Nhà nứt toác, bùn đất đỏ tràn vào nhà dân ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Thực hiện: Dũ Tuấn.

Tường nứt toác, nhà bị "tra tấn" bởi bùn đất đỏ

Ghi nhận tại khu vực xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định nơi có nhiều hộ gia đình dọc tuyến đường đê thôn Quảng Vân, đang chung tình cảnh nhà xuất hiện các vết nứt làm ảnh hưởng tính an toàn của ngôi nhà.

Bà Nguyễn Thị Như Thuỷ, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại khu vực xã Phước Thuận bức xúc cho biết, căn nhà của gia đình trước khi chưa có dự án về đây thì "lành lặn" nhưng sau dự án đến nay xuất hiện các vết lún, nứt kéo dài.

Các vết nứt diễn ra ở nhiều vị trí với kích thước lớn, khiến gia đình rất lo lắng, không biết ngôi nhà hiện có còn đảm bảo an toàn nữa hay không?

Bà Nguyễn Thị Như Thuỷ ở xã Phước Thuận bất bình chỉ những vết nứt dài trên tường nhà, tố do xe tải chở đất phục vụ các dự án trên địa bàn gây ra. Ảnh: Dũ Tuấn.

Chỉ tay vào vết nứt trên tường nhà, bà Thuỷ bức xúc: "Móng, tường nhà bị nứt hết, giờ tôi chỉ mong ước làm sao đền bù để gia đình sửa lại nhà, nếu cứ để thế này thì mùa mưa bão đến nhà sập mất.

Chưa dừng lại, nhà thầu đổ đất đỏ thi công đường cao hơn nền nhà dân nhưng không bố trí lối thoát nước, mưa lớn khiến bùn đất đỏ tràn vào nhà, quét dọn cả ngày cũng không xong. Đời người có ngôi nhà để ở thì nứt, đường thì tràn bùn đất vào nhà không có lối thoát, thử hỏi sao sống nổi?".

Chồng bà Thuỷ, ông Nguyễn Văn Nhỏ cho rằng, lượng xe chở đất quá tải phục vụ các dự án tại đây chính là nguyên nhân gây rung lắc, nứt nhiều ngôi nhà của người dân ven đường.

"Ngôi nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn trên tường, có vết nứt kéo dài, rất bất an. Nhiều lần chúng tôi chặn xe, công an chính quyền đến làm việc, các nhà thầu hứa khắc phục nhưng vẫn chưa thực hiện. Nhà của tôi và nhiều hộ gia đình ở đây hư nát hết rồi, họp nhiều nhưng chưa thấy giải quyết", ông Nhỏ than vãn.

Vết nứt dài đe doạ nhà dân nằm ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, Công ty Tấn Thành dùng xe đổ đất đỏ thi công đường nhưng không bố trí lối thoát nước ra sông dẫn đến bùn đất tràn vào nhà dân, gây ngập úng.

Lúc giữa đêm, nhiều người phải tự chủ động thu dọn đồ đạc trong nhà lên khu vực cao hơn, để tránh hư hỏng. Thậm chí, mưa lớn khiến đường bị lún, lầy lội, việc kinh doanh đi lại của người dân nơi đây bị ảnh hưởng vì không thể di chuyển, vụ việc gây bức xúc cho các hộ dân ven đường.

"Chứng kiến bùn đất đỏ cùng nước tràn vào nhà không lối thoát, tôi hô hào thành viên trong gia đình là nhà bị ngập, rồi cố gắng dùng cuốc khắc phục nhưng không xuể. Họ thi công nhưng không cho đường thoát nước, khi đổ đấp nâng cao nền đường, nền nhà thấp hơn nên nước kéo bùn tràn vào.

Nhà tôi cũng bị nứt, chính quyền chủ đầu tư lập biên bản kiểm tra nhưng chưa bồi thường cho dân", bà Võ Thị Xuân Lan buồn bã nói.

Nhà dân ven đường ở xã Phước Thuận bị bùn đất đỏ tràn vào nhà, khiến cuộc sống đảo lộn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Chủ đầu tư dự án có tắc trách?

Ông Nguyễn Hữu Quốc – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành thừa nhận, đã nắm được thông tin doanh nghiệp đổ đất thi công nền đường ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận), khiến bùn đất đỏ tràn vào nhà dân gây bức xúc.

"Mưa nước chảy vào nhà dân cũng khổ, chúng tôi sẽ kiểm tra chấn chỉnh ngay việc này, khơi thông dòng chảy. Chuyện nứt nhà dân thì còn nhiều doanh nghiệp dùng xe tải chở đất phục vụ các công trình tại đây như: Hồng Minh, Thuỷ Dương… chứ không chỉ riêng Công ty Tấn Thành, thậm chí lượng đất của chúng tôi vận chuyển, còn ít hơn các doanh nghiệp này", ông Quốc phân trần.

Nhà thầu thi công đường đổ đống đất "án ngữ" trước cổng nhà dân ở xã Phước Thuận, sau khi dân ý kiến mới khắc phục bằng cách khơi thông dòng chảy. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Phan Thế Khoa - Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết, địa phương sẽ phối hợp Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm việc cụ thể với người dân bị ảnh hưởng, để tìm phương án giải quyết.

Gần đây, nhiều người dân sống dọc đường đê ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận), bức xúc đứng ra cản trở xe tải chở đất thi công các dự án. Theo một số người dân ở xã Phước Thuận, việc tắc trách của chủ đầu tư dự án đã khiến các nhà thầu thi công gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Người dân luôn ủng hộ các dự án đang triển khai nhưng phải xem xét đặt đến lợi ích của nhân dân lên trước, lãnh đạo cần có biện pháp xử lý đối với các vụ việc vi phạm, khiến họ bức xúc.

Mặc dù đã che chắn cẩn thận, nhưng người dân vất vả dọn dẹp sau những trận mưa lớn, bùn đất đỏ tràn vào nhà. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định thừa nhận, xe tải chở đất phục vụ các dự án do Ban này làm chủ đầu tư, là một trong những nguyên nhân gây nứt nhà dân ở xã Phước Thuận. Tuy nhiên, hiện tại ông Thi chưa nắm được thông tin cụ thể có bao nhiêu nhà dân bị nứt.

"Do khu vực này, địa chất nền móng nên nhà dân lún gây nứt sẵn rồi nhưng có xe tải đi qua thì phát sinh việc nứt này hơn. Chúng tôi cùng người dân và chính quyền địa phương đã làm việc và thống nhất với nhau. Phương án sẽ để các xe tải vận chuyển tầm 10 ngày nữa, khi làm hoàn chỉnh con đường theo thiết kế, sẽ tính toán khắc phục triệt để cho người dân do lỗi xe tải gây ra", ông Thi cho hay.

Theo ông Thi, hiện tại Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đang triển khai 2 dự án Khu tái định cư Quảng Vân, Khu tái định cư Diêm Vân trên địa bàn xã Phước Thuận, với nhiều nhà thầu thi công.

"Việc đền bù nứt nhà dân sẽ lấy nguồn từ những nhà thầu tham gia vận chuyển vật liệu thi công các dự án tại đây. Bước đầu, Ban đã đứng ra lập biên bản cam kết với người dân bị ảnh hưởng, sau này chúng tôi sẽ xác định trách nhiệm của từng nhà thầu để phân chia xử lý", ông Thi hứa.

Đường lầy lội do mưa lớn, nhiều thanh sắt vẫn còn ngổn ngang ở hiện trường không che chắn gây mất an toàn cho người dân. Ảnh: Dũ Tuấn.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, Ban này cũng đã nắm được vụ việc Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành đổ đất thi công nền đường ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận) gây bùn đất đỏ tràn vào nhà dân, khiến họ phản ứng.

"Hiện tại, đang mưa bất thường nên mới xảy ra sự việc trên, trước mắt chúng tôi yêu cầu phía nhà thầu thi công đặt cống, khơi thông chỗ đọng nước đang gây phiền hà cho người dân. Đồng thời, người của Ban phải tích cực rà soát phối hợp người dân xử lý ngay, không để bức xúc kéo dài", ông Thi khẳng định.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.