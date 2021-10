Than Quảng Ninh còn gần 1 tuần để "lội ngược dòng"

Than Quảng Ninh có 7 ngày khiếu nại

Theo điều 11 Quy chế Cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi bổ sung năm 2021) quy định về "Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại", CLB bóng đá Than Quảng Ninh có 7 ngày để hoàn tất các giấy tờ, gửi đơn khiếu nại, kể từ ngày nhận được quyết định của Ban cấp phép VFF.

Và chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được Đơn khiếu nại hợp lệ, Quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản phải được ban hành.

Tập thể Than Quảng Ninh đoàn kết, thi đấu nhiệt huyết, đầy đam mê một thời nay đã "tan đàn xẻ nghé". Ảnh: VPF

Trao đổi với Dân Việt trưa nay (29/10), một lãnh đạo VFF đã xác nhận về việc Than Quảng Ninh vẫn còn thời gian làm đơn khiếu nại.

Vấn đề là lúc này, CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã "tan đàn xẻ nghé". Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Quảng Ninh - đơn vị quản lý CLB Than Quảng Ninh đã dừng hoạt động. Chủ tịch cũ của CLB là ông Phạm Thanh Hùng đã trả đội bóng cho UBND tỉnh Quảng Ninh và địa phương vẫn chưa tìm được giải pháp để duy trì đội bóng. Không có doanh nghiệp nào đồng ý tiếp nhận CLB Than Quảng Ninh.

Dân Việt đã liên lạc với ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở VHTT Quảng Ninh thì ông Tùng từ chối trao đổi thông tin với lý do không thuộc phạm vi quyền được phát ngôn.

Ông Tùng bày tỏ vấn đề nêu trên, chỉ có Giám đốc Sở VHTT Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà mới có thể phát ngôn với báo chí. Nhưng Dân Việt lại không thể liên lạc được với ông Hà.

Nói cách khác, CLB bóng đá Than Quảng Ninh vẫn còn cơ hội "gỡ điểm", giữ lại một biểu tượng về tình yêu, niềm đam mê thể thao, nhiệt huyết của người dân đất Mỏ. Và liệu trong khoảng thời gian 1 tuần tới, có ai muốn "cứu" Than Quảng Ninh không?

Than Quảng Ninh phải làm lại từ giải hạng Ba

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), để được cấp phép, CLB phải đáp ứng được 5 tiêu chí cơ bản là: Tiêu chí thể thao, tiêu chí cơ sở vật chất, tiêu chí nhân lực và hành chính, tiêu chí pháp lý, tiêu chí tài chính.

Trong "Tiêu chí thể thao" thì có các chương trình đào tạo trẻ, tham gia thi đấu các giải "U" quốc gia… Tiêu chí cơ sở vật chất thì có vấn đề sân bãi, các phòng chức năng…

Than Quảng Ninh (áo xanh) không được cấp phép dự V.League 2022. Ảnh: VFF

Với trường hợp CLB Than Quảng Ninh, nhiều tiêu chí như tài chính, thuế, nhân lực hành chính, đào tạo trẻ... đều không được họ báo cáo lên hệ thống cấp phép của AFC. Đội bóng này tuyên bố sẽ giải thể, phá sản công ty bóng đá, trả đội lại cho tỉnh.

"Than Quảng Ninh đã không đáp ứng được các tiêu chí cấp phép và không được cấp phép dự các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V.League, giải hạng Nhất, Cúp QG).

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Than Quảng Ninh sẽ phải bắt đầu lại từ giải hạng Ba khi trở lại với bóng đá", lãnh đạo VFF nêu trên nói.