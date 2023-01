Theo Sở Du lịch TP.HCM, từ nay đến Tết Nguyên đán, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình sự kiện đặc biệt để đón khách du lịch đến thành phố. Đó là các chương trình tham quan, trải nghiệm gắn với chương trình “Mỗi quận, huyện 11 sản phẩm du lịch đặc trưng” trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm.



Các đơn vị nhà hàng, khách sạn tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đã đăng ký tham gia thực hiện trong Tuần Lễ Du lịch năm 2022 (với hơn 30 khách sạn, hơn 60 nhà hàng, quán ăn, điểm mua sắm đăng ký).

Các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch tại TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Hồng Phúc

Đồng thời, các khách sạn trên địa bàn TP.HCM đều thực hiện trang hoàng các khu vực trong và ngoài khách sạn. Các khách sạn 3 - 5 sao tổ chức các hoạt động phong phú, truyền thống nhằm mang đến cho khách lưu trú những trải nghiệm vui tươi trong những ngày Tết cổ truyền Việt Nam như tổ chức tiệc đón giao thừa tại nhà hàng, tổ chức múa lân vào sáng mùng 1 hoặc mùng 2 Tết.

Chương trình món ngon cổ truyền ngày Tết của người Việt cũng được các khách sạn, nhà hàng giới thiệu đến thực khách. Ngoài ra, các cơ sở cũng giảm giá một số dịch vụ như bar, spa.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú du lịch cũng chuẩn bị, xây dựng thực đơn ẩm thực mới phong phú, hấp dẫn và một số chương trình đặc biệt phục vụ Tết với tiêu chí vui tươi, an toàn qua các chương trình tổ chức tiệc đón mừng năm mới.

Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng tổ chức nhiều hoạt động để đón mừng năm mới như trang hoàng khu vực bên trong và ngoài; tổ chức nhiều hoạt động giảm giá, ưu đãi sâu để cùng người dân thành phố và khách du lịch đón Tết.

Sở Du lịch TP.HCM yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, ăn uống, mua sắm bán hàng hóa đúng giá niêm yết dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Hồng Phúc

Sở Du lịch TP.HCM yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch để nhắc nhở lưu ý các vấn đề về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo an ninh trật tự, bán hàng hóa đúng giá niêm yết tại cơ sở trong dịp Tết Nguyên đán 2023.



Ngoài ra, từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các quận, huyện khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của một số cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch để nắm bắt tình hình và có giải pháp chấn chỉnh phù hợp.

Dịp Tết Dương lịch 2023, TP.HCM đón khoảng 35.000 lượt khách quốc tế, 1,6 triệu lượt khách đến tham quan tại các khu điểm du lịch, 215.000 lượt khách tại các cơ sở lưu trú, công suất phòng ước đạt 85%. Doanh thu từ du lịch trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch ước đạt gần 6.000 tỷ đồng.