Nguyên nhân ban đầu nghi án sát hại bạn gái rồi tự tử trong phòng trọ ở Bắc Giang

Khoảng 21h ngày 24/6, Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại phòng trọ ở tổ dân phố My Điền 3, phường Nếnh, thị xã Việt Yên phát hiện H.H.T, (SN 1993, trú tại Vân An, Chi Lăng, Lạng Sơn) và chị V.T.A.Th (SN 2004, trú tại Hòa Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn) nằm bất tỉnh trên giường, trong phòng có nhiều dấu vết máu.

T. và bạn gái được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc khiến chị Th tử vong.

Hiện trường vụ án mạng ở Bắc Giang khiến 1 người phụ nữ tử vong. Ảnh: Đ.X.

Quá trình điều tra, bước đầu cảnh sát nhận định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình ái. Trước đó, giữa T và Th có quan hệ tình cảm và sống cùng nhau tại khu trọ thuộc tổ dân phố My Điền 3.

Sau đó, cả 2 chia tay, chị Th chuyển đến nơi khác sinh sống. Đến ngày 24/6, T liên hệ với chị Th yêu cầu về phòng trọ của mình lấy đồ. Tại đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.

Hiện tại, sức khỏe T đã ổn định không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, T. có vết thương ở cổ nên cơ quan công an chưa thể làm việc, lấy lời khai của đối tượng.

Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân.