Mỹ, Trung Quốc tăng tốc thu mua, xuất khẩu một loại hạt của Việt Nam tăng trưởng 'nóng'

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 9/2023 ước đạt 60.000 tấn, trị giá 328 triệu USD, so với tháng 9/2022 tăng 56% về lượng và tăng 39,6% về trị giá.

Tính chung 9 tháng năm 2023, xuất khẩu hạt điều của nước ta ước đạt 456.000 tấn, trị giá 2,6 tỷ USD, tăng 19,6% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam trong tháng 9/2023 đạt mức 5.474 USD/tấn, giảm 0,7% so với tháng 8/2023 và giảm 10,5% so với tháng 9/2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.722 USD/tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, 9 tháng năm 2023, xuất khẩu hạt điều ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay từ tháng 8/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh trở lại. Ngành điều Việt Nam đặt kỳ vọng lớn sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam trong 2 ngày 10 – 11/9.

Xuất khẩu hạt điều được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm 2023. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng cao sẽ đóng góp vào tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, 7 tháng đầu năm 2023 thị trường này nhập khẩu 79.310 tấn hạt điều, trị giá gần 457,1 triệu USD, giảm 14,2% về lượng và giảm 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng tháng 7/2023, Mỹ nhập khẩu 15.270 tấn hạt điều, trị giá 89,47 triệu USD, tăng 24,3% về lượng và tăng 26% về trị giá so với tháng 6/2023, so với tháng 7/2022 tăng 24,9% về lượng và tăng 21,8% về trị giá. Như vậy có thể thấy, thị trường hạt điều Mỹ đã xuất hiện tín hiệu tích cực, nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng trở lại.

Tháng 7/2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Mỹ đạt mức 5.861 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 6/2023, nhưng giảm 2,5% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Mỹ đạt mức 5.763 USD/tấn, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Mỹ từ Việt Nam giảm 10,5%, xuống mức 5.723 USD/tấn; từ Bờ Biển Ngà giảm 7,3%, xuống mức 5.471 USD/tấn; từ Ấn Độ giảm 7,1%, xuống 7.507 USD/tấn.

7 tháng năm 2023, cơ cấu nguồn cung hạt điều cho Mỹ tập trung chủ yếu từ các thị trường Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Brazil, Ấn Độ.

Trong đó, 7 tháng năm 2023, Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam 69.610 tấn hạt điều, trị giá 398,36 triệu USD, giảm 16,3% về lượng và giảm 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 89,97% trong 7 tháng năm 2022 xuống mức 87,76% trong 7 tháng đầu năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, theo yếu tố chu kỳ, hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động trong các tháng cuối năm. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều phục vụ cho các dịp lễ, tết sẽ tăng mạnh.