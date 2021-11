Theo các thông tin địa phương, những mảng bọt trắng được phát hiện hôm 8/11 gần Kalindi Kunj, ngoại ô thủ đô New Delhi. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những mảng bọt trắng trông như những tảng băng nhỏ nổi trên mặt nước sông Yamuna.

Nguy hiểm tiềm ẩn từ bọt trắng độc hại phủ kín mặt sông ở Ấn Độ. Video: AFP

Đây không phải là lần đầu tiên bọt trắng độc hại – được cho là do nồng độ amoniac và phosphate cao – hình thành trên dòng sông. Khi những đám bọt như vậy xuất hiện vào tháng 7/2020, Ủy ban giám sát sông Yamuna (hiện đã giải thể) đã kêu gọi giới chức thành phố và liên bang điều tra cặn kẽ vấn đề.

Tiếp xúc trực tiếp với bọt trắng độc hại này có thể gây ra các vấn đề về da và hô hấp. Bất chấp những nguy hiểm tiềm ẩn về sức khỏe, những người theo đạo Hindu vẫn thực hiện các nghi lễ tôn giáo bên bờ sông Yamuna.

Sông Yamuna chảy qua Uttah Predesh, khu vực ô nhiễm nhất trên thế giới. Khoảng 70% nguồn cung cấp nước cho thủ đô New Delhi là từ dòng sông này và đây cũng là nơi kiếm sống của nhiều ngư dân trong khu vực.

Sự xuất hiện của các mảng bọt trắng độc hại trên sông Yamuna làm tăng thêm áp lực lên cuộc sống của cư dân New Delhi, những người vốn đang phải chịu đựng một lớp sương khói dày đặc bao quanh thành phố sau lễ hội Diwali cuối tuần vừa qua. Mức độ bụi mịn PM2.5 ở New Delhi đã vượt mức an toàn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mức độ bụi mịn trên 5 microgram được coi là không an toàn, tuy nhiên, trong lễ hội Diwali cuối tuần vừa qua, mức độ bụi mịn ở New Delhi lên tới 706 microgram.