Nhà hàng, quán bia quận Đống Đa, người tiêu dùng, khách hàng chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/5/2021 Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.



Theo chỉ đạo tại văn bản số 1408/UBND-KGVX về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn.

Song song với đó là giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Những người có thói quen mua đồ thực phẩm tại chợ tạm, chợ cóc sẽ vào cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị.

Sau chỉ đạo, ghi nhận của phóng viên, nhà hàng bia, quán bia, bia hơi trên địa bàn quận Đống Đa đã đóng cửa, dừng kinh doanh, không tiếp nhận khách.

Nhiều nhà hàng đã tuân thủ nghiêm chỉ đạo của thành phố Hà Nội cũng như quận Đống Đa.

Chủ một nhà hàng bia có tiếng trên phố Láng Hạ cho phóng viên biết: 'Sau khi có chỉ đạo của thành phố, cán bộ của quận Đống Đa cũng như phường Láng Hạ đã phổ biến rõ quy định cho tôi. Dẫu biết là việc tạm dừng hoạt động sẽ khó khăn tạm thời nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng, tôi vui vẻ thực hiện, góp một phần nào đó cùng chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đẩy lui Covid-19'.



Là người 'nghiền' bia hơi Hà Nội nhiều năm nay, ông Phạm Nguyên (Quốc Tử Giám, Đống Đa) cho biết tuy hơi 'khó chịu' vì phải tạm ngưng đồ uống này một thời gian nhưng 'Vì sức khỏe cộng đồng, an toàn của bản thân, mình phải chấp hành nghiêm túc' - ông Nguyên nói.





Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên.

Trước đó, quận Đống Đa đã tổ chức 3 đoàn công tác do các lãnh đạo quận làm trưởng đoàn đi kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Cụ thể, đoàn kiểm tra do Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ dẫn đầu đã đi kiểm tra tại 3 phường (Láng Thượng, Trung Liệt, Quang Trung) và Trung tâm Y tế quận. Đoàn kiểm tra do Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Anh Cường làm trường đoàn đã đi kiểm tra tại 2 phường (Ngã Tư Sở và Kim Liên) và Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND quận Lê Tuấn Định dẫn đầu đã đi kiểm tra tại 2 phường (Văn Miếu và Cát Linh).

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhiều đơn vị, cơ sở đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương cũng như Thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng các phường đã tăng cường công tác tuyên truyền người dân, cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Tại các điểm bỏ phiếu, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được đảm bảo đúng tiến độ. Tất cả các điểm bỏ phiếu đều được trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang và có phương án về đảm bảo giữ khoảng cách cho cử tri yên tâm khi đi bầu cử.