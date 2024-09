30 chuyến hàng nghĩa tình liên tiếp về với đồng bào vùng lũ

30 chuyến hàng nối tiếp nhau



Ngay sau lời phát động được đăng tải trên Báo Dân Việt kêu gọi hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Báo NTNN/Dân Việt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của bạn đọc và các mạnh thường quân. Đến nay, thông qua Báo NTNN/Dân Việt, các công ty, tổ chức, bạn đọc, các mạnh thường quân đã gửi tiền và hiện vật với tổng giá trị lên tới gần 7 tỷ đồng.

Những ngày qua, đoàn cứu trợ của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt với 30 chuyến xe 0 đồng đã “vượt nắng, thắng mưa”, lội bùn lầy, qua những cung đường khó khăn để trao hàng chục ngàn suất quà, trị giá hơn 6 tỷ đồng đến tận tay đồng bào vùng lũ tại nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Ngày 11/9, những chuyến xe hàng cứu trợ đầu tiên xuất phát về với bà con tại Lào Cai, Yên Bái. Hàng ngàn suất quà đã về với người dân các xã Yên Sơn và Điện Quan (huyện Bảo Yên), xã Bản Phố, Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà) thuộc tỉnh Lào Cai, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Trong 3 ngày (ngày 11-13/9), tổng số tiền mặt được trao tặng là 104.800.000 đồng và hiện vật gồm: 636 thùng mỳ tôm, 520 cái bánh chưng, 636 suất bánh mỳ sữa đặc, 161 hộp bánh trung thu, 436 chiếc đèn pin, 54 thùng lương khô, 139 thùng nước, 10 thùng xúc xích, 66 thùng lương khô, 125 thùng bánh các loại, sạc dự phòng, quần áo mới, 60 thùng sữa, ngũ cốc...

Sau 24h phát động, chuyến xe 0 đồng chở nặng nghĩa tình đến với người dân vùng rốn lũ Yên Bái, Lào Cai.

Chia sẻ với Báo NTNN/Dân Việt, ông Vũ Quốc Tiên - Chủ tịch UBND xã Y Can cho hay, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây lũ lụt, nhiều nhà bị ngập sâu tới 5m-6m. Mất điện, không có nước sạch, thông tin liên lạc bị cắt đứt. Nhiều tuyến đường bị tê liệt, lực lượng chức năng phải mở đường cao tốc để các đoàn thiện nguyện tiếp cận, tặng quà hỗ trợ cho người dân xã Y Can.

Cùng người dân địa phương đón nhận phần quà bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt gửi tặng, Chủ tịch UBND xã Y Can bày tỏ: "Những ngày qua với chúng tôi thực sự rất khó khăn nhưng được sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm đã giúp vơi đi nỗi vất vả, thiếu thốn của bà con tại thời điểm này. Thay mặt người dân xã Y Can tôi xin cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm".

Không kể ngày đêm, nắng mưa, đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm kịp thời trao tặng tiền mặt và các phần quà đến tận tay người dân vùng rốn lũ Lào Cai, Yên Bái.

Trong lúc những món quà gửi gắm bao nghĩa tình của bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt đã về với bà con ở Yên Bái, Lào Cai, cùng lúc đó tại Hà Nội, những chuyến xe liên tục được chất đầy hàng cứu trợ để đến với người dân vùng lũ tại huyện Đà Bắc (Hòa Bình) và huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Trong hai ngày 14-15/9, đoàn đã trao tặng cho người dân ở Phú Thọ và Hòa Bình tổng 65.000.000 đồng tiền mặt cùng hiện vật như: 750 thùng mỳ tôm, 5.000kg gạo, 800 chiếc bánh chưng, 48 thùng xúc xích, 700 bộ quần áo, 20 thùng bánh mỳ theo suất, 105 thùng nước, 500 chai nước mắm, 500 chai dầu ăn, 2.500 gói muối (bột canh), 48 thùng xúc xích, 15 thùng bánh các loại, 237 chiếc áo phao, 10 thùng cơm cháy, 21 thùng dung dịch vệ sinh, 42 thùng sữa, 5 thùng ruốc, 5 thùng thuốc, ...

Ngày 15/9, khi đoàn thiện nguyện đến với người dân tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nơi đây vẫn còn 800 hộ gia đình đang bị ngập sâu, có khu vực mực nước cao từ 2m đến 3m. Cầm trên tay phần quà của đoàn từ thiện, anh Nguyễn Tiến Thế (1985, xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ) chia sẻ: "Nhận được những phần quà cứu trợ này, tôi rất cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm đến gia đình tôi và người dân xã Hiền Lương".

Từng món quà nặng nghĩa tình được đoàn thiện nguyện trao tận tay người dân tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ.

Những chuyến xe 0 đồng vẫn không một phút ngừng nghỉ để mang đến sự hỗ trợ kịp thời nhất cho người dân. Liên tiếp trong 2 ngày 16-17/9, đã có gần 10 chuyến xe nối tiếp nhau về với người dân tại các tỉnh Hà Nam, tỉnh Bắc Giang, huyện Nho Quan (Ninh Bình), huyện Si Ma Cai, huyện Bát Xát (Lào Cai). Tổng lượng hàng hóa hỗ trợ gồm: 17.160kg gạo, 2.621 thùng mỳ tôm, 292 thùng bánh mỳ, 595 thùng nước, 1.015 thùng bánh các loại, 42 thùng thuốc, 10 thùng cháo, 30 bao chăn, 50 thùng cơm cháy, 206 bịch băng vệ sinh, bỉm, giấy vệ sinh, 100 thùng xúc xích, 5 thùng bột giặt, 6 bao tải quần áo, 880 thùng sữa, 100 thùng lương khô, 3 thùng ruốc, 50 thùng đồ hộp, 8 thùng đồ ăn theo suất,...

Chuyến xe hàng "mở đường" đến với người dân, học sinh xã Cán Cấu (Si Ma Cai), Trịnh Tường (Bát Xát) thuộc tỉnh Lào Cai.

Tiếp nhận sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thông qua Báo NTNN/Dân Việt, cô Nguyễn Thị Thúy Hằng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cán Cấu (xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) xúc động nói: "Trong thời gian qua, các tỉnh miền Bắc chịu sự ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3, trong đó có bà con nhân dân, giáo viên và học sinh xã Cán Cấu. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm đã dành tình thương yêu, tâm huyết, sức khỏe, tài chính để đồng hành, giúp đỡ cho thầy trò nhà trường và nhân dân xã Cán Cấu vượt qua khó khăn này. Rất nhiều lương thực và các nhu yếu phẩm được gửi đến để các em học sinh có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn, giúp cho nhân dân phần nào vơi đi những khó khăn trước mắt".

Tiếp thêm sức mạnh cho người dân, học sinh tại huyện Nho Quan, Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Các phần quà hỗ trợ tiếp tục về với người dân bị ngập nặng tại Hà Nam.

Trong 2 ngày 18-19/9, những chuyến hàng tiếp tục về với người dân tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La. Tại đây, đoàn thiện nguyện đã trao tặng: 50.000.000 đồng tiền mặt, 10.080kg gạo, 1.770 thùng mỳ tôm, 578 thùng sữa, 849 thùng nước, 23 bao tải quần áo, 29 thùng thuốc, 70 thùng cơm cháy, 702 thùng bánh các loại, 60 thùng bánh mỳ, 100 thùng lương khô, 50 thùng đồ ăn hộp, 5 thùng nước vệ sinh, 120 thùng xúc xích, 10 thùng cháo ăn liền, 165 bịch băng vệ sinh, giấy vệ sinh, bỉm, 15 bao chăn, 5 thùng bàn chải, kem đánh răng, ...

Những ngày sau mưa lũ, tại Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, đời sống vốn đã khó khăn, giờ lại thêm gian truân gấp trăm lần. Ngay khi tuyến đường tiếp cận xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) được lưu thông, đoàn Báo NTNN/Dân Việt đã cố gắng vượt con dốc sình lấy, khúc cua tay áo mang yêu thương gửi đến người dân địa phương.

Đeo trên lưng những chiếc gùi đầy ắp hàng hóa, là gạo, bánh, sữa,... bà con Y Tý như được phần nào xoa dịu sau những mất mát mà thiên tai gây ra. Những nụ cười hạnh phúc của người nhận chính là động lực để Báo NTNN/Dân Việt vượt chông gai, tiếp tục hành trình mang yêu thương đến với những nơi cần thiết.

Sự động viên kịp thời của đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm chính là động lực để bà con nhân dân xã Y Tý vực dậy sau trận thiên tai.

Ông Lò A Lủ - Phó Chủ tịch UBND xã Y Tý cho biết: "Đợt vừa qua, xã chúng tôi bị cô lập trong suốt 7 ngày. Do đó, điều kiện sinh hoạt của bà con cũng hết sức khó khăn. Có được những phần quà này, chúng tôi vô cùng trân trọng, tôi xin cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng các mạnh thường quân trên khắp cả nước đã dành sự quan tâm đến địa phương".

Nối tiếp hành trình sẻ chia yêu thương, Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm tiếp tục đến với người dân của các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), huyện Yên Châu (Sơn La), huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Tại các địa phương, đoàn đã trao tặng 96.500.000 đồng tiền mặt cùng các hiện vật gồm: 2.715kg gạo, 1.100 bộ quần áo, 100 thùng mỳ tôm, 279 thùng sữa, 790 suất ăn sẵn (gồm bánh, sữa, cháo ăn liền, xúc xích, bánh mỳ), 1.000 quyển vở, 87 thùng xúc xích, 441 thùng bánh các loại, bánh mỳ, 15 thùng cơm cháy, 360 thùng nước, 81 bịch bỉm, băng vệ sinh, giấy vệ sinh, 10 thùng thuốc các loại, 101 thùng lương khô, dầu ăn, bàn chải, kem đánh răng và các đồ dùng cá nhân...

Không chỉ là những túi gạo, thùng mỳ... mà mỗi phần quà còn đong đầy yêu thương của mọi người gửi về đồng bào vùng rốn lũ, sạt lở huyện Yên Châu (Sơn La), huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Mang sinh kế về với người dân

Trong chuỗi hoạt động từ thiện xã hội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai sau cơn bão Yagi, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục tổ chức trao tặng sinh kế cho người dân vùng lũ. Theo đó, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với các mạnh thường quân trao sinh kế cây giống, phân bón cho người dân tỉnh tại Yên Bái, Lào Cai (dự kiến tổ chức từ ngày 4/10/2024 đến 9/10/2024).

Trong tháng 10, chương trình tiếp tục trao tặng sinh kế cho khoảng 500 hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang. Đồng thời, dự kiến tặng hàng cứu trợ tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Yên Bái… Khảo sát hỗ trợ xây dựng lại nhà cho những hộ bị mất nhà tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nói về những hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ trong thời gian tới, nhà báo Tống Hương – Phó trưởng Ban Bạn đọc phụ trách mảng Từ thiện - Xã hội cho biết: "Song song với chương trình cứu trợ khẩn cấp, Báo NTNN/Dân Việt lên kế hoạch để hỗ trợ cho bà con vùng lũ bằng "chiếc cần câu" là cây, con giống để người dân có thể phục hồi sản xuất, hay hỗ trợ những người dân bị sập nhà, mất nhà xây dựng lại mái ấm của mình sau trận thiên tai. Mong rằng, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý công ty, đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân trong hành trình hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng lũ".

Ngay sau lời phát động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Báo NTNN/Dân Việt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của bạn đọc và các mạnh thường quân. Đến nay, thông qua Báo NTNN/Dân Việt, các công ty, tổ chức, bạn đọc, các mạnh thường quân đã gửi tiền và hiện vật với tổng giá trị lên tới gần 7 tỷ đồng. Những ngày qua, đoàn cứu trợ của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt với khoảng 30 chuyến xe 0 đồng đã “vượt nắng, thắng mưa”, lội bùn lầy để trao hàng nghìn suất quà, trị giá hơn 6 tỷ đồng đến tận tay đồng bào vùng lũ tại nhiều tỉnh thành phía Bắc.