Nhà soạn nhạc nổi tiếng Hàn Quốc mang "món quà đặc biệt" đến TP.HCM

Hà Anh Tuấn mặc chiếc áo của ĐT Việt Nam tại buổi họp báo ở TP.HCM. Ảnh: BTC

Trong buổi họp báo chiều 6/1 tại TP.HCM, Hà Anh Tuấn cho biết live concert "Sketch a rose in Saigon" sẽ diễn ra trong 2 đêm 8-9/3 tại The Global City. Lần này, đêm nhạc có sự tham gia của 3 khách mời đặc biệt.

Đầu tiên là nghệ sĩ piano Yiruma, là nhà soạn nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc với 23 năm cống hiến cho nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn qua phong cách âm nhạc kết hợp cổ điển, hiện đại, trữ tình cùng những bản piano bất hủ như First Love, River Flows In You, Kiss The Rain...

Trước đó, vào tháng 12, Yiruma hé mở về sự hợp tác độc nhất với Hà Anh Tuấn, tạo ra sức hút lớn trong cộng đồng người yêu nhạc. Đặc biệt, huyền thoại dương cầm tiết lộ sẽ mang đến món quà đặc biệt được sáng tác dành tặng riêng cho Hà Anh Tuấn và khán giả Việt Nam.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu (bìa phải) và giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng (bìa trái)

Tiếp đó là hai khách mời đặc biệt đại diện cho âm nhạc thanh xuân của tuổi trẻ nhiều thế hệ: Lam Trường và Quang Hùng MasterD.

Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Sự hợp tác kỳ diệu với Yiruma và lần đầu tiên hòa giọng cùng 'anh hai' Lam Trường và em Quang Hùng MasterD là niềm vinh dự rất lớn của tôi. Quan trọng hơn hết, tôi ước mơ âm nhạc của 'Sketch a rose in Saigon' sẽ mang đến cho tất cả khán giả có mặt tại 2 đêm diễn lần này sự hạnh phúc, niềm tin yêu tuyệt đối vào những điều tốt đẹp. Âm nhạc cần vượt lên mọi âm thanh vui tai để trở thành cảm hứng, động lực sống dũng cảm vì mọi người và vì bản thân mình".

Hà Anh Tuấn mang concert "Sketch a rose" từ Úc về Sài Gòn

2 đêm concert lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên quy tụ một dàn nhạc hơn 150 nghệ sĩ, với sự tham gia của ban nhạc Crystal Band, dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra và dàn hợp xướng Saigon Choir. Dưới tài năng dẫn dắt của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, hai đêm nhạc sẽ đánh dấu một nấc thang thăng hoa mới, tôn vinh dòng nhạc nhẹ đương đại Việt Nam qua những câu chuyện được kể bởi Hà Anh Tuấn.

Những tác phẩm mới tinh trong album "Sketch a rose" được loạt nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường, Vũ., Trần Duy Khang, Hoàng Dũng, Thành Nghiệp "đo ni đóng giày" cho Hà Anh Tuấn, cùng với những tiết mục bí mật sẽ được lần đầu tiên trình làng trên sân khấu khổng lồ tại Việt Nam.

Điều quan trọng hơn cả theo Hà Anh Tuấn chính là hát có văn hóa

Trả lời về việc có ý kiến cho rằng concert của Hà Anh Tuấn phục vụ cho khán giả nhà giàu, nam ca sĩ cho rằng nếu một nghệ sĩ tuyên bố hát cho người có tiền thì đó là điều không nên và thể hiện sự vô ơn. Anh biết ơn vì may mắn có điều kiện để đầu tư cho ngoại hình và nhận được sự hỗ trợ từ anh em, bạn bè trong việc tổ chức các show diễn. Điều quan trọng hơn cả theo anh chính là hát có văn hóa.

Chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên với nghệ sĩ Việt Nam, Yiruma từng cho biết: "Tôi vô cùng háo hức khi được hợp tác cùng Hà Anh Tuấn trong dự án đặc biệt Sketch a rose. Đây sẽ là một hành trình đầy cảm xúc và khó quên dành cho tất cả những ai tham gia. Thật mong chờ khoảnh khắc được cùng Hà Anh Tuấn mang đến màn trình diễn đặc biệt dành tặng khán giả vào tháng 3 tại TP.HCM".