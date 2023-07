Đồng hồ treo tường không được treo trong phòng ngủ



Đồng hồ treo tường không chỉ có tác dụng xem giờ mà còn có tác dụng trang trí. Mặc dù bây giờ điện thoại di động và máy tính bảng đều có thể xem giờ, nhưng nhiều gia đình vẫn có đồng hồ treo tường trong nhà là vì lẽ đó.

Đồng hồ treo tường thường được treo trong phòng khách, nhưng tuyệt đối không nên treo trong phòng ngủ. Sở dĩ như vậy là do khi hoạt động, kim giây của đồng hồ thường sẽ phát ra âm thanh “tạch, tạch”.

Ban đêm yên tĩnh, những âm thanh này sẽ càng rõ hơn, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhất là đối với những người khó đi vào giấc ngủ, ngủ chập chờn và dễ tỉnh giấc. Nếu bạn ngủ không ngon, tinh thần sẽ kém, không có năng lượng, thậm chí tính tình dễ cáu gắt, tự nhiên bạn sẽ không thể làm tốt mọi việc được.

Do đó, không nên treo đồng hồ treo tường trong phòng ngủ. Nếu vẫn muốn đặt đồng hồ trong phòng ngủ, tốt nhất hãy đặt đồng hồ báo thức để bàn loại điện tử.

Theo người xưa, sát khí do kim đồng hồ tạo ra còn ảnh hưởng đến vận may của gia chủ, khiến cuộc sống bạn gặp nhiều chuyện không may, mọi việc kém suôn sẻ hơn. Ngoài ra, gia chủ còn dễ suy nghĩ tiêu cực, tạo cảm giác bức bối, khó chịu nếu đặt đồng hồ trong phòng ngủ.

Đặc biệt, nếu treo đồng hồ trên đầu giường sẽ khiến mọi người liên tưởng đến việc đặt tấm bia lên phần mộ, là một biểu tưởng đối nghịch với trường thọ, vĩnh cửu. Vị trí đối diện giường ngủ cũng là khu vực tránh treo đồng hồ vì nó cũng mang ý nghĩa tương tự.

Không nên tiếc rẻ, giữ giày dép hỏng

Giày dép thường được đặt ở cửa ra vào và trong tủ giày, nếu vừa vào cửa đã thấy giày hỏng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn ở một mức độ nào đó. Nếu bạn bè, khách khứa đến chơi, họ cũng sẽ ái ngại khi nhìn thấy chúng.

Và rất có thể, họ sẽ có những suy nghĩ không tốt về bạn, cảm thấy bạn là một người xuề xòa, luộm thuộm, hay lười biết hoặc kẹt xỉ đến mức không dám thay giày mới khi chúng đã mòn.

Theo người xưa, giày, dép rách là vật tượng trưng cho sự nghèo khó, vất vả, chúng được coi là những vật không may mắn, có thể khiến gia chủ dễ bị hao tài.

Ngoài ra, giày bị hỏng cũng có thể bốc ra một số mùi khó chịu do chúng ta đã mang quá lâu, đặc biệt là đối với những người bạn có mồ hôi chân, bị hôi chân. Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí trong nhà.

Tủ giày lại hay được để ở cửa ra vào, ở đây có giày hỏng sẽ khiến Thần Tài phật ý, đến cửa rồi lại xoay người bỏ đi.

Vì vậy nếu giày bị hỏng thì nên vứt đi, không nên cất ở nhà. Nếu thực sự vẫn muốn đi thì bạn nên đi sửa giày và giặt sạch trước khi mang. Và nếu có mùi “đặc biệt” trong giày, có thể giải quyết nó bằng chất khử mùi chuyên dụng.

Không để đồ lặt vặt trên ban công

Nhiều người tích trữ rất nhiều đồ lặt vặt trên ban công, biến nó thành “nhà kho” trữ đồ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn ảnh hưởng đến khả năng thông gió, chiếu sáng trong nhà.

Theo người xưa, đề đồ đạc linh tinh ở ban công còn có thể ảnh hưởng đến tài vận của gia đình, ngăn cản dòng tiền vào nhà.

Ban công là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi thời tiết, những đồ lặt vặt này lâu ngày bị phơi nắng, phơi mưa sẽ rất dễ xuống cấp, hư hỏng. Một số đồ lặt vặt sau khi phơi nắng sẽ trở nên nhạt màu, nếu làm bằng kim loại cũng sẽ bị ánh nắng mặt trời đốt nóng, nếu vô tình chạm vào sẽ bị bỏng.

Nếu lâu ngày không lau dọn, bụi sẽ tích tụ rất nhiều, dễ sinh ra muỗi và vi khuẩn. Ban công lại là nơi đón gió vào nhà, một khi gió thổi vào nhà sẽ mang theo bụi và vi khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Vì vậy, tốt hơn hết bạn không nên biến ban công thành nhà kho.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!