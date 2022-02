Nguy cơ bùng phát virus viêm não chết người trong bọ ve ở Mỹ

Một đợt bùng phát virus bọ ve nguy hiểm đã được phát hiện ở Pennsylvania (Ảnh: Getty)

Hơn 90% số bọ ve được lấy mẫu từ Công viên Giải trí Thị trấn Lawrence, ở Hạt Clearfield, Pennsylvania, được phát hiện mang theo virus có khả năng gây tử vong. Để so sánh, tỷ lệ lây nhiễm cao nhất từng được ghi nhận trước đây ở Pennsylvania chỉ là 11% - còn toàn nước Mỹ là khoảng 25%. Theo báo cáo của Cục Bảo vệ Môi trường Pennsylvania (DEP), năm ngoái, tỷ lệ lây nhiễm trung bình trên toàn tiểu bang của virus bọ ve chỉ là 0,6%.

Các chuyên gia cảnh báo rằng mặc dù virus bọ ve rất hiếm ở Mỹ, nhưng số trường hợp dương tính trong dân số đang ngày càng tăng những năm gần đây, với hầu hết các trường hợp kể từ năm 2008 được phát hiện ở khu vực Ngũ Đại Hồ (Great Lakes region).

Vào năm 2019, các nhà nghiên cứu dự đoán rằng số trường hợp mắc bệnh Lyme - lây lan bởi cùng một loài bọ ve - sẽ tăng 20% trong những thập kỷ tới, có nghĩa là các trường hợp nhiễm virus bọ ve cũng có khả năng gia tăng tương tự.

Tỷ lệ nhiễm bệnh ngày càng cao được cho là do sự kết hợp giữa độ ẩm và nhiệt độ làm gia tăng số lượng bọ ve cũng như phạm vi của chúng.

Virus bọ ve lây lan chủ yếu qua vết cắn của ve chân đen hoặc ve hươu, được tìm thấy ở Trung Tây nước Mỹ và đông nam Canada. May mắn thay, căn bệnh này không lây lan từ người sang người khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc cơ thể. Các dấu hiệu ban đầu của bệnh có thể bao gồm sốt, nhức đầu, nôn mửa và suy nhược, mặc dù một số người có thể không gặp phải triệu chứng nào.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đến 91% bệnh nhân mắc virus bọ ve sẽ gặp phải tình trạng xâm lấn thần kinh nghiêm trọng, có thể dẫn đến viêm não hoặc viêm màng não. Các triệu chứng của những bệnh nhân này có thể bao gồm lú lẫn, các vấn đề về phối hợp cơ thể, khó nói và co giật.

Nhiễm trùng nặng gây tử vong cho khoảng 12% bệnh nhân, trong khi một nửa số bệnh nhân còn lại tiếp tục bị ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Thư ký DEP Patrick McDonnell cho biết: "Tỷ lệ lây nhiễm của bọ ve được lấy mẫu từ Công viên Giải trí Thị trấn Lawrence là rất cao. Virus bọ ve lây truyền bệnh qua vết cắn rất nhanh chóng, hậu quả về sức khỏe do chúng gây ra nghiêm trọng hơn so với các bệnh do bọ ve khác thường thấy ở Pennsylvania".

Trên thực tế, DEP lưu ý, sự lây nhiễm từ virus bọ ve có thể phát triển trong vòng 15 phút sau khi bị cắn, trong khi bệnh Lyme cần đến 24 giờ.

Hiện tại, không có vaccine nào để ngăn chặn sự lây lan của virus bọ ve, cũng như không có thuốc để điều trị chúng hiệu quả. Ông McDonnell nói thêm: "Chúng tôi kêu gọi cộng đồng phải thật thận trọng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ bị bọ ve cắn, làm tăng khả năng lây nhiễm trong khi DEP tiếp tục giải quyết tình trạng này".

Các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị bao gồm sử dụng chất đuổi bọ có gốc permethrin lên quần áo và thuốc chống côn trùng cho vùng da tiếp xúc. Mọi người cũng được khuyến khích mặc quần áo sáng màu bên ngoài, nhét áo sơ mi vào quần tây và quần tây vào tất và tránh những khu vực cây cối rậm rạp, cỏ cao có thể chứa bọ ve. Khi trở về nhà, mọi người nên đi tắm và kiểm tra ve toàn thân, trong khi quần áo nên được sấy qua máy sấy ở nhiệt độ cao.

DEP cũng cho biết họ đang theo dõi và cố gắng giảm số lượng bọ ve trong khu vực xung quanh Công viên Giải trí Thị trấn Lawrence, cùng với đó là dán các biển báo để cảnh báo người dân về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe.

Bọ ve hươu vẫn hoạt động trong những tháng mùa đông, khi nhiệt độ chỉ khoảng 1,7 độ C.