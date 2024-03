Nhà hàng, quán ăn TP.HCM mất khách vì dân nhậu sợ bị thổi nồng độ cồn

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 2/2024 ước đạt 9.271 tỷ đồng, chiếm 11% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giảm 11,5% so với tháng trước.



Trong đó, doanh thu hoạt động lưu trú giảm 22,1% so với tháng trước, doanh thu hoạt động dịch vụ ăn uống giảm 9,6% so với tháng trước.

Doanh thu nhóm ngành ăn uống tại TP.HCM sụt giảm vì thành phố đang tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Hồng Phúc

Cục Thống kê TP.HCM nhận định thành phố đang tăng cường công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, kéo giảm số vụ tai nạn có liên quan từ việc sử dụng rượu bia, chất kích thích, đảm bảo an toàn cho người dân. Do đó, doanh thu nhóm ngành ăn uống tháng 2 giảm so với tháng trước.

Dù vậy, lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 19.751 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 2 ước đạt 41.783 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giảm 11,9% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu hầu hết các nhóm hàng đều giảm so với tháng trước do thói quen tiêu dùng, nhu cầu mua sắm của người dân phần lớn tập trung vào tháng giáp Tết (tháng 1), riêng nhóm đá quý, kim loại quý tháng 2 tăng 4,2% vì trong tháng có Ngày Vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng).

Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 89.204 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao có tốc độ tăng như nhóm lương thực, thực phẩm; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình; nhóm hàng hóa khác; nhóm đá quý, kim loại quý và nhóm hàng may mặc.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 tại TP.HCM ước đạt 84.200 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Phúc

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 tại TP.HCM ước đạt 84.200 tỷ đồng, giảm 16,4% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 184.888 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết năm nay, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương sẽ đổi mới hoạt động, bắt tay ngay từ những ngày đầu tiên để tổ chức các chương trình, hoạt động có thể hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ nền kinh tế.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Sở này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, khách hàng, mở rộng sản lượng cung ứng. Sở Công Thương TP.HCM cũng đã công bố sớm chuỗi 17 sự kiện lớn của ngành trong năm, với thời gian cụ thể để các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể sớm chủ động đăng ký tham gia, tiếp cận khách hàng.