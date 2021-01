Nhà máy nước Phú Ninh bị đòi nợ 130 tỷ đồng

Sáng 5/1, theo như thông báo trước đó, đại diện Công ty CP LIGOCI 16 - tổng thầu thi công dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã cử lực lượng đến nhà máy để "niêm phong", tạm giữ một số thiết bị, vật tư của Nhà máy nước Phú Ninh. Ở bên ngoài, một số nhà thầu phụ cùng công nhân căng băng-rôn "cầu cứu" chính quyền địa phương can thiệp, đề nghị chủ đầu tư là Công ty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh (PNW) trả nợ.



Mới thanh toán hơn 500 tỷ đồng

Theo đại diện Công ty CP LIGOCI 16, doanh nghiệp (DN) này là đơn vị đại diện đứng đầu liên danh thực hiện dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh, theo hợp đồng EPC gói thầu "Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp" ngày 25/2/2017. Hợp đồng EPC bao gồm 2 giai đoạn thực hiện với công suất cho mỗi giai đoạn là 25.000 m3 nước/ngày đêm, giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng hơn 639,53 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1A-1 được khánh thành, bàn giao cho chủ đầu tư ngày 20/12/2018, giai đoạn 1A-2 hoàn thành công việc theo hợp đồng EPC vào tháng 2/2020. Chủ đầu tư chủ động đưa vào khai thác thương mại vào tháng 3/2020.

Công ty CP LIGOCI 16 cho hay theo hợp đồng ký kết, đến thời điểm này, giai đoạn 1A-1 phải được thanh toán 100%, giai đoạn 1A-2 phải được thanh toán 90% giá trị. Dù vậy, kết thúc giai đoạn 1A-1, chủ đầu tư mới thanh toán cho tổng thầu 82,07% (hơn 444/541 tỷ đồng); giai đoạn 1A-2, chủ đầu tư mới thanh toán hơn 65,64% (64,667/98,514 tỷ đồng). Tổng cộng, chủ đầu tư mới thanh toán cho nhà thầu 19 đợt với số tiền 508,690 tỷ đồng, còn nợ khoảng 130 tỷ đồng. Theo đại diện Công ty CP LIGOCI 16, ngày 22/12/2020, ban điều hành tổng thầu đã phát hành 2 văn bản đề nghị PNW xem xét thanh toán chứng chỉ đợt 20 và đề nghị xác nhận giá trị thi công giai đoạn 1A-2. Tuy nhiên, đơn vị này chưa nhận được sự phản hồi cũng như cam kết thực hiện của chủ đầu tư. Việc PNW chậm thanh toán đã khiến Công ty CP LIGOCI 16 không có tiền để thanh toán cho các nhà thầu phụ. Hiện Công ty CP LIGOCI 16 nợ nhiều nhà thầu phụ thi công dự án hàng tỷ đồng, dẫn đến việc hàng trăm công nhân bị nợ lương nhiều tháng liền.

Trước sức ép đòi nợ của các nhà thầu phụ, ngày 30-12-2020, Công ty CP LIGOCI 16 đã có văn bản thông báo gửi PNW, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng hoạt động và tạm giữ tài sản dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh. Công ty CP LIGOCI 16 yêu cầu PNW phải tạm dừng sản xuất, bán nước sạch. Công ty này cho biết sẽ tạm giữ các tài sản gồm vật tư, máy móc thiết bị mà tổng thầu đã lắp đặt mà chưa được thanh toán. DN trên cũng yêu cầu bộ phận vận hành tắt các thiết bị đang vận hành trước 9 giờ ngày 5/1, di chuyển toàn bộ nhân viên vận hành ra khỏi nhà máy trước 11 giờ cùng ngày.

"Nếu nhà máy không thực hiện thì tổng thầu và các nhà thầu thi công sẽ tiến hành cưỡng chế, tắt các thiết bị đang vận hành và sẽ không chịu trách nhiệm về sự hư hỏng nếu có. Yêu cầu tổng giám đốc PNW cam kết với tổng thầu, các nhà thầu thi công và chính quyền địa phương về thời gian thực hiện xác nhận hồ sơ thanh toán đợt 20, các hồ sơ tuyến ống phía Nam và cam kết thời gian giải ngân cho đợt 20 và đợt 21" - thông báo của Công ty CP LIGOCI nêu.

Nhà thầu và công nhân giăng băng-rôn “đòi nợ” Công ty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh

Không để ảnh hưởng đến đơn vị mua nước

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện PNW đang bán nước cho một số DN tại KCN Panko, xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), KCN Tam Anh - Hàn Quốc (huyện Núi Thành), nhà máy xử lý rác tại xã Tam Xuân 2... Việc các bên xảy ra tranh chấp, nợ nần, nhà máy bị "niêm phong" sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các DN được cung cấp nước.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Điều hành dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh (Công ty LICOCI 16), cho biết trong sáng 5/1, đại diện PNW đã có mặt tại nhà máy, đề nghị tổng thầu đưa ra những yêu cầu và hứa sẽ trình cấp trên xem xét giải quyết trong những ngày tới. Vì vậy, Công ty CP LICOCI 16 chưa thực hiện việc niêm phong, "tạm giữ" nhà máy như thông báo trước đó. Giải thích về thông báo sẽ "tạm giữ" nhà máy, ông Tuấn cho hay vật tư, thiết bị do đơn vị thi công, chưa bàn giao, chưa được thanh toán thì vẫn là tài sản của DN này nên việc niêm phong, tạm giữ là không vi phạm pháp luật. Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cho biết lực lượng công an cũng có mặt tại PNW để nắm tình hình, giữ an ninh trật tự. Vị này cho biết đây là vụ việc dân sự, công an không can thiệp.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chuyện nợ nần của các bên là tranh chấp dân sự, trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung, cần gửi đơn khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi. Ông Quang cho hay tỉnh sẽ có giải pháp can thiệp nếu mâu thuẫn giữa các bên làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN khác.