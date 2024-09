Nhà sập, chồng mất, vợ nguy kịch, 3 đứa trẻ bơ vơ

Sáng ngày 10/9, tiếng kêu cứu thảm thiết của chị Đặng Thị Tư (SN 1993) ở thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vang vọng cả một vùng. Vụ sạt lở đã làm sập đổ, vùi lấp hoàn toàn căn nhà của gia đình chị. Trong thời điểm đó, chị Tư cùng chồng - anh Trần Văn Cương đang ở trong nhà cũng bị đất đá vùi lấp.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ tại chỗ và người dân trong xã đã nhanh chóng đưa gia đình chị Tư ra khỏi khu vực bị vùi lấp và được trạm y tế xã sơ cứu ban đầu. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh Cương tử vong tại chỗ, còn chị Tư bị thương rất nặng. 3 đứa con nhỏ là cháu Hoàng Mạnh Hùng (SN 2010), Hoàng Gia Hưng (SN 2017) và Hoàng Gia Bảo (SN 2019) may mắn thoát nạn do anh chị đã sớm đưa các con qua nhà ngoại tránh bão.

Hiện trường cảnh ngôi nhà của chị Tư bị sập đổ.

Tận mắt chứng kiến vụ sạt lở đất, bà Cao Thị Hương (SN 1983, ở thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn) - hàng xóm của nhà chị Tư vẫn chưa hết bàng hoàng. “Giữa lúc trời mưa to, nghe thấy tiếng nổ rầm, rung cả đất, tôi cùng bà con trong thôn chạy ra xem thì thấy nhà chị Tư đã bị đất đá vùi lấp, trôi sát xuống đường. Không ngờ nhà chị lại xảy ra cơ sự này. Chồng mất, còn 3 con nhỏ, không biết chị Tư phải xoay xở ra sao nữa” - bà Hương nói, giọng đầy xót xa.

Trong phút chốc, toàn bộ căn nhà đã bị đất đá vùi lấp.

Hiện tại, chị Tư đang trong tình trạng nguy kịch với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng: Vết thương trực tràng/ Gãy xương chậu, vết thương phức tạp hậu môn - trực tràng/ Gãy ngành ngồi mu, chậu mu bên phải/ Gãy xương ổ cối bên trái. Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực cứu chữa và có những chuyển biến tích cực.

Ngay sau khi thoát khỏi khu vực bị sạt lở, chị Tư đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Doãn Hải Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Trước hôm xảy ra vụ việc, chúng tôi đã có phương án để di dời các hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn. Thật không may khi nhà chị Đặng Thị Tư bị sập trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng này. Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nhà bị sập hoàn toàn. Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực bị sạt lở. Hiện tại, chúng tôi đang huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ gia đình chị Tư sớm ổn định cuộc sống”.

Hiện tại, chi phí điều trị bệnh của chị Tư quá lớn, gia đình hoàn toàn không đủ khả năng chi trả. Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm trên cả nước cùng chung tay hỗ trợ gia đình chị Tư có thêm kinh phí điều trị, giúp chị sớm bình phục, có đủ sức khỏe về cả vật chất lẫn tinh thần để nuôi các con ăn học nên người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ông Doãn Hải Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0888.085.228 Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay. Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS11024