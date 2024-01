Sáng 11/1, theo thông tin từ Công an huyện Tân Trụ (Long An), Công an xã Quê Mỹ Thạnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn (31 tuổi), Nguyễn Thị Nhưng Ý (31 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Thu (44 tuổi) cùng ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, về hành vi "Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự" theo điểm D, khoản 1 điều 7 Nghị định 144/2021.CP-NĐ, mức phạt từ 300.000-500.000 đồng.

Chị Châu Thị Thúy Nhi (35 tuổi), ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ đi đòi nợ bị hành hung nhập viện. Ảnh: Thiên Long

Nạn nhân là chị Châu Thị Thúy Nhi (35 tuổi), ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ bị hành hung khi đi đòi nợ thì bị hành hung.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 4/12/2023, chị Nhi đến tìm gặp chị N.T.K.Th, ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh để lấy số tiền khoảng 500 triệu đồng cho vay mượn trước đó, tuy nhiên tới nơi lại không gặp. Lúc này chị đứng ngoài lộ lên tiếng thì có vài người thân trong nhà bước ra, hai bên lời qua, tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn.

Hóa đơn của chị Châu Thị Thúy Nhi (35 tuổi), ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An khi nhập viện bệnh viện đa khoa Long An. Ảnh: Thiên Long

Cùng lúc, một số đối tượng đã có hành động vô cớ tấn công chị Nhi nhiều cái vào tay, cổ và vào mặt, kéo vô đập phần đầu trúng vào tường chấn thương phần mềm.

Cho rằng đi đòi tiền bị đánh, chị Nhi tìm hiểu là ai tham gia. Khi đó, chị nhận diện có người tên T. T.D hiện đang là Phó Trưởng phòng ở Cục QLTT tỉnh Long An nên làm đơn tố cáo gửi công an xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Cục QLTT tỉnh.

Thông báo của Công an xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Long An trao cho chị Nhi sáng 10/1. Ảnh: Thiên Long

Từ đơn tố cáo, các cơ quan chức năng vào cuộc. Qua đó xác định, chỉ có vợ anh D. cùng 2 người em tham gia, riêng cán bộ T.D. chỉ can ngăn khi sự việc đang diễn ra. Chị Nhi không đồng ý với kết luận này.

Sáng 11/1, chị Nhi cho biết, Công an xã mời lên để giao tiền hỗ trợ điều trị khi nằm viện, đồng thời đưa thông báo xử lý phạt hành chính 3 đối tượng đã có hành vi hành hung cho chị biết.

Chị Nhi không đồng ý nhận tiền, chị cho rằng còn bỏ lọt người có hành vi đánh chị là một cán bộ ở Cục QLTT tỉnh nên chị tiếp tục gửi đơn lên Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện.