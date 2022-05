Nhà đầu tư sốt sắng trước tiềm năng sáng giá của đất nền Tây Nam Bộ

Với lợi thế sở hữu tiềm năng sinh lời tốt, tính thanh khoản cao, đất nền Tây Nam Bộ dự kiến sẽ là phân khúc có sức hấp thụ tốt, phù hợp với nhu cầu trú ẩn dòng tiền an toàn của các nhà đầu tư.

Giá đất mềm và tiềm năng của Bất động sản Tây Nam Bộ trong tương lai

Theo phân tích về kinh tế xã hội và BĐS Tây Nam Bộ của ông Dương Quốc Thủy - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Cần Thơ, nhiều năm nay, Bất động sản (BĐS) Tây Nam Bộ không sôi động và phát triển như các thị trường khác chủ yếu là do hạ tầng phát triển chậm, tốc độ đô thị hóa thấp, tốc độ chuyển dịch cơ cấu thuần nông nghiệp sang các mô hình kinh doanh khác không nhanh chóng như các tỉnh miền Đông, từ đó khiến kinh tế vùng và thị trường nhà đất kém sức hấp dẫn.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hạ tầng Tây Nam Bộ đang dần "thay da đổi thịt" kéo theo tiềm lực kinh tế phát triển lớn mạnh, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Các tỉnh Tây Nam Bộ đã trở thành một trong những thị trường được tập trung đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, cải tạo và mở rộng phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, từ đó khắc phục những điểm yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế và chuyển mình mạnh mẽ.

Bất động sản Tây Nam Bộ có các yếu tố đột phá trong tương lai





Hàng loạt các dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Hà Tiên - Rạch Giá, cầu Đại Ngãi, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng,... được "rót vốn" xây dựng, tạo ra một trục đường cao tốc xương sống giao thương Bắc Nam hoàn chỉnh, tiện lợi cho việc giao thương các vùng và mang lại hàng loạt thay đổi tích cực cho kinh tế địa phương.

Tính chung năm 2021, tỉnh Long An thu về ngân sách vốn đầu tư FDI lên đến 3.7 tỷ USD, Cần Thơ 1.3 tỷ USD vốn đầu tư, cho thấy kinh tế Tây Nam Bộ đang lớn mạnh và tăng trưởng vượt bậc trong tương lai. Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt số 287/QĐ-TTg, vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ trở thành khu vực có trình độ phát triển khá so với cả nước, là nơi thu hút cư dân sinh sống và điểm đến hấp dẫn cho du khách, nhà đầu tư.

Triển vọng thị trường cho thấy xu hướng tăng trưởng ở phân khúc sản phẩm BĐS Công nghiệp, đất nền, nhà ở đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại các tỉnh như: Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long - những tỉnh đang sở hữu quỹ đất sạch lớn và nguồn nhân lực dồi dào đang sinh sống, làm việc tại các khu công nghiệp.

Dựa trên thế mạnh tiềm năng tự nhiên cùng sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, thị trường bất động sản Tây Nam Bộ còn tạo sự thu hút giới đầu tư thời gian gần đây bởi sở hữu mức giá khá "mềm". Cụ thể, phân khúc đất nền tỉnh lân cận và vùng ven Tây Nam Bộ trung bình có giá 9 triệu đồng/m2, sản phẩm căn hộ và nhà phố liền kề dao động từ 18 - 25 triệu đồng/m2, sản phẩm cao cấp có giá trung bình từ 31 - 50 triệu đồng/m2. Các sản phẩm đất nền có bán không hề giảm ở cuối năm 2021- đầu năm 2022, dù thị trường vẫn còn nhiều biến động. Ngược lại, phân khúc đất nền, có khả năng tăng giá từ 10 - 20%, nhất là các dự án có vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, có tính thanh khoản tốt . BĐS Công nghiệp, nhà ở, chung cư trung cấp cũng tăng từ 5 - 10% so với năm trước đó.

Sự xuất hiện của hàng loạt ông lớn trong BĐS như: Vingroup, Cát Tường Group, TNR Holding Việt Nam, Sun Group,...hứa hẹn mang những dự án BĐS chất lượng, góp phần xây dựng hệ thống tiện ích, dịch vụ, thương mại, mua sắm, vui chơi đa dạng, làm nên sức sống cho nền kinh tế khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Cát Tường Western Pearl - dự án đa dạng loại hình từ Chủ đầu tư Cát Tường Group tại Hậu Giang

Hậu Giang - Viên ngọc thô đắt giá tại Tây Nam Bộ

Hậu Giang đang là "viên ngọc thô" sở hữu giá đất mềm, dư địa tăng cao nhờ lợi thế bền vững từ vị trí và chiến lược quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Dự kiến sẽ có khoảng 113 tỷ đồng được Hậu Giang đổ vào để phát triển hạ tầng giao thông, tiện ích xã hội, mang đến cho địa phương cơ hội phát triển to lớn.

Với thị thế là thành phố trẻ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, Tp.Vị Thanh được xác định là vùng đất vàng hội tụ nhiều tiềm năng phát triển.

Năm 2019 là một mốc son của Hậu Giang khi hàng loạt dự án BĐS quy tụ tại Vị Thanh như Vingroup, FLC, Đất Xanh, hay Cát Tường Group với dự án tiêu biểu, khu đô thị Cát Tường Western Pearl với quy mô lên đến 80ha. Dự án Cát Tường Western Pearl do Cát Tường Group là chủ đầu tư, tự hào là khu đô thị đại diện duy nhất Tây Nam Bộ được VCCI vinh danh là "Dự án đáng sống nhất năm 2020".

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl tọa lạc tại tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, ngay giữa khu trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo và kênh xáng Xà No. Đây là các tuyến đường trung tâm đẹp nhất, sở hữu mật độ dân cư đông đúc tại Thành phố Vị Thanh.

Cát Tường Western Pearl đang làm nóng dần thị trường bởi sự có mặt của khu kinh tế đêm sầm uất nhất Tây Nam Bộ The Regina Khánh Ngọc, nơi ở vị trí "trái tim" của dự án, với diện tích 16.000m2. Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc hội tụ tinh hoa, văn hóa của các nước Thái Lan, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam. Dự án chính thức khởi công và đi vào hoạt động trong tháng 9/2022, trở thành điểm đến về đêm hiện đại náo nhiệt và sôi động, thu hút hàng nghìn lượt khách hàng đến vui chơi, giao lưu giải trí, mua sắm và thưởng thức ẩm thực đường phố hàng tuần.

Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc - niềm tự hào của dự án Cát Tường Western Pearl

Dự án Cát Tường Western Pearl mang đến giá trị an cư - đầu tư - sinh lời hấp dẫn cho khách hàng và nhà đầu tư khi là khu đô thị có chuẩn sống "all in one". Với đa dạng phân khúc như đất nền, nhà phố cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, dự án đã nhanh chóng "cháy hàng" trong ngày mở bán giai đoạn 1. Hiện tại, dự án đã chuyển sang giai đoạn 2, tại thời điểm này, khách hàng khi mua đất nền chỉ cần thanh toán 35% (từ 385 triệu) vốn ban đầu sở hữu ngay. Cát Tường Group còn mang đến chính sách ưu đãi gói vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, chính sách chiết khấu lên đến 7% nhằm giúp khách hàng tối ưu bài toán tài chính. Sở hữu các ưu điểm nổi trội và chính sách bán hàng linh hoạt, Cát Tường Western Pearl chắc chắn sẽ là dự án mang đến khả năng sinh lời hấp dẫn cho chủ sở hữu.