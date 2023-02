Người xưa dặn: "Cây cảnh cát tường trồng lâu năm, đừng tặng bừa nếu không muốn rước họa"

Tôi thích trồng cây cảnh và có nhiều cây cảnh ở trong nhà. Cứ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại bê một ít cây cảnh về nhà.

Vì tôi thích trồng cây cảnh nên khi có bạn bè, người thân khai trương cửa hàng, chuyển nhà, tổ chức sinh nhật... hay có sự kiện vui vẻ gì là tôi sẽ đến cửa hàng mua cây cảnh đi tặng.

Cho cây cảnh đã dưỡng lâu trong nhà chẳng khác nào cho đi may mắn.

Nhiều khi tôi thấy nhà có nhiều cây cảnh trồng lâu năm, rất to đẹp, tôi muốn bê cây ở nhà đi tặng nhưng mẹ tôi không cho. Mẹ tôi bảo, người xưa kiêng tặng cây đã trồng lâu năm trong nhà, như vậy là cho đi tài lộc, may mắn trong nhà.

Theo người xưa, có nhiều cây cảnh trong nhà là cây phong thủy, đặc biệt một số loài hoa, cây cảnh cát tường, đặt trong nhà nhiều năm có ảnh hưởng lớn đến vận khí và phong thủy của gia đình, không thể tùy tiện cho đi được.

Cho cây cảnh đã dưỡng lâu trong nhà chẳng khác nào cho đi may mắn. Tuy rằng những thứ như may mắn, phúc khí là thứ có người tin, có người không nhưng cho dù tin hay không thì cũng sẽ có chút bất an trong lòng.

Người thích cây cảnh đều có tình cảm với bông hoa, loài cây mình trồng và chăm sóc bao nhiêu năm.

Vả lại, người thích cây cảnh đều có tình cảm với bông hoa, loài cây mình trồng và chăm sóc bao nhiêu năm. Họ sẽ không dễ dàng cho đi, nếu đối phương là người không thích trồng cây cảnh thì chẳng khác nào mình lãng phí nhiều năm và tình cảm của mình.

Vì vậy, hãy đừng hoa cát tường đã nuôi nhiều năm trong nhà, cẩn thận kẻo phúc lộc sẽ cùng nhau ra đi, tổn hại đến vận khí gia đình bạn.



1. Cây cảnh: Lan quân tử

Lan quân tử mang ý nghĩa tốt lành, giá trị trang trí cao, tuổi thọ cao, có thể chưng trong nhà nhiều năm, được mệnh danh là "hoa phú quý", có thể coi là hoa điềm lành.

Lan quân tử là cây cảnh phong thủy có thể mang lại may mắn trong sự nghiệp, giúp gia chủ có sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn, nhanh chóng gặp được quý nhân, nhận sự hỗ trợ mang lại nhiều tài lộc.

Với một chậu hoa đơn giản và thanh lịch, lan quân tử xinh đẹp được đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng khách, chắc chắn sẽ rất bắt mắt.

Cây cảnh này không giống như một số loài hoa hoa khó chăm sóc khác, ngoại hình đẹp, hoa rực rỡ. Nếu nuôi nhiều năm, bạn chắc chắn sẽ càng ngày càng yêu quý chúng.

Lan quân tử là loài hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán, giữ một chậu cây cảnh ở nhà chắc chắn sẽ làm tăng thêm không khí lễ hội cho gia đình.

Nuôi một chậu lan quân tử xanh tươi mấy chục năm chắc chắn bạn sẽ có tình cảm hơn hẳn nhiều vật dụng khác trong gia đình, thậm chí có thể gắn bó nhiều hơn cả người thân, sẽ mang phúc khí, may mắn của chính bạn.

Một chậu cây cảnh như vậy chắc chắn bạn sẽ không muốn đưa cho người khác.

2. Cây cảnh: Tây phủ hải đường

Những chậu tây phủ hải đường đẹp đến mức bạn có thể ngắm mãi không chán, chúng còn mang ý nghĩa cao đẹp là "phú quý vinh hoa". Nếu bạn trồng cây cảnh này ở nhà thì tác dụng trang trí là không thể phủ nhận.

Chắc chắn bạn sẽ không muốn cho đi cây cảnh này của mình.

Loài cây phong thủy này còn tượng trưng cho vàng ngọc đầy nhà. Hoa tây phủ hải đường tượng trưng cho địa vị và sự giàu có, và việc bảo dưỡng chúng tại nhà mang ý nghĩa chào đón sự giàu có và may mắn.

Nó còn có khả năng thanh lọc tốt, có thể loại bỏ bụi bẩn trong nhà, từ đó giúp không khí trong nhà trong lành hơn.

Loại chậu cây này nuôi đã nhiều năm, hình dáng độc đáo sẽ nâng giá trị của chúng lên nhiều cả về giá trị làm cảnh lẫn giá trị kinh tế. Chắc chắn bạn sẽ không muốn cho đi cây cảnh này của mình.

Ý nghĩa của cây cảnh này là "phú quý vinh hoa" mang lại cho gia đình tài lộc mà bạn lại không biết trân trọng, lại cho đi chẳng khác nào cho đi tài lộc, thịnh vượng của gia đình.

Nếu đóa hoa mình cảm thấy chúng có vận mệnh, có linh hồn nếu cho đi mà lỡ không được chăm sóc tốt, bị bỏ rơi lạc lõng chắc chắn không ai chịu nổi.

Hơn nữa, ý nghĩa của cây cảnh này là "phú quý vinh hoa" mang lại cho gia đình tài lộc mà bạn lại không biết trân trọng, lại cho đi chẳng khác nào cho đi tài lộc, thịnh vượng của gia đình.

Vì vậy, một người yêu cây cảnh sẽ không trồng cây rồi tặng cho người khác. Nếu họ nguyện ý tặng ai đó một chậu cây cảnh mà họ đã nuôi mấy mắn thì một là bạn là người rất trân quý, cũng biết yêu hoa.



3. Cây cảnh: Quất

Cây quất cảnh rất được nhiều người ưa thích bày trong dịp Tết nhưng trồng lâu năm trong nhà thì cũng không nhiều người.

Vào dịp Tết, cây quất làm quà biếu rất thích hợp.

Vào dịp Tết, cây quất làm quà biếu rất thích hợp. Cây không chỉ bề thế mà còn trĩu quả vàng óng, hình thức cực kỳ đẹp mắt. Cây khi có quả chín sẽ tượng trưng cho sự ấm no, đủ đầy, may mắn và trường thọ.

Trong phong thủy, quất mang ý nghĩa rất tốt lành, may mắn và tốt lành. Lá cây quất thường xanh quanh năm. Khi cây quất đơm hoa kết trái có màu đỏ cam và vàng, nhìn đặc biệt đẹp mắt.

Trong phong thủy, quất mang ý nghĩa rất tốt lành, may mắn và tốt lành.

Quất là cây cảnh đặc trưng trong Tết Nguyên đán, mang đến cho con người cảm giác ấm áp và lễ hội, đồng thời cũng là lời cầu chúc tốt đẹp.

Cây quất không chỉ đẹp về hình thức, ăn ngon mà quả vàng lúc lỉu có thể treo trên cây rất lâu, nhin rất đã mắt. Mọi người nói xem, một chậu cây tốt như vậy, ai nỡ lòng cho đi!



4. Cây cảnh: Phong lan

Hoa phong lan lãnh đạm và tao nhã. Giữ chúng ở nhà có thể thu hút sự chú ý và mở rộng các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Hoa lan tỏa hương thơm cũng làm tăng cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và tạo thành một dạng trường khí tốt đẹp cho người trong nhà.

Theo phong thủy, phong lan có ý nghĩa về sự may mắn, tài lộc, sang trọng và sung túc, gửi gắm mong ước tốt lành của gia chủ. Phong lan còn tượng trưng cho sự sang trọng, quý phái. Màu sắc hoa lan đa dạng nên có thể tùy biến mà trưng bày trong nhà để mang đến sinh khí cho gia đình.

Hoa lan tỏa hương thơm cũng làm tăng cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và tạo thành một dạng trường khí tốt đẹp cho người trong nhà.

Những người được tặng hoa lan thường là những người lớn tuổi được kính trọng, có địa vị, được trân quý.

Những người được tặng hoa lan thường là những người lớn tuổi được kính trọng, có địa vị, được trân quý.

Phong lan có tuổi thọ cao, nếu được chăm sóc đúng cách có thể nở hoa hết năm này qua năm khác. Những chùm hoa lan thường là niềm kiêu hãnh của gia chủ khi tự tay mình chăm chút để phong lan có thể nở hoa.

Rất nhiều tình cảm được gửi gắm trong cây cảnh này, vì vậy rất ít khi người ta mang đi cho, tặng những cây phong lan đã trồng lâu năm của mình.

5. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ có nghĩa là "bàn tay của Phật", mang ý nghĩa "trấn trạch", giúp gia đình tránh xa tai họa. Cây cảnh này cũng có ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc suốt cả năm.

Phật thủ có nghĩa là "bàn tay của Phật", mang ý nghĩa "trấn trạch", giúp gia đình tránh xa tai họa.

Cây cảnh này có giá trị trang trí cao, đặt ở phòng khách rất nổi bật. Tuy nhiên, phòng khách không đủ ánh sáng nên bạn nên đặt chúng ở vị trí sát ban công để đón nhiều ánh sáng hơn.

Cây cảnh này vừa đẹp mắt vừa có ý nghĩa tốt lành nên được nhiều người ưa thích. Khi đi thăm người già, người ốm, mua một chậu cây phật thủ đi tặng cũng rất có ý nghĩa.

Trên đây là những cây cảnh mang ý nghĩa tốt đẹp, nếu bạn đã trồng lâu năm thì đừng tùy tiện cho đi kẻo mang đi cả tài lộc và may mắn của chính mình.

(Theo Inf.news)