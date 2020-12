Người Việt "cuồng" iPhone 12 Pro và Pro Max thế nào?

Người Việt ưa chuộng iPhone 12 Pro và Pro Max

iPhone series 12 mang lại lợi nhuận cao

iPhone 12 Pro và Pro Max sở hữu những tính năng đỉnh nhất thời điểm hiện tại cũng như những cải tiến mới nhất của dòng iPhone năm nay. Trong khi đó, thị hiếu người Việt Nam thích chọn cho bản thân một phiên bản hoàn thiện cao cấp hơn là việc đánh đổi một số thứ như màn hình, dung lượng pin để đổi lấy giá bán.







2 mẫu iPhone 12 và iPhone 12 mini được chú ý ít hơn cũng bởi vì thông số đã bị cắt giảm đôi chút, màn hình chỉ dừng lại ở 5.4 inch đối với iPhone 12 mini và 6.1 inch đối với iPhone 12. Màn hình hiển thị là một thứ gì đó rất quan trọng đối với người dùng Việt Nam, việc những chiếc smartphone có màn hình lớn đã trở thành một tiêu chí để chọn mua smartphone.







Quan trọng hơn sở thích chọn những chiếc iPhone có giá thành đắt nhất, to nhất đã tồn tại qua nhiều thời kì iPhone. Từ chiếc iPhone 7 Plus cho đến iPhone 11 Pro Max, cơn sốt về những iPhone sang trọng đắt tiền, có màn hình to chưa bao giờ hạ nhiệt.

Giải trí trên iPhone 12 Pro Max thích hơn

Màn hình to của iPhone 12 Pro và Pro Max là một điểm mạnh

Một chiếc điện thoại có màn hình to sẽ mang lại một trải nghiệm đã hơn, giúp việc học tập, làm việc, giải trí trên những chiếc iPhone trở nên thú vị, đáng tiền hơn. Đặc biệt hơn nếu nó là một chiếc iPhone 12 Pro hay Pro Max cao cấp nhất đến từ nhà Táo.







Lắng nghe người dùng, Apple đã trang bị cho 2 mẫu iPhone 12 Pro và Pro Max màn hình có kích thước lần lượt là 6.7 và 6.1 inch. Kích thước màn hình tuy to hơn cả đời tiền nhiệm, nhưng không sao, người dùng thích là được.

Minh chứng cho việc tăng kích thước màn hình iPhone của Apple là đúng đắn chính là doanh số bán hàng của iPhone tăng lên đáng kể. Dòng iPhone 12 series đã ngoạn mục xác lập kỷ lục mới của iPhone tại một hãng phân phối với hơn 15.000 đơn hàng, xấp xỉ 12.000 đơn đặt cọc, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (8.000 đơn đặt hàng và 6.000 đơn đặt cọc).

Apple rất thông minh khi đã tung 4 phiên bản khác nhau của iPhone ở những mức giá khác nhau nhằm kích cầu cho 2 phiên bản cao nhất của iPhone. Họ đã đánh trúng vào tâm lí chọn sản phẩm tốt nhất của người tiêu dùng, nên họ đã đạt được thành công ngày hôm nay.

Vì thế, những chiếc iPhone của Apple luôn được lòng người tiêu dùng Việt dù giá cả có cao đến mức nào. Luôn được săn đón, nhận biết ở mọi nơi.