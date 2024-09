Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt chia sẻ khó khăn với người dân vùng cao biên giới Sơn La

Clip: Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt chia sẻ những khó khăn với người dân Chiềng On

Vượt qua những cung đường đèo dốc đến với bà con Chiềng On

Đêm xuống, khi mọi người chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đoàn từ thiện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt lại bắt đầu một hành trình dài đến với bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong cơn bão số 2, số 3 tại xã biên giới Chiềng On, huyện Yên Châu (Sơn La).



Đường về Chiềng On quanh co dốc đá, với những cánh rừng già chạy dọc hai bên đường. Sau hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô, vượt những con dốc 3 tầng, 7 tầng... chúng tôi cũng đến được trụ sở xã Chiềng On.

Lúc này cũng là 12 giờ đêm, thế nhưng các đồng chí dân quân, đoàn thanh niên, hội viên nông dân vẫn đợi đoàn từ thiện để hỗ trợ bốc dỡ hàng từ thiện từ xe tải xuống. Mỗi người một tay. Ai nấy đều khẩn trương với nhiệm vụ của mình. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, số lượng hàng cũng đã được xếp gọn gàng trong nhà hội trường của xã Chiềng On.

Chiềng On xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lại Hữu Hưng, Chủ tịch UBND xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Chiềng On là xã vùng III, biên giới của huyện Yên Châu; có chiều dài đường biên giới là 15km. Xã cách trung tâm huyện 30 km. Toàn xã có 1.322 hộ, dân số 6.368 nhân khẩu, có 12 bản đều là bản đặc biệt khó khăn, gồm có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: Xinh Mun chiếm 71,18%, Mông chiếm 24,36%, Còn lại là các dân tộc Kinh chiếm 3,58%, Thái chiếm 0,71% và Khơ Mú chiếm 0,17% ). Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Đời sống bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; tổng số hộ nghèo năm 2023 là 758 hộ chiếm 57,3%.

Trong thời gian vừa qua, tình hình thời tiết khí hậu khắc nghiệt, thiên tai xảy ra tại xã Chiềng On, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân.

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Yên Châu - bà Mè Thị Hà và Phó chủ tịch UBND huyện Yên Châu - ông Phạm Đức Long, trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Vinh



Trước những khó khăn của địa phương, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã gửi đến người dân, các em học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Chiềng On hàng ngàn suất quà, gồm tiền mặt và những nhu yếu phẩm như: Gạo, nước uống, sữa, bánh kẹo, thuốc y tế…

Đón nhận phần quà từ đoàn từ thiện, ông Vì Văn Số, bản Tràng Nặm, xã Chiềng On không kìm được xúc động, ông Số chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc hộ khó khăn của bản, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào việc trồng ngô, trồng lúa nên năng suất không cao. Đợt mưa lũ vừa qua, ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích hoa mầu của gia đình. Vì thế gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hôm nay nhận được những món quà của Báo Nông thôn Ngày nay cùng với nhà hảo tâm, sẽ một phần nào đó giúp gia đình tôi vượt qua những khó khăn trước mắt".

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Trên địa bàn xã Chiềng On, không chỉ gia đình ông Số bị ảnh hưởng bởi thiên tai; nhiều hộ khác cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn và bị thiên tai ảnh hưởng xấu tới sản xuất. Chi Vì Thị Hoan, bản Nà Dạ, xã Chiềng On chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của bản, năm nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc. Giờ mưa bão làm cây trồng thiệt hại hơn nên khi có sự hỗ trợ kịp thời của Báo Nông Thôn Ngày Nay và các nhà hảo tâm, chúng tôi vui lắm. Sáng sớm hôm nay, chồng tôi đã chở tôi xuống xã để nhận quà. Món quà này sẽ giúp gia đình tôi vơi bớt phần nào khó khăn và thêm những niềm vui bởi tình người ấm áp. Gia đình tôi xin cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay và các nhà hảo tâm".

"Mà không chỉ có tôi được nhận quà, mấy đứa con của tôi đang học tại trường tiểu học, trường mầm non trong xã, hôm nay cũng được hưởng chung niềm vui này" - chị Hoan phấn khởi.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Yên Châu - bà Mè Thị Hà cùng đoàn từ thiện trao quà cho bà con các dân tộc xã Chiềng On. Ảnh: Văn Ngọc

Trong dịp này, Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Dân Việt không chỉ gửi những món quà thiết thực đến những hộ dân đang gặp khó khăn ở nơi đây mà còn có hàng ngàn xuất quà gửi đến các nhà trường, các em học sinh trong xã Chiềng On. Ông Đinh Quang Tuấn, Hiệu Trưởng trường Tiểu học Chiềng On chia sẻ: "Hầu hết các em học sinh ở trường đều là người dân tộc Xinh Mun, Thái, Mông, nên cuộc sống của các em còn gặp nhiều khó khăn.

Khi nhà trường nhận được tin báo, hôm nay Báo Nông Thôn Ngày Nay và các nhà hảo tâm sẽ trao quà cho các học sinh nơi đây, tôi rất vui. Mỗi sự động viên của các tấm lòng hảo tâm đến với thầy trò chúng tôi đều vô cùng quý giá. Đây là nguồn động viên kịp thời, giúp các học sinh nơi đây vượt qua gian khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời này của Quý báo và các nhà tài trợ".

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao quà cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Động lực giúp bà con Chiềng On vươn lên

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Phạm Đức Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết: Chiềng On là xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện khó khăn của huyện Yên Châu. Đây là nơi sinh sống của các dân tộc đồng bào ít người. 12/12 bản của xã đều thuộc diện khó khăn.

Nơi đây vẫn còn nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo. Họ rất cần sự giúp đỡ và động viên để vươn lên trong cuộc sống. Trong đợt trao quà lần này của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt thật là ý nghĩa. Bà con vừa trải qua những ngày tháng đầy gian nan do thiên tai gây ra.

Món quà mà bà con nhận được hôm nay vô cùng quý giá. Các cụ ta thường nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no", bao gạo, phần quà, và tiền mặt mà mấy trăm hộ dân được nhận hôm nay quả là vô cùng ý nghĩa. Đây là sự tiếp sức kịp thời giúp bà con dần ổn định cuộc sống.

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và lãnh đạo xã Chiềng On trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại lễ trao quà, Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn Phòng đại diện Tây Bắc/ Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cho biết: Báo Nông thôn Ngày nay là tờ báo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Trong những năm qua, song song với việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam… về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, thì báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cũng là một trong những tờ báo thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và lãnh đạo xã Chiềng On trao quà cho các em học sinh trường THCS Chiềng On. Ảnh: Văn Ngọc

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng với các nhà hảo tâm triển khai nhiều chương trình từ thiện tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc cũng như ở Sơn La, như: Chương trình xóa nhà tạm, lớp học cho em, hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi, nhu yếu phẩm cho bà con nông dân... Báo Nông Thôn Ngày Nay và các nhà hảo tâm mong muốn rằng những món quà này sẽ góp phần chung tay hỗ trợ bà con ổn định đời sống, từng bước vượt qua những khó khăn. Đây cũng sẽ là động lực giúp bà con vươn lên, tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và lãnh đạo huyện Yên Châu trao 3 thùng thuốc y tế cho lãnh đạo xã và Trạm y tế xã Chiềng On. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao quà cho các em học sinh tiểu học bán trú xã Chiềng On. Ảnh: Văn Ngọc

Các hộ dân xã Chiềng On được nhận quà của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm. Ảnh: Văn Ngọc

Bà con phấn khởi khi nhận được quà của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm. Ảnh: Nguyễn Vinh

Những phần quà góp phần ổn định cuộc sống người dân xã Chiềng On. Ảnh: Văn Ngọc

Những món quà không lớn nhưng thiết thực góp phần hỗ trợ người dân nơi đây vượt qua những khó khăn trước mắt, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng quê hương Chiềng On - Yên Châu - Sơn La ngày càng khởi sắc. Ảnh: Nguyễn Vinh