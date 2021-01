Nguồn cung thị trường BĐS TP.HCM sẽ hồi phục từ 2021

Bình Dương "vượt mặt" TP.HCM về nguồn cung

Năm 2020, thị trường BĐS TP.HCM chứng kiến sự sụt giảm về nguồn cung được duy trì từ năm 2019 ở hầu hết các phân khúc. Tuy nhiên, các vùng phụ cận như Bình Dương, Đồng Nai lại có sự phát triển đáng chú ý hơn.

Số liệu công bố từ nhiều đơn vị nghiên cứu cho thấy, trong năm 2020 TP.HCM chỉ có khoảng 14.700 căn hộ chào bán, giảm 50% so với nguồn cung năm 2019, chủ yếu là do các vấn đề pháp lý còn tồn đọng. Không chỉ sụt giảm số lượng sản phẩm chào bán, nguồn hàng chung cư tại TP.HCM còn kém đa dạng khi mà 60% nguồn hàng trong tổng số sản phẩm mở bán năm 2020 tập trung ở khu Đông và phần nhiều là đến từ một dự án tại thành phố Thủ Đức.

Cùng với sự giảm sút về nguồn cung, nhu cầu mua nhà đến từ người mua ở thực cũng thấp hơn so với các năm trước. Khách mua đầu tư chiếm phần nhiều giao dịch chung cư năm 2020. Tâm lý mua đầu tư dâng lên khá cao và tập trung chủ yếu ở thành phố Thủ Đức, nơi đã chính thức được thành lập vào quý 4/2020.

Năm 2020, Bình Dương đã "vượt mặt" TP.HCM về số lượng nguồn cung cho thị trường BĐS. Ảnh: V.D

Theo báo cáo của DKRA Vietnam, năm 2020 phân khúc đất nền tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận khoảng 84 dự án mở bán (khoảng 13,179 nền), lượng tiêu thụ đạt khoảng 8,519 nền, chiếm xấp xỉ 65% nguồn cung mới. Những dự án nằm liền kề các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, diện tích nền nhỏ, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư có dòng vốn tốt.

Thị trường đất nền vùng phụ cận tiếp tục chiếm giữ vị thế chủ lực trong tổng nguồn cung do quỹ đất sạch tại TP.HCM ngày càng khan hiếm. Bình Dương dẫn đầu nguồn cung với khoảng 43% nguồn cung mới toàn thị trường (5,627 nền). Tại TP.HCM, nguồn cung mới đến từ 7 dự án (564 nền), bằng 33% so với năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 59% (khoảng 334 nền), bằng 21% so với năm 2019.

DKRA Vietnam nhận định, thị trường BĐS nhà ở TP HCM từ lâu đã không còn giới hạn về địa giới hành chính mà đã mở rộng sang các tỉnh lân cận. Trong hai năm qua, thị trường TP.HCM và các địa phương lân cận luôn có sự liên kết, tương hỗ chặt chẽ với nhau.

Năm 2020, thị trường bất động sản nhà ở tại TP.HCM vẫn duy trì đà sụt giảm từ năm 2019. Các dự án chủ yếu tập trung ở những quận, huyện vùng ven như Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn,…

Mặt bằng giá trung bình tại TP.HCM cũng giảm 5 - 7% so với năm 2019. Cá biệt ở một số dự án chưa hoàn thiện pháp lý có mức giá giảm 10 - 15%, thanh khoản ở những dự án này khá thấp.

Trong khi đó, những thị trường lân cận như Bình Dương, Đồng Nai,… lại có sự phát triển đáng chú ý, đây là xu hướng 3 - 4 năm qua.

Cụ thể, Bình Dương trỗi lên với nguồn cung mới hơn 5.600 đất nền và hơn 10.500 căn hộ. Còn Đồng Nai dẫn đầu nguồn cung mới ở các phân khúc nhà phố, biệt thự với gần 2.750 căn.

"TP.HCM chứng kiến sự sụt giảm ở tất các các phân khúc nhưng thị trường chung vẫn sôi động bởi sự tiếp sức ở các tỉnh lân cận. Có thể nói, TP.HCM và Bình Dương giống như đội bóng Manchester United và Chelsea, luôn luôn có sự ganh đua trong mọi lĩnh vực", ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc R&D DKRA Vietnam nhìn nhận.

Thị trường 2021 sẽ sôi động?

Đánh giá về sự sôi động của thị trường BĐS 2021, đại diện DKRA Vietnam cho rằng các địa phương vẫn có sự phát triển đồng đều với nhau.

Tuy nhiên, tùy mỗi địa phương và mỗi phân khúc có sự phát triển khác. Ví dụ như TP.HCM đầy đủ các phân khúc nhưng riêng đất nền lại kém, lúc này đất nền ở các tỉnh lân cận sẽ bù đắp cho thị trường TP.HCM.

Hay như ở phân khúc căn hộ, Bình Dương và TP.HCM có sự cạnh tranh. Song, căn hộ không chỉ phát triển ở Bình Dương mà còn phát triển ở những tỉnh thành khác như Biên Hòa (Đồng Nai), Long An,... trong tương lai gần.

Theo dự báo của DKRA Vietnam, thị trường bất động sản năm 2021 sẽ phục hồi tích cực tùy từng phân khúc cụ thể, nguồn cung mới sẽ tăng ở hầu hết các địa phương.

Tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ có thể chạm ngưỡng 25.000 sản phẩm, tương đương với năm 2019. Trong đó, khu Đông và khu Nam sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung mới, giá căn hộ hạng sang được dự báo tăng mạnh và xác lập mặt bằng giá mới.

Sức cầu của thị trường TP.HCM được dự báo tăng so với năm 2020 nhưng khó đạt được như năm 2019 bởi nhiều nguyên nhân.

Trong đó, việc giá nhà, giá đất tăng quá cao và không giới hạn trong năm vừa qua khiến người mua phải đắn đo.

Riêng phân khúc đất nền có sức cầu phục hồi và tăng so với năm 2020, tập trung chủ yếu ở các tỉnh giáp ranh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại thị trường Bình Dương, nguồn cung trong năm 2021 vào khoảng 15.000 căn hộ. Đại diện DKRA Vietnam nhận định, sức cầu ở thị trường này sẽ giảm so với năm qua bởi TP.HCM sẽ phục hồi nguồn cung và mặt bằng giá bán tại Bình Dương đã tăng khá cao.