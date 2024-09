Ứng phó bão số 4, Thừa Thiên Huế sơ tán hàng chục hộ dân đến nơi an toàn

Đến sáng 19/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên đất liền Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 3, giật cấp 6, vùng biển tỉnh gió mạnh cấp 4, giật cấp 7. Tại TP.Huế và một số địa phương đã xuất hiện tình trạng cây xanh gãy đổ do gió giật.

Lượng mưa từ 6h-7h ngày 19/9 trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến từ 10-30mm, có nơi cao hơn như Vườn Quốc gia Bạch Mã 39mm.

Cây xanh gãy đổ chắn ngang đường Huỳnh Thúc Kháng, TP.Huế do gió giật. Ảnh: Bảo Anh.

Lương mưa đo được tại các trạm đo từ 19h ngày 17/9/2024 đến 7h ngày 19/9/2024 phổ biến từ 150-300mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 576mm, Xuân Lộc, Phú Lộc 441mm, Khe Tre 437mm, Lăng Cô 407 mm.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên đất liền Thừa Thiên Huế từ sáng nay 19/9 đến ngày 21/9 sẽ có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm.

Để đảm bảo an toàn, phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra do hoàn lưu bão số 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ sáng 19/9.

Hiện tất cả phương tiện tàu thuyền ở Thừa Thiên Huế đã vào bờ neo đậu an toàn. Ảnh: Ngọc Bình.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm, huyện Nam Đông đã tiến hành sơ tán 34 hộ/119 khẩu đến vị trí an toàn. Trong đó, tại xã Thượng Long có 16/64 khẩu được sơ tán, xã Thượng Nhật có 3 hộ/12 khẩu, thị trấn Khe Tre có 15 hộ/43 khẩu.

Để chuẩn bị cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, Thừa Thiên Huế đã xây dựng phương án sơ tán, di dời 16.349 hộ/52.186 khẩu để đối phó với bão và sơ tán, di dời 3.743 hộ/13.615 khẩu để đối phó lũ quét, sạt lở đất.

Hiện nay do đang vào thời kỳ cuối mùa khô, mực nước các hồ thủy lợi, thuỷ điện ở tỉnh đang ở mức thấp, các hồ đang vận hành đảm bảo an toàn.