Vậy những con vật mà người xưa cho rằng sẽ mang may mắn vào nhà là gì?

Trong sản xuất và đời sống hằng ngày, con người ưa chuộng những điềm lành, những điều tốt đẹp đó trong cuộc sống cũng phản ánh tinh thần yêu đời, khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn của người xưa.

Người xưa nói: "Ngũ phúc đến nhà, gia đình phú quý, không tai họa" ngữ này có ý nghĩa gì ? Vậy "ngũ phúc" mà người xưa nói đến là gì?

Theo đó, nếu 5 con vật này bước vào cửa nhà bạn, dù chưa chắc đảm bảo gia đình bạn cơm no áo ấm, xui xẻo tránh xa nhưng đó cũng là dấu hiệu tốt đáng mừng. Vậy, năm con vật mà người xưa nói đến là gì vậy?

Người xưa nói: Chim ác là vào nhà - vui vẻ đang đến

Chim ác là là biểu tượng cho sự sắp đến của những sự việc vui vẻ. Chim ác là là loài chim gần gũi với con người hơn chim én. Đôi khi chim ác là sẽ bay vào nhà bạn.

Theo người xưa, sự xuất hiện của chim ác là ở nhà bạn có nghĩa xung quanh nhà sẽ giảm côn trùng gây hại, cây trồng tốt tươi, có thể đem lại mùa màng bội thu.

2. Người xưa nói: Chó vào nhà - giàu có theo về

Người xưa có câu: "Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Người xưa tin rằng chó có thể giữ tiền và tượng trưng cho sự giàu có.

Chó còn là động vật có tác dụng canh cửa, xua đuổi tà ma nên nhiều người cho rằng chó về nhà mang ý nghĩa cầu may, nhiều người gọi chó trực tiếp là “phúc đến” hoặc “vượng tài”.

Theo người xưa, nếu chó đến nhà bạn mà không chịu rời đi, điều đó cho thấy rằng trong nhà bạn sẽ rất nhiều tiền của, đã giàu lại càng giàu hơn.

3. Người xưa nói: Rùa đến - trước thọ, phúc lành

Trong thần thoại cổ xưa, rùa là một trong 4 loài linh thú lớn trong thần thoại, tượng trưng cho sự cát tường và điềm tốt lành, bao gồm Long (rồng), Lân (kỳ lân), Quy (rùa) và Phượng (phượng hoàng).

Rùa tượng trưng cho sự trường thọ, ổn định và may mắn. Với khả năng di chuyển chậm rãi và sống lâu, rùa được coi là loài động vật mang lại bình yên, hạnh phúc lâu dài cho các gia đình.

Trong mắt người xưa, rùa là một tồn tại có thật trong thế giới thực. được coi là mang tính tâm linh nên khi rùa xuất hiện trong nhà, mọi người coi đó là điềm lành, báo hiệu gia đình sẽ tràn ngập sự hòa thuận, hạnh phúc.

4. Người xưa nói: Hươu đến nhà - may mắn nở rộ

Trong mắt người xưa, sự xuất hiện của hươu được coi là biểu tượng của sự may mắn. Tất nhiên trên thực tế hươu rất nhút nhát và sẽ không đến gần người nên việc có hươu vào nhà chắc chắn là chuyện lạ.

Những người nằm mơ gặp hươu, thấy hươu đi vào nhà mình là điềm báo may mắn, dự đoán tài lộc sắp đến.



5. Người xưa dặn: Dơi đến nhà - điều ác tránh xa

Dơi được cho là sẽ thu hút may mắn và tránh khỏi điều ác. Trong văn hóa xưa, dơi tượng trưng cho sự phù hộ, may mắn và may mắn.

Âm Hán Việt của chữ con dơi là “phúc” đồng âm với chữ "Phúc" nên được coi là con vật mang lại hạnh phúc, sung túc, bình an cho gia đình.

Dơi là loài vật mang lại điềm lành và sự xuất hiện của chúng báo trước sự may mắn, hạnh phúc sắp đến. Vì vậy, người già cho rằng, dơi làm tổ hoặc bay vào nhà là dấu hiệu của sự may mắn, mang tài lộc vào nhà.

Như vậy, ngũ phúc trong câu nói của người xưa: Người xưa nói: "Ngũ phúc đến nhà, gia đình phú quý, không tai họa", được xem là sự xuất hiện của rùa, chó, hươu, dơi và chim ác là. Các con vật này tượng trưng cho hạnh phúc, phú quý, trường thọ, mạnh khỏe và phước lành.

Có thể thấy câu nói này phản ánh thái độ của người xưa trong việc yêu đời và mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

(Theo Toutiao)