Người xưa nói: "Nhìn cây trước cửa biết nhà giàu hay nghèo, thêm cây thêm của"

Người xưa thường nói: "Giàu có hay không là tùy vào cây trồng trước cửa nhà". Điều này có ý nghĩa gì vậy?

Theo nghĩa đen, để biết cuộc sống của một gia đình có sung túc hay không, chỉ cần nhìn vào cây trước nhà, xem đó là cây gì và phát triển như thế nào là có thể biến được điều kiện sống của gia đình đó tốt hay xấu.

Ảnh minh họa Toutiao

Ở một mức độ sâu xa hơn, những cây trồng càng có giá trị thì càng phát triển tốt, càng được chăm sóc gọn gàng, tỉ mỉ thì cuộc sống gia đình sẽ càng sung túc, chất lượng cuộc sống sẽ càng cao.

Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy ở những hộ gia đình bình thường như ở nông thôn, khi người dân trồng cây trước và sau nhà, đa số sẽ chọn những loại cây tiết kiệm.

Chẳng hạn như những cây phát triển nhanh, dễ trồng để không mất công sức, có thể nhanh được lấy gỗ hay lấy quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao như cây xoan, cây mit, cây nhãn, cây bưởi, cây hồng, cây lựu...

4 cây cảnh mà theo người xưa, nếu xuất hiện trước cửa nhà ai đó, bạn sẽ biết đó là gia đình quyền quý, giàu có. Ảnh minh họa Toutiao

Trong khi một số người có điều kiện tốt lại chú ý lựa chọn những cây có giá trị làm cảnh, mang ý nghĩa biểu tượng về quyền lực, thành đạt, phú quý chứ không tính đến nhiều đến giá trị kinh tế.

Dưới đây là 4 cây cảnh mà theo người xưa, nếu xuất hiện trước cửa nhà ai đó, bạn sẽ biết đó là gia đình quyền quý, giàu có. Đây là những cây cảnh "trấn nhà", có ý nghĩa phong thủy rất tốt lành.

1. Người xưa nói: Tùng La Hán trước cửa, trấn nhà, giữ của cải

Tùng La Hán (Podocarpus) thuộc chi Podocarpus, có thể mọc rất cao. Đây là cây cảnh nổi tiếng được mệnh danh là "cây hái lộc", thường xuất hiện ở gia đình giàu có.

Cây tùng La Hán sinh trưởng khá chậm nhưng có tuổi thọ rất cao. Trong dân gian, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải” bởi vì khi cây cảnh này nhiều tuổi rất có giá trị về kinh tế.



Người xưa nói: Tùng La Hán trước cửa, trấn nhà, giữ của cải Ảnh minh họa Toutiao

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.



Người xưa có câu: "Gia đình có các vị La Hán, các thế hệ sẽ không nghèo" nên nhiều người sẽ lựa chọn trồng cây cảnh này để duy trì sự giàu có lâu đời của gia đình, dòng họ.

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên mọi người thường cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình.

Người xưa có câu: "Gia đình có các vị La Hán, các thế hệ sẽ không nghèo" Ảnh minh họa Toutiao

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán vì nó thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây được chăm sóc càng xanh tốt có nghĩa tài lộc của gia đình không ngừng tăng trưởng dồi dào.

Quan sát kỹ, bạn sẽ thấy chất lượng cây Tùng La Hán được trồng bởi các gia đình là khác nhau. Những người có điều kiện sống tốt hơn, cuộc sống tốt hơn sẽ có những cây tùng La Hán to lớn, mạnh mẽ và bề thế hơn. Nó mang lại cho người ta một cảm giác uy nghiêm khó tả.

Nó mang lại cho người ta một cảm giác uy nghiêm khó tả. Ảnh minh họa Toutiao

Vì vậy, từ dáng vẻ của cây tùng La Hán trồng trước cửa, chúng ta cũng có thể thấy được điều kiện sống của gia đình này.

Cây tùng La Hán nhỏ thực ra không đắt lắm. Tuy nhiên, cây tùng La Hán lớn, có tuổi thọ cao, giá trị thường không đong đếm được. Đối với nhiều người, giá một cây tùng La Hán còn đắt hơn cả căn nhà của họ.

Trên thị trường đã có những cây tùng La Hán 70 tuổi ở Hà Tĩnh có giá lên đến 400 triệu đồng. Hay như ở Bắc Ninh, có cây tùng vài trăm năm tuổi có giá lên đến vài chục tỷ đồng.

Do đó, người xưa cho rằng chỉ cần bạn nhìn những cây tùng La Hán bề thế trước cửa nhà ai đó, bạn có thể đánh giá được sự giàu có của chủ nhà.

Do đó, người xưa cho rằng chỉ cần bạn nhìn những cây tùng La Hán bề thế trước cửa nhà ai đó, bạn có thể đánh giá được sự giàu có của chủ nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Để cây cảnh tùng La Hán phát triển tốt, bạn nên chọn một cây có kích thước lớn một chút. Bạn phải biết rằng, sở dĩ cây cảnh này đắt tiền là do tốc độ sinh trưởng khá chậm, Để có 1 cây tùng La Hán cao vài mét có thể mất vài chục năm.



Hơn nữa, để có cây bonsai tùng La Hán đẹp, việc tạo hình, chăm sóc cũng đòi hỏi những kỹ năng nhất định nếu làm không tốt, cây cảnh sẽ kém sang trọng. Cây cảnh này đòi hỏi môi trường có đủ ánh nắng. Cây ưa sáng tự nhiên, ít bị sâu bệnh, phát triển tốt;

Khi trồng xuống đất nên chọn nơi thoát nước tốt, vì cây cảnh này rất sợ ứ đọng nước. Nếu bị đọng nước rễ cây sẽ dễ bị thối. Đặc biệt ở những nơi có nhiều mưa, cần trồng tùng La Hán ở nơi có địa hình cao.

2. Người xưa dặn: Trồng bóng tuyết trước cửa hy vọng hạnh phúc, may mắn và trường thọ

Bóng tuyết Trung Quốc tên tiếng Anh là Chinese Snowball Tree Chinese, Snowball Viburnum, Chinese Snowball Viburnum, tên khoa học là Viburnum macrocephalum thuộc họ họ Kim ngân (Caprifoliaceae).

Người xưa dặn: Trồng bóng tuyết trước cửa hy vọng hạnh phúc, may mắn và trường thọ Ảnh minh họa Toutiao

Cho dù từ hình dáng hoa nhiều người gọi là cẩm tú cầu thân gỗ Trung Quốc nhưng chúng ta có thể thấy bóng tuyết không có họ hàng gì với cẩm tú cầu (Hydrangea), thuộc chi Tú cầu (Hydrangeaceae) mà chúng ta biết.

Bóng tuyết phát triển khá cao. Mỗi mùa hè và mùa thu là thời kỳ ra hoa của nó. Nụ hoa thường mọc vào mùa hè và nở vào mùa thu.

Lúc đầu, nụ hoa có màu xanh, khi thời gian nở hoa tăng lên, màu hoa sẽ dần chuyển sang màu trắng. Cả cây tràn đầy những quả bóng tuyết trắng muốt xinh đẹp, vô cùng lãng mạn.

Từ cành lá sum suê và hoa nở trĩu cành có thể thấy, bóng tuyết tượng trưng cho sự thịnh vượng, sung túc. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh có thể cao đến 3-4m, càng lâu năm thì hoa càng lớn, càng cao tuổi thì càng giống như bình rượu quý, càng có giá trị.

Tại Trung Quốc, đã có cây bóng tuyết sống đến 300 năm, hàng năm cây vẫn ra đầy hoa, tạo nên khung cảnh rất ngoạn mục.

Bóng tuyết lớn rất hiếm và được bán giá rất cao. Đó là vì cây cảnh này phát triển rất chậm. Vì vậy, nếu bạn thấy trước cửa nhà ai đó có cây bóng tuyết lớn thì chắc chắn gia đình này không thiếu tiền.

Từ cành lá sum suê và hoa nở trĩu cành có thể thấy, bóng tuyết tượng trưng cho sự thịnh vượng, sung túc.

Người xưa còn cho rằng, trồng cây cảnh bóng tuyết trong sân có nghĩa là điềm lành đến nhà, xua đuổi thị phi. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này không chỉ mang cho không gian sự tươi mới, mà còn có mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp giúp cho gia chủ có nhiều may mắn trong cuộc sống, tài lộc dồi dào.

Người xưa còn cho rằng, trồng cây cảnh bóng tuyết trong sân có nghĩa là điềm lành đến nhà, xua đuổi thị phi. Hơn nữa, một cây bóng tuyết cổ thụ chắc chắn sẽ tăng thêm giá trị kinh tế cho ngôi nhà của bạn.

Hoa bóng tuyết còn có ý nghĩa rất hay, bông hoa tròn gồm nhiều bông hoa nhỏ ghép lại vào nhau thành quả cầu lớn giống như sự đoàn tụ. Nó tượng trưng cho sự đoàn tụ, hạnh phúc của gia đình và có tác dụng giữ nhà trong phong thủy.

Cây cảnh này có thể được trồng vào mùa xuân và mùa hè. Ảnh minh họa Toutiao

Bóng tuyết rất dễ thích nghi và có thể chịu được nhiệt độ thấp từ âm 12 đến 30 độ. Nếu nhiệt độ quá thấp cần có biện pháp bảo vệ thích hợp, đặc biệt là trước khi cây phát triển mạnh, lúc đó cành và lá non sẽ dễ bị tổn thương bởi giá rét.

Cây cảnh này có thể được trồng vào mùa xuân và mùa hè. Khi trồng, hãy chọn loại cây lớn hơn nếu có thể. Khi đó, cây cảnh dễ tạo hình và nhanh chóng nở hoa xinh đẹp.

Nếu có sân thì nên trồng một cây bóng tuyết. Thời gian qua đi, chúng ta sẽ thấy cây cảnh này càng ngày càng đẹp.

Người xưa cho rằng cây cảnh này không chỉ giúp bạn trấn trạch, giữ nhà mà còn giúp bạn "giữ" một khoản tiền khá khá, có thể để lại cả gia tài cho cháu chắt sau này.

Người xưa cho rằng cây cảnh này không chỉ giúp bạn trấn trạch, giữ nhà mà còn giúp bạn "giữ" một khoản tiền khá khá, có thể để lại cả gia tài cho cháu chắt sau này. Ảnh minh họa Toutiao

Người xưa khuyên trồng bóng tuyết trong sân rất thích hợp để gia đình thịnh vượng và bảo vệ tổ ấm. .

Cây cảnh này ưa ánh sáng mặt trời nên bạn cần cung cấp đủ ánh sáng cho cây. Trong môi trường nhiều nắng cây sẽ phát triển mạnh và khả năng ra hoa mạnh .

Đồng thời, khi trồng bóng tuyết, bạn nên bổ sung một số loại phân hữu cơ làm phân bón cơ bản, chẳng hạn như phân cừu đã phân hủy để cây đủ dinh dưỡng nuôi hoa.

3. Người xưa dặn: Trồng tử đằng trước cửa, gia đình bình an, tài lộc vào nhà

Tử đằng (Wisteria) là một loại cây dây leo tương đối phổ biến. Mỗi mùa xuân, khi nở hoa, trông giống như vô số yêu tinh màu tím biến thành những con bướm đang nhảy múa duyên dáng giữa các cành cây, giải phóng niềm đam mê và sức sống.

Người xưa dặn: Trồng tử đằng trước cửa, gia đình bình an, tài lộc vào nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Những chuỗi hoa đẹp đẽ treo trên cành, như dòng thác tím đổ xuống, rực rỡ như những đám mây lộng lẫy nổi bật.

Cây cảnh có những cành xoắn lại khỏe khoắn và uy lực như một con rồng, như nói lên sự bền bỉ, kiên trì, vượt khó vượt khổ trong cuộc sống. Sự lộng lẫy, sang trọng của loài hoa này khiến mọi người đều yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoa tử đằng có nhiều màu khác nhau như hồng, tím, xanh, trắng và mỗi màu có một ý nghĩa khác nhau, nhưng nhìn chung loại hoa này tượng trưng cho một cuộc sống nhiệt huyết, mãnh liệt của tuổi trẻ.

Cây cảnh tử đằng có tuổi thọ cao tới hàng trăm năm, tốc độ sinh trưởng rất nhanh, khả năng leo bám tốt. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này cũng mang ý nghĩa của sự bất tử về thời gian. Không chỉ vậy, trong phong thủy loại hoa này còn có thể mang lại may mắn, một sự khởi đầu thuận lợi cho gia chủ. Người xưa cho rằng trồng cây cảnh này trước cửa giúp gia đình bình an, vận khí tốt lành.

Cây cảnh tử đằng có tuổi thọ cao tới hàng trăm năm, tốc độ sinh trưởng rất nhanh, khả năng leo bám tốt.

Tử đằng không chỉ có thể trồng trên mặt đất mà còn có thể trồng trong chậu để tạo thành những cây cảnh nhỏ cũng rất đẹp.

Cây cảnh này rất dễ thích nghi, nhưng bản chất nó ưa ánh sáng. Bạn nên trồng cây cảnh này ở sân có ánh sáng, tốt nhất nên trồng xung quanh tường, điều này sẽ giúp cây tử đằng có thể leo dọc theo tường.

Người xưa cho rằng trồng cây cảnh này trước cửa giúp gia đình bình an, vận khí tốt lành. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này rất dễ thích nghi, nhưng bản chất nó ưa ánh sáng. Bạn nên trồng cây cảnh này ở sân có ánh sáng, tốt nhất nên trồng xung quanh tường, điều này sẽ giúp cây tử đằng có thể leo dọc theo tường.

Đồng thời đảm bảo nó có đủ ánh nắng nếu có thể nhận đủ ánh sáng từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày, điều này tốt cho sự sinh trưởng và ra hoa của hoa tử đằng.

Bạn có thể bón thêm một ít phân hỗn hợp làm phân bón lót khi trồng và bón phân mỏng thường xuyên trong giai đoạn cây con thì cây sẽ phát triển nhanh và lâu dài. Mỗi mùa xuân sẽ nở thành thác hoa tuyệt đẹp, thơm ngát.

Cây cảnh này cũng có tuổi thọ hàng trăm năm, giúp bạn để lại tài sản giá trị cho con cháu về sau.

4. Người xưa nói: Trồng hoàng dương trước sân, trụ cột cho nhiều thế hệ.

Hoàng dương, được mệnh danh là “quý ông giữa các loài cây” và được cho là có khả năng trấn trạch, an gia, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

Ảnh minh họa Toutiao

Hoàng dương có vị trí đặc biệt quan trọng trong phong thủy và được coi là có chức năng giữ nhà, an gia trấn trạch và tăng cường sự giàu có cho gia đình.

Nhờ tính thanh lọc các khí độc, trong phong thủy, hoàng dương có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực và bảo vệ ngôi nhà khỏi những linh hồn ma quỷ. Nó được coi là một lá bùa hộ mệnh mạnh mẽ mang lại hòa bình và may mắn cho gia chủ.

Ngoài ra, cây cảnh này còn được cho là mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia đình. Đặc tính phát triển chậm của nó được hiểu là biểu tượng của sự ổn định và trường tồn nên nó được sử dụng rộng rãi trong bố cục phong thủy, đặc biệt là trong các cơ sở thương mại và sân trong của những ngôi nhà giàu có.

Ảnh minh họa Toutiao

Người xưa còn nói: "Hoàng dương trong nhà, trụ cột nhiều thế hệ". Hãy tưởng tượng nếu trước cửa nhà ai đó có một cây hoàng dương như vậy thì đó hẳn là biểu tượng của một cuộc sống an nhàn, gia đình sung túc.

Hoàng dương không chỉ là một loại cây mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của gia chủ. Nó đứng đó lặng lẽ, như một nhà thông thái, thầm nói lên sự phi thường và sang trọng của chủ nhân.

Vì vậy, cuộc sống của những người trồng cây hoàng dương không được quá tệ, gu thẩm mỹ và phong cách cũng phải thật đặc biệt.

Ảnh minh họa SH

Cây hoàng dương này giống như một tấm gương, phản ánh thái độ và mưu cầu cuộc sống của chủ nhân.

Hoàng dương phát triển rất chậm. Giống như một ẩn sĩ thờ ơ với danh lợi, nó phát triển một cách nhàn nhã, thong dong, mỗi năm chỉ phát triển 6-7cm.

Sự bình tĩnh và bình tĩnh này khiến cây cảnh hoàng dương khó trưởng thành nhanh chóng . Việc chứng kiến một cây hoàng dương phát triển từ cây con thành cây cao chót vót thực sự là một cuộc chiến về thời gian và sự kiên nhẫn.

Ảnh minh họa Toutiao

Những năm dài và đáng mong đợi đó có thể kéo dài từ hơn mười năm đến hàng chục năm, thậm chí kéo dài cả một thế hệ. Ngày đêm chờ đợi là minh chứng cho sự bền bỉ và sức sống của cây hoàng dương, đồng thời cũng là sự thử thách tình cảm sâu sắc của người trồng nó.

Hoàng dương có khả năng thích ứng bền bỉ. Nó có thể bén rễ ở đất hơi chua và phát triển mạnh ở đất hơi kiềm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cây hoàng dương phát triển tươi tốt hơn thì đất tơi xốp và màu mỡ sẽ là điểm đến tốt nhất.

Người xưa cho rằng, cây trồng trước cửa, trong sân phản ánh rõ ràng mức sống của một gia đình không phải không có lý. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này ưa ánh sáng mặt trời một cách tự nhiên, vì vậy sẽ là khôn ngoan nếu trồng nó ở nơi có nhiều ánh nắng.

Người xưa cho rằng, cây trồng trước cửa, trong sân phản ánh rõ ràng mức sống của một gia đình không phải không có lý.

Nếu bạn thấy trước sân nhà ai đó có tùng La Hán, bóng tuyết, tử đằng hay hoàng dương thì chắc chắn không hỏi cũng biết, gia đình đó không quyền quý cũng giàu sang.