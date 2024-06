Nhà đầu tư cân nhắc khi xuống tiền mua dự án bất động sản ở vùng cận TP. Hồ Chí Minh

Lời quảng cáo "trên mây" khi mua dự án tỉnh

Các tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản tại khu vực tỉnh Long An đang nổi lên rầm rộ với hàng loạt chủ đầu tư chạy quảng cáo, thông báo về những dự án chuẩn bị ra mắt thị trường. Một số dự án được quảng bá "chất lượng, giá rẻ xuất hiện", đặc biệt không quên gắn thêm dòng chữ "liền kề TP.HCM".

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV, những ngày qua, tại khu vực xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, dự án khu căn hộ Cát Tường Phú An được UBND tỉnh Long An cấp chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH KOPHO Việt Nam, đơn vị phát triển dự án là Cát Tường Group.

Dự án căn hộ trên hiện được rất nhiều nhân viên môi giới, trong đó có sàn Cát Tường Land đang chào bán, xây dựng trên diện tích hơn 2ha với 1.654 căn hộ, trong đó 49 căn shophouse (73m2 -219m2).

Mật độ xây dựng dự án Cát Tường Phú An là 50,26%, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, có 5 block; trong đó, block A, D, E có 18 tầng, còn block B, C có 17 tầng. Hiện dự án trên chỉ mới được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư, mọi pháp lý liên quan khác vẫn chưa được hoàn thiện.

Dự Cát Tường Phú An tọa lạc tại Long An nhưng được quảng bá liền kề TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Dự án trên được một trang web có tên miền Cattuonggroup giới thiệu "là biểu tượng của sự tâm huyết và nỗ lực của Cát Tường Group trong việc xây dựng những ngôi nhà vừa túi tiền, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sống cao cấp và hiện đại". Dự án được giới thiệu chỉ trong bán kính 10 phút di chuyển từ TP.HCM.

Một cái tên khác là dự án Khu đô thị LA Home tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Đây là khu đô thị do Công ty Cổ phần Prodezi Long An là chủ đầu tư và Công ty Hướng Việt – HVH là đơn vị phát triển.

Dự án trên dự kiến trình làng vào giữa quý 2/2024, với quy mô hơn 101ha. Trên nhiều website đã dành những lời có cánh như "thành phố vệ tinh, lấy di sản làm tâm, lấy thiên nhiên làm nhà, lấy những giá trị tiên phong làm nền tảng bứt phá. Một khu đô thị sinh thái bền vững sắp xuất hiện tại trung tâm Bến Lức - Long An. Biểu tượng của sức sống phồn vinh, hình mẫu của phong cách sống cân bằng, điểm đến an cư mới kế cận TP.HCM".

Khách hàng cẩn cẩn trọng trước khi xuống tiền mua các dự án ở tỉnh. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Bến Lức cũng xuất hiện dự án căn hộ mang tên thương mại Destino Centro của chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Viethouse Group, cũng được quảng cáo là liền kề TP.HCM. Hiện nay, dự án trên chỉ mới có chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Long An và chủ đầu tư vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Đi hàng giờ đồng hồ từ TP.HCM vẫn chưa tới dự án

Đặc biệt, mặc dù các dự án trên đều nằm ở tỉnh nhưng chủ đầu tư, đơn vị dự án hoặc các sàn môi giới, nhân viên môi giới vẫn không quên gắn mác "liền kề TP.HCM, kế cận TP.HCM" để thuận tiện cho việc thu hút các nhà đầu tư từ thành phố.

Anh Phạm Ngọc V. (nhân viên môi giới) nhiều năm tại tỉnh Long An cho biết: "Thường các chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án hay các sàn bán dự án đều có chiến lược quảng cáo. Đặc biệt, để thu hút được khách hàng thì phải sử dụng nhiều quảng cáo đánh vào tâm lý khách hàng".

Để tận mục sở thị vị trí và những thông tin về dự án, PV đã có cuộc khảo sát di chuyển đến các dự án để tìm hiểu. Với dự án Cát Tường Phú An (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà), PV chọn một điểm định vị từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, theo bản đồ chỉ đường đến dự án khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Từ TP.HCM, nhà đầu tư phải mất nhiều thời gian mới tới được các dự án tỉnh. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, khi đi theo tuyến đường từ sân bay, đi qua đường Trường Chinh - quốc lộ 22 - Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn, giáp huyện Bến Lức, Long An) thì phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, PV mới có thể tới được dự án vì đây là một trong những tuyến đường trọng yếu di chuyển các tỉnh Tây Ninh, Long An ra vào trung tâm TP.HCM nên luôn xảy ra tình trạng phương tiện đông đúc.

Hay từ khu vực Chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đến dự án La Home tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cũng được bản đồ chỉ di chuyển hơn 1 tiếng. Tuy nhiên, trên thực tế, khi di chuyển từ trung tâm TP.HCM để tới dự án trên cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ.

Ông Huỳnh Anh Thế (nhà đầu tư) chia sẻ: "Sau một ngày rong ruổi để đi khảo sát các dự án trên, tôi thấy quảng cáo gần TP.HCM, tiệm cận TP.HCM thì chắc là gần ranh giới thôi. Chứ để đi vào các khu vực quan trọng như sân bay, trung tâm thành phố, nhà ga xe lửa… thì phải di chuyển nhiều tiếng đồng hồ, chưa kể là kẹt xe. Trong khi đó, một số dự án vẫn đang là những khu vực đất trống, chưa được xây dựng, thậm chí cảnh quan xung quanh cũng không thực sự tốt nhưng đã quảng cáo như 'trên mây'".

"Đầu tư vào một dự án bất động sản ở tỉnh cần rất nhiều yếu tố để thành công, đặc biệt là vị trí địa lý. Thực tế, có nhiều dự án ở Bình Dương bán thành công vì vị trí thực sự rất gần TP.HCM và di chuyển trên các tuyến đường thuận lợi nên các nhà đầu tư họ sẵn sàng xuống tiền. Tuy nhiên, một số dự án khác dù ở cách xa hàng giờ đồng hồ di chuyển, đường sá bất tiện nhưng lại quảng bá là vệ tinh, kế cận TP.HCM thì nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền", ông Thế nhận xét.