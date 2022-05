Sức hút "kép" từ dự án Cát Tường Western Pearl

Bên cạnh những thành tích nổi bật, dự án còn kiến tạo thành công diện mạo khu đô thị đẳng cấp dẫn đầu xu hướng đô thị "all in one" tại Tp.Vị Thanh. Từ đó khẳng định sức hút kép với cư dân và là mảnh đất vàng cho các nhà đầu tư.

Giá trị thật - sức hút thật của dự án Cát Tường Western Pearl

Được mệnh danh là "thành phố trẻ", Tp.Vị Thanh đang từng ngày chứng tỏ sức bật của mình. Hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày càng được đồng bộ hóa, tạo đòn bẩy cho đà phát triển. Đồng thời, Tp.Vị Thanh đã liên tục công tác chỉnh trang mỹ quan đô thị, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị một cách khang trang, sạch đẹp. Nắm bắt được tiềm năng của Tp.Vị Thanh, ngay từ những ngày đầu hình thành dự án Cát Tường Group đã tập trung đầu tư cho quy hoạch hạ tầng, khối tiện ích đối với dự án Cát Tường Western Pearl để hướng đến việc hình thành khu đô thị sầm uất với hệ thống tiện ích giao thương bậc nhất khu vực.

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl - Giai đoạn 2 với quy mô lên đến 80 ha, tọa lạc tại tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, ngay giữa khu trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo và kênh xáng Xà No. Đây là các tuyến đường trung tâm đẹp nhất, sở hữu mật độ dân cư đông đúc tại Thành phố Vị Thanh.

Dự án được các chuyên gia đánh giá sẽ mang đến cuộc sống tiện nghi cùng giá trị gia tăng vượt trội khi chỉ cách vài bước chân, cư dân đã có thể dễ dàng kết nối các giá trị tiện ích hiện hữu trung tâm thành phố như: Khu TTTM Vincom Vị Thanh, chợ Vị Thanh, Bệnh viện Hậu Giang, trường mầm non Hậu Giang,...

Trong tổng thể quy mô 80 ha, Cát Tường Western Pearl - Giai đoạn 2 sở hữu hệ thống 22 công viên cây xanh, cảnh quan và các tiện ích cộng đồng với diện tích lên đến 70% diện tích toàn khu. Cư dân và du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng không gian ngập tràn màu sắc của: Quảng trường Regina, công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle, công viên Rainbow, khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc,...

Phố thương mại phong cách Nhật Bản tại The Regina Khánh Ngọc





Đặc biệt, sức nóng của Cát Tường Western Pearl đang tăng nhiệt từng ngày khi có sự xuất hiện của khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc. Tổ hợp thương mại The Regina Khánh Ngọc là khu kinh tế đêm đầu tiên tại Tây Nam Bộ với quy mô rộng lớn lên đến 16.000m2, được quy hoạch và phân khu bài bản với phố đi bộ, ki-ốt, chuỗi cửa hàng 24/24, mini bar sôi động,...The Regina Khánh Ngọc là sự kết hợp hài hòa bản sắc dân tộc của 4 quốc gia tiêu biểu và nổi tiếng với lối sống thành thị về đêm nhưThái Lan, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam. Từ đó, cư dân và du khách có cơ hội giao lưu ẩm thực, văn hóa và tận hưởng phút giây bùng nổ với chương trình ca nhạc, sự kiện, lễ hội lớn tại nơi đây.

Dự kiến trong cuối quý II/2022, The Regina Khánh Ngọc sẽ chính thức khởi công và đi vào hoạt động vào tháng 9/2022, hứa hẹn sẽ thu hút giới đầu tư và mang về cho giới địa ốc cơ hội sinh lời kép đáng mơ ước.

Giới đầu tư "săn đón" dự án pháp lý chuẩn

Trong năm 2022, hoạt động mua bán đất thổ cư tại Tây Nam Bộ hứa hẹn sẽ diễn ra sôi động hơn, đặc biệt là vào khoảng giữa năm. Với loại hình đất nền, Cát Tường Western Pearl - Giai đoạn 2 được các nhà đầu tư ráo riết săn đón vì đây là loại hình lý tưởng nhất để đầu tư nhờ tiềm năng sinh lời lớn, tính thanh khoản cao, dễ dàng giao dịch và chuyển nhượng.

Bên cạnh những tiềm năng lớn về mặt vị trí, tiện ích, Cát Tường Western Pearl - Giai đoạn 2 còn chinh phục được các nhà đầu tư khó tính vì là một trong những dự án tốt nhất Vị Thanh cam kết pháp lý và tiến độ bàn giao cho khách hàng. Đầu năm 2022, bất chấp những khó khăn tồn đọng của dịch bệnh, tập đoàn Cát Tường vẫn giữ trọn được niềm tin của khách hàng khi công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hơn 700 sản phẩm cho khách hàng.

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 sở hữu pháp lý chuẩn

Song song với việc đầu tư quy hoạch bài bản, chủ đầu tư Cát Tường Group còn chú trọng mang đến sản phẩm đất nền với diện tích và mức giá khác nhau. Nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính cũng như tối ưu hóa mục đích sử dụng.



Chiến lược tối ưu bài toán tài chính với các lợi thế dành cho nhà đầu tư dễ dàng giải bài toán tài chính. Đơn cử, khách hàng chỉ cần thanh toán 35% (từ 385 triệu) vốn ban đầu sở hữu ngay. Bên cạnh đó, khách hàng nhận được chính sách ưu đãi gói vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, chính sách chiết khấu lên đến 7% cùng hàng ngàn cơ hội bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn. Theo đó, nhà đầu tư dễ dàng sở hữu đất nền Cát Tường Western Pearl - Giai đoạn 2 với mức giá "hời" nhưng vẫn nằm trong tổ hợp quy mô lớn, được phát triển bởi đơn vị Chủ đầu tư uy tín và hội tụ các yếu tố sinh lời cao trong tương lai.