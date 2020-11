Nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hà Nội yêu cầu hàng loạt biện pháp ngăn chặn

Sáng 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.



Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn đang hết sức phức tạp đặc biệt là tại Mỹ và các nước Châu Âu với hơn 500.000 ca mắc và 8.200 trường hợp tử vong mỗi ngày.

Tại Hà Nội, đã 99 ngày qua ngày không có ca nhiễm mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, các đoàn công tác của thành phố khi kiểm tra thực tế ở 13 quận huyện cho thấy tình trạng người dân chủ quan, không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như: chợ, chung cư, khu chợ và bến tàu xe trên địa bàn.

Đáng chú ý, tuần qua ghi nhận 4 trường hợp nhập cảnh dương tính với Sars-CoV-2 và đều được cách ly xét nghiệm kịp thời.

Theo ông Hạnh, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực vì số người nhập cảnh vào Việt Nam, Hà Nội tiếp tục tăng lên và sẽ có thể có nhiều ca dương tính; 82% ca dương tính ở Việt Nam không có triệu chứng; tâm lý chủ quan….

"Nhận định và dự báo chưa có gì sáng sủa hơn giai đoạn trước. Các chuyên gia và Bộ trưởng Bộ Y tế ngay ngày hôm qua vẫn cảnh báo dịch bệnh có thể bùng phát trở lại", ông Hạnh thông tin.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho hay, hiện nay, việc cách ly được thực hiện khu chủ yếu ở các khách sạn và việc quản lý ở đây không được chặt chẽ như ở khu cách ly của quân đội. Các đoàn kiểm tra đều phát hiện các sơ hở.

"Trông bên ngoài rất đầy đủ nhưng bên trong có những vấn đề như theo dõi sức khỏe, lối đi riêng cho người cách ly, xử lý chất thải… Các quận huyện cần kiểm tra khắc phục ngay", ông Hạnh đề nghị.

Thông tin thêm, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, kiểm tra các khách sạn đang thực hiện cách ly cho thấy, ở các khách sạn 4,5 sao thực hiện nghiêm ngặt; các khách sạn 3 sao còn nhiều thiếu sót và đã được yêu cầu khắc phục ngay.

"Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở lưu trú có thực hiện công tác cách ly. Tuy nhiên, Sở không thể kiểm tra hết mà các quận huyện cần chủ động kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại", ông Hiền nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, cá nhân ông cũng đi kiểm tra ở các trung tâm thương mại. Ở đây đều thực hiện nghiêm công tác phòng dịch. Đều có chốt, lực lượng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. "Nhận thức của người dân đang dần được nâng lên", ông Quý nói.

Để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh từ nước ngoài vào, ông Quý yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly ở các nơi lưu trú; rà soát quy trình quản lý với các trường hợp ngoại giao. Sở Y tế phối hợp cùng Bộ Y tế làm tốt việc phòng chống dịch với các đoàn ngoại giao.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

"Theo báo cáo của Bộ Công an, cả nước phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Tuần trước, công an thành phố đã phát hiện xử lý 14 trường hợp, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt. Ngoài ra lực lượng công an cần tuyên truyền đến các phường xã, để người dân nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ cần báo ngay cơ quan chức năng bởi đây là nguy cơ rất lớn cần chủ động phòng ngừa", ông Qúy nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cũng giao các đơn vị tăng cường biện pháp kiểm tra ở 100% các bệnh viện trên địa bàn; tất cả các cơ sở cách ly; các sự kiện đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; các nơi công cộng như bến xe, quảng trường, siêu thị, trung tâm thương mại làm sao để việc đeo khẩu trang trở thành nếp sinh hoạt hàng ngày của người dân…

"Các cơ quan báo chí cần phản ánh rõ những nơi làm tốt, những nơi chưa tốt để các xã phường khắc phục ngay", ông Quý đề nghị.