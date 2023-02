Người xưa dặn: "Nhà có 5 tiếng kêu này là điềm báo xui xẻo, không may mắn"

Đúc kết kinh nghiệm sống hàng ngàn năm, người xưa thường truyền miệng 1 số quan niệm mà chưa chắc đã đúng với hiện tại. Tuy nhiên, nếu giải thích về mặt khoa học vẫn có nhiều điều rất có lý.



Người xưa cho rằng, chim khách kêu trước cửa là sự kiện vui vẻ đang đến. Nếu trong nhà không đón hỷ sự thì cũng sẽ có khách quý đến chơi nhà.

Tuy nhiên không phải tiếng kêu nào của động vật cũng có ý nghĩa tốt. Người xưa cho rằng: có 5 tiếng kêu của động vật nếu xuất hiện trong nhà sẽ là điềm báo không may mắn. Nếu như không phải mất mát tiền bạc thì trong nhà cũng dễ có người ốm đau.

Hãy xem tiếng kêu gì mà người xưa lại ái ngại đến vậy?

Người xưa rất sợ nghe thấy tiếng quạ kêu trong nhà, nhất là trong nhà có người già ốm nặng.

1. Người xưa dặn: Quạ kêu trong nhà là dấu hiệu không tốt

Trong quan niệm cố hữu, quạ là con vật xui xẻo và đặc điểm tiêu biểu nhất của loài quạ chính là tiếng "gọi" của nó. Nếu tiếng gáy của chim khách là "báo tin vui" thì tiếng gáy của quạ mang ý nghĩa "báo tang".

Nguyên nhân là do quạ là một loài ăn xác thối, vì vậy người ta cho rằng quạ là loài chim tương đối xui xẻo. Hơn nữa, bộ lông đen xì của chúng cũng không may mắn và chúng thường bay hàng đàn với những tiếng kêu chói tai, là điềm không may đến nhà.

Vì vậy, người xưa rất sợ nghe thấy tiếng quạ kêu trong nhà, nhất là trong nhà có người già ốm nặng. Người xưa cho rằng quạ kêu là dự báo người bệnh sắp nguy kịch, đây là một điều rất đáng sợ. điềm không may mắn.

Người xưa cho rằng, những sinh vật như gà trống rất nhạy cảm với những thay đổi tinh tế của môi trường

2. Người xưa dặn: Gà gáy nửa đêm là điềm không lành

Vào thời cổ đại, khái niệm về thời gian không rõ ràng như bây giờ và tiêu chuẩn để đánh giá thời gian chỉ có thể dựa trên vị trí của mặt trời. Con gà trống chính là "đồng hồ báo thức sinh học", giúp người xưa biết trời sắp sáng để trở dậy làm việc.

Gà gáy sáng là điều bình thường nhưng gà gáy vào lúc nửa đêm lại là điều bất thường, dự báo điều không tốt.

Người xưa cho rằng, những sinh vật như gà trống rất nhạy cảm với những thay đổi tinh tế của môi trường, rất có thể sẽ sớm xảy ra những thảm họa như hỏa hoạn hay động đất.

Vì vậy gà trống sẽ bị phá vỡ bằng cách phá vỡ đồng hồ sinh học và gáy vào lúc nửa đêm.

Người xưa tin rằng chó là loài động vật rất nhạy bén

3. Người xưa dặn: Tiếng chó sủa đêm khuya báo hiệu gia đình mất an toàn

Ở nông thôn, nhiều người có thói quen nuôi chó, bởi chó là loài vật rất trung thành, nếu nuôi chó ở nhà, bạn không chỉ làm thú cưng mà còn có thể để nó canh giữ nhà.

Người xưa tin rằng chó là loài động vật rất nhạy bén và chúng sủa vào không khí một cách khó hiểu vì chúng có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy. Do đó, nếu một con chó sủa vào nửa đêm được coi là một điềm xấu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chó có thính giác nhạy hơn con người gấp mười lần, trong khi khứu giác của con người chỉ bằng một phần triệu của chó.

Do đó, chó sủa vào lúc nửa đêm có thể là do có trộm vào nhà nên tiếng chó sủa rất có thể là để báo động cho gia chủ. Tiếng sủa lớn của nó còn để xua đuổi những người có ác ý, bất lợi cho gia chủ.

Người xưa cho rằng: "Cú "cười" nửa đêm báo hiệu điềm chẳng lành sắp đến".

4. Người xưa dặn: Tiếng cú "cười" lúc nửa đêm dự báo chuyện chẳng lành

Ngày nay, cú mèo khá hiếm nhưng ngày trước chúng khá phổ biến ở các vùng nông thôn. Cú có thể bắt chuột và gián tiếp bảo vệ mùa màng, là loài động vật thân thiện với con người. Tuy nhiên, âm thanh do con cú tạo ra vào lúc nửa đêm khá "lạnh gáy", nghe như tiếng trẻ con đang khóc.

Chính vì cảm giác bất an này mà người xưa cho rằng: "Cú "cười" nửa đêm báo hiệu điềm chẳng lành sắp đến".

Nỗi lo lắng này có thể chỉ bắt nguồn từ cảm giác bất an của mọi người, chứ không có gì để kiểm chứng. Tuy nhiên, nếu bạn ở quê và nửa đêm nghe thấy tiếng cú "cười" sẽ hiểu.

Gà mái gáy là hiện tượng bất thường nên người xưa cho rằng chúng sẽ mang đến điềm gở

5. Người xưa dặn: Tiếng gà mái gái là điềm gở

Gà trống gáy là bình thường, ngàn năm không thay đổi còn gà mái đẻ trứng và kêu "cục ta cục tác" mà thôi. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, gà mái cũng sẽ có biểu hiện khác thường và phát ra những tiếng kêu lạ nghe như tiếng gáy của gà trống.

Chính vì sự bất thường này mà người xưa cho rằng: gà mái gáy là điềm gở, sẽ mang đến những điều không hay. Thông thường, người ta sẽ giết và ăn thịt gà mái gáy để ngăn chặn hiện tượng này và cầu mong những điều xui xẻo sẽ tránh xa mình.

Nhưng có một lời giải thích hợp lý hơn, bởi vì hiện tượng này có liên quan đến mức độ hormone của gà mái. Rất có thể, con gà mái đã ăn phải đồ ăn gì đó làm mất cân bằng hormone giới tính trong cơ thể, khiến hormone nam giới tăng cao gây ra tiếng gáy bất thường.

Những tiếng kêu bất thường này của động vật thường gặp ở gia đình nông thôn. Nghe có vẻ hươi mê tín nhưng vẫn có thể giải thích theo quan điểm khoa học. Một số tiếng kêu bất thường của động vật đúng là đáng để chúng ta cảnh giác.

