Người Trung Quốc tiêu thụ 14 tỷ tách cà phê/năm, lượng mua từ Việt Nam ngày càng lớn

Những ngày đầu tháng 10/2023, giá cà phê Robusta giảm do lo ngại rủi ro tăng cao đã thúc đẩy các quỹ và nhà đầu cơ mạnh tay thanh lý trên cả hai sàn giao dịch.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng cà phê ở miền Nam Brazil, đồng Real của Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng so với đồng USD đã khuyến khích các nhà xuất khẩu nước này tăng cường bán ra.

Trên sàn giao dịch London, ngày 9/10/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2023, tháng 1/2024, tháng 3/2024 và tháng 5/2024 giảm lần lượt 4,5%, 3,9%, 3,6% và 3,2% so với cuối tháng 9/2023, xuống còn lần lượt 2.359 USD/tấn; 2.280 USD/tấn; 2.228 USD/tấn và 2.209 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/10/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2023, tháng 3/2024, tháng 5/2024 và tháng 7/2024 cùng giảm 0,8% so với cuối tháng 9/2023, xuống còn 146,05 Uscent/lb; 147,2 Uscent/lb; 148 Uscent/lb và 148,85 Uscent/lb.

Những ngày đầu tháng 10/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa cũng giảm mạnh so với cuối tháng 9/2023.

Ngày 9/10/2023, giá cà phê Robusta giảm 2.100 – 2.400 đồng/kg so với ngày 30/9/2023. Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê Robusta giảm 2.400 đồng/kg, xuống còn 64.300 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá giảm 2.300 đồng/kg, xuống 64.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá giảm 2.200 đồng/kg, xuống 63.700 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá giảm 2.100 đồng/ kg, xuống còn 64.200 đồng/kg.



Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ cà phê tiềm năng của thế giới và Việt Nam hiện đang đứng top 3 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Trung Quốc. Hiện, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục. Ảnh: K.N

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận mức thấp kỷ lục 50.970 tấn, trị giá 168,68 triệu USD, giảm 39,8% về lượng và giảm 34,7% về trị giá so với tháng 8/2023, so với tháng 9/2022 giảm 47,2% về lượng và giảm 28,2% về trị giá.

Tính chung 9 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,25 triệu tấn, trị giá 3,13 tỷ USD, giảm 8,3% về lượng, nhưng tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 9/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục mới 3.310 USD/ tấn, tăng 8,4% so với tháng 8/2023 và tăng 36,1% so với tháng 9/2022.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt mức 2.497 USD/tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Trung Quốc đang nổi lên là thị trường tiêu thụ cà phê tiềm năng của thế giới và Việt Nam hiện đang đứng top 3 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Trung Quốc.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thị hiếu tiêu dùng cà phê ở Trung Quốc có sự thay đổi đáng kể đã thúc đẩy thị trường phát triển. Trong khi tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cà phê quốc tế là 2%, thì tốc độ tiêu thụ cà phê ở Trung Quốc tăng trưởng đều đặn là 30%/năm.

Trung bình, người dân Trung Quốc tiêu thụ 14 tỷ tách cà phê mỗi năm. Nghiên cứu gần đây cho thấy, 63% lượng tiêu thụ cà phê là cà phê hòa tan và hầu hết đều được nhập khẩu.

Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 8 tháng năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 79.980 tấn cà phê, trị giá 452,1 triệu USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 8/2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Trung Quốc từ thế giới đạt mức 6.658 USD/ tấn, tăng 40,4% so với tháng 7/2023 và tăng 1,4% so với tháng 8/2022. Lũy kế 8 tháng năm 2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Trung Quốc từ thế giới đạt mức 5.652 USD/tấn, giảm 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu nguồn cung cà phê cho Trung Quốc tập trung chủ yếu từ các thị trường Brazil, Etiopia, Việt Nam, Columbia, Malaysia.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc từ thế giới giảm từ 21,16% trong 8 tháng đầu năm 2022 xuống 15,88% trong 8 tháng đầu năm 2023.