Nguyên Giám đốc Công an Lạng Sơn Thái Hồng Công sẽ đối diện với hình thức kỷ luật nào?

Như Dân Việt thông tin, tại kỳ họp thứ 45, bên cạnh việc xử lý nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật với nhiều đảng viên. Trong số này có ông Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.



Nguyên Giám đốc Công an Lạng Sơn Thái Hồng Công khi còn công tác. Ảnh Báo Quảng Ninh

Theo một nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đối với đảng viên có chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoặc Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương) khi có vi phạm, khuyết điểm bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, nếu vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở xuống thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ quyết định; trường hợp đảng viên vi phạm đó cần phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cao hơn mức Cảnh cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ trình lên Ban Bí thư xem xét, quyết định (kỷ luật đảng viên có 4 hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Khai trừ).

Trường hợp vi phạm của ông Thái Hồng Công, Ban Bí thư là cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Vào ngày 30/5/2024, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Thái Hồng Công - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, do cấp có thẩm quyền kết luận có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Theo tờ trình của UBND tỉnh, ông Thái Hồng Công không còn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật hình sự bị khởi tố, truy tố, sẽ bị tổ chức Đảng xử lý kỷ luật bằng hình thức Khai trừ.

Ông Thái Hồng Công sinh năm 1966, quê Hà Tĩnh, năm 2020, ông này được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thời điểm đó ông có cấp bậc hàm đại tá; trước đó ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.