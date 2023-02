Người trẻ thành đạt chuộng căn hộ chuẩn sống như khách sạn 5 sao

Khung cảnh thiên nhiên, biển hồ khoáng đạt ở Vinhomes Ocean Park khiến Kha Ly quyết tâm phải trở thành cư dân "Phố Biển"

20 tuổi, Kha Ly – sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã sở hữu cho mình khối tài sản mà nhiều người mơ ước. Công việc bán hàng online mang lại cho cô mức thu nhập lên tới gần 300 triệu mỗi tháng. Thay vì phải phụ thuộc vào trợ cấp của bố mẹ để học đại học, Kha Ly có thể tự chi trả học phí và thoải mái du lịch, mua sắm những món đồ mà mình yêu thích. Thậm chí, cô còn tự tặng cho mình 1 căn hộ cao cấp tại Pavilion Premium (Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội) để bắt đầu cuộc sống tự lập.

“Từ lúc học cấp 3, tôi đã mê mẩn Vinhomes Ocean Park sau mỗi lần cùng bạn bè qua đây dã ngoại. Khi ấy tôi đã tự nhủ nhất định phải sống tại đại đô thị văn minh này. Khi đã đủ tuổi ra ở riêng và có đủ điều kiện tài chính, tôi chọn ngay căn hộ tại toà Pavillion Premium bởi ở đây tôi được tận hưởng những tiện ích sang - xịn của cả đại đô thị, bên trong căn hộ thì nhìn đã thấy mê rồi. Từ đây sang trường cũng rất tiện nữa”, nữ sinh viên chia sẻ.

Trên thực tế, độ tuổi thành đạt của người Việt Nam hiện nay ngày càng trẻ hoá. Số lượng các triệu phú tự thân tuổi 20 có thể mua nhà, sắm xe như Kha Ly không còn hiếm gặp.

Thành công sớm hơn thế hệ trước, cách tiêu tiền và tư duy hưởng thụ của họ cũng có nhiều khác biệt. Là những người sớm được tiếp xúc với các nền văn hoá khác - đặc biệt là phong cách sống hiện đại từ các quốc gia phương Tây, nhiều người trẻ hiện nay coi nơi ở là chốn hưởng thụ chứ không phải chỉ là nơi che nắng che mưa như ông bà, cha mẹ.

Kha Ly cho rằng nơi ở của cô vừa phải thuận tiện về mặt giao thông, vừa phải văn minh, hiện đại, không gian sống quanh nhà phải sang trọng như resort và đặc biệt những tiện ích bên trong ngôi nhà phải giúp cô có thể sống như trong kỳ nghỉ sang chảnh để có thể tái tạo sức lao động sau mỗi ngày làm việc.

“Ở Hà Nội, những nơi ở như vậy hiện chưa có nhiều nên Pavilion Premium ra mắt là tôi ngay lập tức xuống tiền để chọn căn hộ ưng ý”, Kha Ly cho biết.

Cũng theo thông tin từ các đại lý phân phối, Pavilion Premium thu hút không ít người trẻ thành đạt như Kha Ly. Trước đó, rất nhiều người nổi tiếng, KOL (người có ảnh hưởng), Youtuber, Tiktoker cũng đã lựa chọn đại đô thị Vinhomes Ocean Park làm nơi an cư.

Căn hộ chuẩn khách sạn 5 sao hấp dẫn giới trẻ thành đạt

Có nhiều yếu tố giúp Pavilion Premium dễ dàng chinh phục các triệu phú trẻ tuổi như Kha Ly. Đầu tiên, phải kể đến tiêu chuẩn sống như khách sạn 5 sao bên trong căn hộ. Ngay khi bước vào bên trong toà nhà, tất cả chi tiết từ mái sảnh, lối vào đều được bố trí khoa học, màu sắc hài hòa tạo cho gia chủ cảm giác như đang ở sảnh check-in tại một khách sạn cao cấp. Còn riêng với Kha Ly, hấp dẫn nhất phải kể đến ban công “side by side” bên trong căn hộ bởi với cô, đây là không gian đáng giá nhất bởi đó sẽ là nơi Kha Ly tập yoya mỗi sáng, đọc sách hay ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều.

Trong mỗi căn hộ, từ phòng ngủ đến phòng khách, bếp, đều được bố trí nội thất thông minh, kết hợp cùng cửa sổ lớn giúp tăng độ mở cho không gian, thêm khả năng đón gió tự nhiên và ánh nắng mặt trời.



Bể sục Jacuzzi đẳng cấp 5 sao giúp chủ nhân trẻ thư giãn, đem lại cơ thể dẻo dai, vóc dáng săn chắc

Không gian sống như resort bên ngoài căn hộ Pavilion Premium thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park Tại Pavilion Premium, các cư dân trẻ sẽ được hưởng đặc quyền chăm sóc riêng biệt bởi loạt tiện ích cao cấp. Tiêu biểu như hồ Jacuzzi Spa bốn mùa cao cấp rộng đến 100m2 với vòi phun thủy lực. Áp lực và hơi ẩm của nước có tác dụng thư giãn các cơ bị căng, làm tăng khả năng lưu thông máu và thải độc tố ra ngoài để cơ thể khoẻ mạnh, săn chắc hơn.

Ngoài không gian sang-xịn-mịn trong toà nhà, những cư dân trẻ trung năng động của Pavilion Premium cũng sẽ được tận hưởng hệ tiện ích, cảnh quan và không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng của dự án cũng như đại đô thị. Ở đó, chỉ cần bước chân ra khỏi sảnh, cư dân sẽ “lạc bước” vào vườn thực vật Botanic Garden, thêm vài phút đi bộ sẽ tới quảng trường The Ocean View để cảm nhận không khí sôi động, sầm uất, đầy cảm hứng. Những cư dân năng động của Pavilion Premium còn được tận hưởng toàn bộ hệ thống tiện tích vui chơi - mua sắm - nghỉ dưỡng độc đáo đã hiện hữu của đại đô thị Vinhomes Ocean Park như Vincom Mega Mall, bộ đôi biển hồ nước mặn 6,1ha và hồ nước ngọt trải cát trắng 24,5ha, phố đêm - phố đi bộ Ocean Park. Trải nghiệm đắt giá của cư dân sẽ nối dài khi “siêu quần thể đô thị biển” 1.200ha chính thức đi vào hoạt động với những tiện ích và quy mô đẳng cấp thế giới tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown kế cận. Với những đặc quyền sống nghỉ dưỡng văn minh, đẳng cấp như tại các khách sạn, resort 5 sao hàng đầu, Pavilion Premium đang được nhiều người trẻ thành đạt lựa chọn trở thành nơi an cư để tận hưởng cuộc sống “trong sướng ngoài sang” đáng mơ ước.