàng trữ hơn 1 tấn trứng gà non và các loại thịt nhập lậu cung cấp cho nhà hàng

Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế phát hiện kho hàng thực phẩm chứa hơn 1 tấn ttrứng gà non và các loại thịt bò, thịt lợn, thịt trâu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.