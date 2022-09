Người sáng lập Twitter nói điều hối tiếc khi cuộc chiến pháp lý với tỷ phú Elon Musk căng thẳng

"Vấn đề lớn nhất và sự hối tiếc lớn nhất của tôi là nó đã trở thành một công ty", Dorsey đã viết dòng tweet để trả lời câu hỏi về việc liệu Twitter có đi theo cách mà anh ấy đã hình dung hay không. Được biết, Dorsey sẽ nhận được 978 triệu USD nếu thỏa thuận mua lại Twitter của tỷ phú Elon Musk hoàn tất.

Khi được hỏi về cấu trúc mà anh mong muốn Twitter sẽ hoạt động theo cơ cấu nào, Dorsey nói rằng nó phải là "một giao thức" và Twitter không nên mang cấu trúc của một công ty.

Jack Dorsey nói rằng hối tiếc lớn nhất của anh ấy là Twitter đã trở thành một công ty. Ảnh: @AFP.

Nếu đó là một giao thức, Twitter sẽ hoạt động giống như email, không được kiểm soát bởi một thực thể tập trung và những người sử dụng các nhà cung cấp email khác nhau có thể giao tiếp với nhau.

Gần đây, Twitter bị lôi kéo vào nhiều cuộc đấu tranh. Điển hình là công ty đã kiện Musk vì cố gắng bỏ qua lời đề nghị mua lại Twitter trị giá 44 tỷ đô la của chính ông ấy. Trong khi đó, mới đây một cựu giám đốc điều hành đã tố cáo Twitter đã gây hiểu lầm cho các nhà quản lý liên bang về các biện pháp bảo mật của họ để bảo vệ khỏi tin tặc và các tài khoản spam.

Cựu giám đốc bảo mật của Twitter, Peiter Zatko còn nói rằng Jack Dorsey đã bị "mất tập trung nghiêm trọng" trong năm cuối cùng của ông với tư cách là Giám đốc điều hành. Dorsey tham dự các cuộc họp "không thường xuyên", "cực kỳ thảnh thơi" khi anh ấy làm vậy, và đôi khi "không nói một lời", theo đơn tố cáo của Peiter Zatko, cựu giám đốc an ninh của Twitter.

"Các giám đốc điều hành cấp cao khác đã lợi dụng sự vắng mặt của Dorsey để ở trong các "hầm chứa riêng của họ", theo đuổi các lợi ích riêng biệt của họ mà không bị can thiệp", đơn kiện cho biết. "Không có gì đáng ngạc nhiên, động thái này đã có những hậu quả tiêu cực".

Đơn khiếu nại trên phạm vi rộng, được The Washington Post và CNN công bố, đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Ủy ban Thương mại Liên bang và Bộ Tư pháp. Nó cáo buộc Twitter về các lỗi bảo mật thông tin và "nói dối" người mua tiềm năng Elon Musk về cách nó đo lường các tài khoản spam tốt như thế nào.

Đơn khiếu nại của Zatko cũng chỉ ra rằng Dorsey đã thuê anh ta làm người đứng đầu bộ phận bảo mật sau khi Twitter bị xâm phạm vào năm 2020, trong đó các hacker tuổi teen có quyền truy cập vào nhiều tài khoản nổi tiếng, bao gồm cả những tài khoản của Joe Biden, Barack Obama và Kim Kardashian.

Theo khiếu nại của Zatko, anh ta chỉ có sáu cuộc điện thoại với Dorsey trong khoảng thời gian 12 tháng họ làm việc cùng nhau, mỗi cuộc gọi kéo dài dưới 30 phút. "Trong những cuộc gọi này, Dorsey đã nói tích lũy có lẽ vỏn vẹn 50 từ", đơn kiện cho biết. Đơn kiện cho biết thêm rằng hai giám đốc điều hành đã trao đổi chỉ "vài chục tin nhắn văn bản" trong thời gian họ làm việc cùng nhau.

Dorsey từ chức Giám đốc điều hành Twitter vào tháng 11 năm 2021. Zatko, người còn được biết đến với biệt danh hacker "Mudge", đã bị Twitter sa thải vào tháng 1 năm 2022.

Cựu giám đốc bảo mật của Twitter, Peiter Zatko còn nói rằng Jack Dorsey đã bị "mất tập trung nghiêm trọng" trong năm cuối cùng của ông với tư cách là Giám đốc điều hành. Ảnh: @AFP.

Tờ Insider đã liên hệ với Dorsey để đưa ra bình luận thông qua Block, công ty thanh toán mà anh ấy hiện là Giám đốc điều hành, mặc dù chức danh chính thức của anh ấy là "Block Head". Nhưng Block đã không phản hồi ngay lập tức nào cả.

Một phát ngôn viên của Twitter cho biết Zatko đã bị sa thải "vì khả năng lãnh đạo kém hiệu quả và hoạt động kém hiệu quả".

Người phát ngôn này nói thêm: "Những gì chúng tôi thấy cho đến nay là một câu chuyện sai sự thật về Twitter cũng như các thực tiễn về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của chúng tôi có nhiều mâu thuẫn và không chính xác cũng như thiếu ngữ cảnh quan trọng".

Họ tiếp tục: "Các cáo buộc và thời điểm cơ hội của ông Zatko dường như được thiết kế để thu hút sự chú ý và gây tổn hại cho Twitter, khách hàng và cổ đông của công ty. Bảo mật và quyền riêng tư từ lâu đã là ưu tiên của toàn công ty tại Twitter và sẽ tiếp tục như vậy".

Elon Musk nhắm tới CEO Twitter cũ Jack Dorsey khi cuộc chiến pháp lý nóng lên. Ảnh: @AFP.

Elon Musk nhắm tới CEO Twitter cũ Jack Dorsey khi cuộc chiến pháp lý nóng lên

Doanh nhân tỷ phú Elon Musk đang tìm kiếm tài liệu từ Jack Dorsey, người đồng sáng lập Twitter Inc, với tư cách là Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, theo đuổi cuộc chiến pháp lý của mình để thoát khỏi thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD cho công ty truyền thông xã hội, theo hồ sơ của tòa án.

Dorsey, người đã từ chức giám đốc điều hành của Twitter vào tháng 11 năm 2021 và rời hội đồng quản trị vào tháng 5 năm 2022, đã được doanh nhân tỷ phú Elon Musk yêu cầu cung cấp tài liệu và thông tin liên lạc về thỏa thuận mua công ty vào tháng 4 của Musk và về các tài khoản spam trên nền tảng này.

Dorsey, Giám đốc điều hành của công ty xử lý thanh toán Block Inc, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào về vấn đề này. Block do Dorsey đồng sáng lập và đổi tên vào năm ngoái từ Square Inc.