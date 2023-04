Nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn là bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Cơ quan An ninh điều tra -Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án này, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 54 bị can.

Trong vụ án này ông Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ". Theo tài liệu điều tra, khi cơ quan công an tiến hành điều tra vụ án, các bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn, lần lượt là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh (Blue Sky) đã gặp Nguyễn Anh Tuấn, lúc đó đang là Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhờ giúp đỡ.

Nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị tước cấp bậc hàm Thiếu tướng. Ảnh Đ.X

Ông Tuấn do quen biết bị can Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an nên nhận lời làm trung gian, giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự, kết luận điều tra nêu.

Trong năm 2022, ông Tuấn đã nhận từ Hằng tổng cộng hơn 2,6 triệu USD. Ông ta khai sau đó chuyển hơn 2,2 triệu USD cho Hoàng Văn Hưng.

Với hành vi trên, Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ". Vị này được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, giúp làm rõ nhiều tình tiết vụ án, đã nộp 460.000 USD khắc phục hậu quả…

Tại kỳ họp thứ 25 (tháng 1/2023), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ Đảng ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội.