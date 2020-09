Vĩnh Phúc: Xử phạt, xem xét xử lý về mặt Đảng với Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn vì đánh dân

Cụ thể, theo hồ sơ vi phạm, ngày 2/8/2020, ông Nguyễn Công Thành - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Thanh Lãng và ông Nguyễn Huy Dân (trú tại tổ dân phố Công Bình, thị trấn Thanh Lãng) xảy ra xô xát tại quán bia Thu Sang (tổ dân phố Đồng Lý, thị trấn Thanh Lãng).

Ông Nguyễn Hữu Bảy - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Lãng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Công Thành với số tiền 2,5 triệu đồng vì hành vi "Xâm hại sức khỏe người khác".

Khi xô xát, 2 người đã được người dân can ngăn, nhưng sau đó lại xảy ra đánh nhau tại quán nước Toàn Hiền gần đó. Hậu quả, ông Dân bị thương tại đầu và trán, còn ông Thành bị thương ở tay.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Thành đã cùng người dân đưa ông Dân ra Trạm y tế thị trấn băng bó vết thương. Tiếp đến, ông Dân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cấp cứu, đến ngày 7/8/2020 thì được xuất viện.

Sau khi gây thương tích cho ông Dân, ông Thành và gia đình đã chủ động đến gặp ông Dân và gia đình ông Dân để xin lỗi, đồng thời tiến hành chi trả toàn bộ tiền viện phí. Còn ông Dân đã có đơn đề nghị từ chối giám định thương tích, cũng như có đơn xin đề nghị hòa giải.

Sau khi xem xét vụ việc, Công an huyện Bình Xuyên nhận thấy vụ việc chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Công an huyện Bình Xuyên đã gửi lại vụ việc cho thị trấn tiến hành xử phạt hành chính.

Ngày 31/8, UBND thị trấn Thanh Lãng đã ra quyết định xử phạt hành chính số 314/QĐ-XPHC đối với ông Nguyễn Công Thành với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi "Xâm hại sứa khỏe của người khác", được quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Tiếp đến, ngày 1/9, UBND thị trấn Thanh Lãng đã có công văn số 167/UBND-VH gửi Đảng ủy thị trấn Thanh Lãng về việc đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên là cán bộ công chức đối với ông Nguyễn Công Thành - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Thanh Lãng để làm căn cứ thực hiện các bước xử lý tiếp theo.