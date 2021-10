Nhà báo Nguyễn Lưu: "Than Quảng Ninh không được dự V.League 2022 là xu thế tất yếu"

Ngày 28/10, Ban cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định không cấp phép cho CLB bóng đá Than Quảng Ninh tham dự V.League 2022. Với một đội bóng có truyền thống và sở hữu lực lượng CĐV hùng hậu, nhiệt huyết như Than Quảng Ninh, thông tin này thực sự là điều đáng buồn.

Là người rất am hiểu về bóng đá Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lưu đã có những chia sẻ với Dân Việt về câu chuyện này. Nhà báo Nguyễn Lưu cho biết: "CLB Than Quảng Ninh được thành lập vào ngày 24/4/1956 bởi nhu cầu bóng đá của phong trào thể thao chung của công nhân vùng mỏ từ sau ngày giải phóng (25/4/1955).

Than Quảng Ninh đã "tan đàn, xẻ nghé" sau khi mùa giải 2021 kết thúc. Ảnh: SPORT

Khu ủy Hồng Quảng đã tập hợp một số thanh niên biết chơi bóng đá để thành lập Đội thanh niên Hồng Quảng, hướng thanh niên vùng mỏ mới giải phóng vào sinh hoạt thể thao lành mạnh với sự quan tâm đặc biệt của Khu ủy, Ủy ban hành chính Khu Hồng Quảng (tiền thân của tỉnh Quảng Ninh). CLB bóng đá này được đổi tên thành Than Quảng Ninh vào năm 1967 (sau khi ghép tỉnh Hồng Quảng và Hải Ninh) và tên chính thức của đội là CLB Than Quảng Ninh".

Với lối chơi kiên cường, dũng mãnh và đậm chất công nhân, Than Quảng Ninh là niềm tự hào của CĐV yêu bóng đá đất mỏ. Trong quá khứ, Than Quảng Ninh từng tham dự giải A1 (tương tự V.League hiện nay) trong nhiều năm của thập kỷ 80 thuộc thế kỷ trước. Đội Than Quảng Ninh đã liên tiếp đạt thành tích cao như Vô địch giải chân đất miền Bắc, vô địch hạng A miền Bắc và vô địch giải Tổng công đoàn Việt Nam".

PV Dân Việt: Ông nhận định thế nào khi Than Quảng Ninh không được cấp phép thi đấu tại V.League 2022?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Trong thể thao và đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp, việc một CLB có truyền thống bị xóa sổ là chuyện bình thường. Ở môi trường bóng đá Việt Nam trước đây là Thể Công. Nếu Than Quảng Ninh mất phiên hiệu hoặc không được tham dự V.League mùa tới thì chúng ta rất tiếc nuối, nhưng nên coi đó là chuyện không có gì bất thường.

PV Dân Việt: Với ký ức của một nhà báo thể thao kỳ cựu, ông có thể chia sẻ gì về đội bóng Than Quảng Ninh từ khi mới thành lập đến thời điểm hiện tại?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Theo quan điểm cá nhân tôi, Than Quảng Ninh là một thương hiệu lớn của bóng đá Việt Nam. Đội bóng này có bề dày truyền thống và bảng vàng thành tích rất đáng tự hào. CLB này ra đời chỉ sau Cảng Hải Phòng (1954), Thể Công (1954) và cùng thời với Công an Hà Nội (1956). Họ có nhưng tên tuổi lớn như Nguyễn Đình Hùng A, Nguyễn Đình Hùng B, Tòng, Màu, Chuyên, Uy, Khả...

Hùng A từng được so sánh với Hùng "xồm" của Xi măng Hải Phòng. Hùng B đã được cố nhà báo Chánh Trinh mô tả như một cơn lốc trên sân cỏ". Đội tuyển Việt Nam cũng từng có nhiều danh thủ có xuất thân từ Than Quảng Ninh.

Lối chơi của các cầu thủ Than Quảng Ninh theo sự hiểu biết của tôi là rất mạnh mẽ, cần cù. Cách thi đấu ấy luôn tạo được cảm tình rất lớn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hiện tại, đội bóng này đang đối diện với khó khăn là sự đáng tiếc rất lớn, khi người hâm mộ của bóng đá Quảng Ninh có bầu nhiệt huyết cao.

Cầu thủ trẻ tài năng như Nguyễn Hai Long đã chia tay Than Quảng Ninh. Ảnh: SPORT

PV Dân Việt: Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến việc Than Quảng Ninh không được cấp phép thi đấu tại mùa giải 2022?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Tôi đã tìm hiểu thông tin và được biết Than Quảng Ninh không được cấp phép thi đấu tại V.League 2022 vì vấn đề kinh phí. Hiện đội bóng đã được trả về cho tỉnh và chưa có doanh nghiệp nào "bắn tin" gánh vác, giải cứu đội bóng trong tương lai gần. Nhiều cầu thủ của đội bóng này đã đi tìm bến đỗ mới và đó là thực tế không thể chối cãi về bước lùi của bóng đá Quảng Ninh.

PV Dân Việt: Việc Than Quảng Ninh không được cấp phép thi đấu, trong khi Sông Lam Nghệ An và Bình Định là 2 đội bóng bị cảnh cáo, khiển trách trước mùa giải 2022 là bài học lớn cho tất cả các đội bóng chuyên nghiệp. Ông nhận định thế nào về điều này?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Mùa tới, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng nhiều khả năng trở lại khoác áo Sông Lam Nghệ An. Bình Định cũng đang trải thảm đỏ chiêu mộ rất nhiều ngôi sao để xây dựng lực lượng. Điều này cho thấy họ chắc chắn có chỗ dựa vững mạnh về kinh tế, có ông bầu đủ lo cho điều kiện thi đấu.

Tôi muốn nhấn mạnh kỹ hơn, bóng đá chuyên nghiệp không thể trông chờ vào nguồn kinh phí của Nhà nước mà phải có sự vào cuộc của các doanh nhân. Về phía VFF, họ đã, đang và sẽ cố gắng hoàn tất quy chế để các giải đấu thực sự mang tính chuyên nghiệp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Khó khăn về nhiều mặt đã khiến ngôi sao như Hải Huy đành chia tay Than Quảng Ninh. Ảnh: SPORT

PV Dân Việt: Việc Than Quảng Ninh gặp khó khăn, theo ông, bài học quan trọng nhất cần rút ra là gì?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Chia tay một CLB giàu truyền thống như Than Quảng Ninh, tất nhiên sẽ rất nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy buồn. Thậm chí, có người Quảng Ninh cho rằng vùng đất này hiện tại yêu bóng chuyền hơn bóng đá khi họ chi kinh phí xây dựng CLB bóng chuyền nữ, thuê HLV có năng lực và mời nhiều ngôi sao về đầu quân.

Theo tôi, đây là chuyển động tất yếu của thể thao. Nỗi buồn là sự tất yếu khi đội bóng đá Than Quảng Ninh gặp khó và phải chấp nhận điều đó để tìm ra sự thay đổi một cách hợp lý, bền vững.

PV Dân Việt: Xin cảm ơn ông!