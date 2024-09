Quảng Trị huy động tổng lực phòng chống, ứng phó bão số 4 đổ bộ

Công tác phòng, chống bão số 4 ở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị - nơi có nguy cơ ảnh hưởng nặng.

Cũng theo cơ quan này, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024.



Hồi 7h ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 108.7 độ Kinh Đông, cách Quảng Trị khoảng 165km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ tích cực chằng chống nhà cửa trước nguy cơ bão số 4 năm 2024 đổ bộ. Ảnh: N.V

Tại đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; tại Cửa Việt gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Từ 19h ngày 18/9 đến 7h ngày 19/9, trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 30-70m, có nơi cao hơn như tại Đập thủy điện La Tó 112.4 mm, Tà Rụt 76.8 mm, A Bung 78.2 mm.

Cảnh báo từ ngày 19/9 đến chiều tối ngày 20/9, ở khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 400 mm. Cần đề phòng mưa với cường suất lớn (>150 mm/ 6 giờ) trong ngày hôm nay. Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Lúc 7h ngày 19/9, mực nước trên các sông đang ở mức dưới báo động 1.

Một số đập tràn ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị bị ngập. Ảnh: N.V

Toàn bộ 2.270 chiếc tàu thuyền/5.971 thuyền viên của tỉnh Quảng Trị đã vào neo đậu an toàn tại các bến, cảng.

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn, mực nước còn khoảng 28 – 30% so với dung tích thiết kế.

Tỉnh Quảng Trị đã lên phương án sơ tán dân tránh bão cấp độ 3 từ nhà tạm không đảm bảo phòng, chống thiên tai đến các nhà kiên cố như nhà dân cao tầng kiên cố, trường học, trụ sở cơ quan, trụ sở UBND, trạm Y tế, Đồn Biên phòng, nhà cộng đồng ...

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giúp người dân chằng chống nhà cửa, phòng chống bão số 4 năm 2024. N.V

Dự kiến có 29.957 nhân khẩu các huyện ven biển gồm Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng cần sơn tán bão số 4, trong đó ưu tiên phương án di dời khẩn cấp 1.471 hộ với 4.411 nhân khẩu.

Nếu lũ trên báo động 3, tỉnh Quảng Trị dự kiến sơ tán 14.012 hộ với 53.159 nhân khẩu trên toàn tỉnh. Con số này sẽ tăng lên nếu lũ dâng cao.

Phương án di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất, nguy cơ sạt lở đất cũng được tỉnh Quảng Trị lên kịch bản rất chi tiết với tổng số hộ dân cần sơ tán, di dời là 2.393 hộ/9.683 nhân khẩu.

Trước đó vào sáng 18/9, lốc xoáy đã xảy ra, gây thiệt hại nhẹ ở thị trấn Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị.