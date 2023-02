Kyle Jacobs, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ và là chồng của ca sĩ nhạc đồng quê Kellie Pickler đã qua đời ở tuổi 49 vào ngày hôm qua. Cảnh sát cho biết, cái chết của anh đang được điều tra. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, nhà soạn nhạc này có vẻ như đã tự tử.

Cảnh sát đã đến nhà của cặp vợ chồng sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Kellie Pickler vào khoảng 1 giờ 21 phút chiều.

Jacobs được lực lượng cảnh sát và nhân viên sở cứu hỏa tìm thấy với một vết thương do súng tự gây ra. Anh nằm trong căn phòng tầng 2 của ngôi nhà ở Nashville. Đây cũng là nơi vợ chồng Jacobs và Pickler chung sống.

Nhà soạn nhạc nổi tiếng tự tử bằng súng

Kyle Jacobs (trái) được phát hiện chết tại nhà riêng. (Ảnh: IT).

Pickler cho biết, cô đã dậy sớm hơn bình thường nhưng không tìm thấy chồng bình. Cô và trợ lý đã tìm Jacobs trong nhà. Sau khi không thể mở cửa phòng trên tầng 2, trợ lý của cô đã gọi 911.

Jacobs và Pickler kết hôn vào năm 2011. Kellie Pickl sinh ra và lớn lên ở Bắc Carolina, nổi tiếng với tư cách là một thí sinh trong mùa thứ năm của American Idol. Tại đó, cô về đích ở vị trí thứ sáu.

Kyle Jacobs là một nhà soạn nhạc và nhạc sĩ người Mỹ. Anh sinh ra tại Bloomington, Minnesota vào ngày 26 tháng 6 năm 1973. Jacobs bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình khi anh còn là một thiếu niên, và sau đó đã chuyển đến Nashville, Tennessee để phát triển sự nghiệp của mình.

Jacobs đã viết nhiều bài hát cho các nghệ sĩ nổi tiếng như: Garth Brooks, Tim McGraw, Trace Adkins và vợ mình là Kellie Pickler. Anh cũng đã trình diễn nhiều bản nhạc của mình tại các địa điểm âm nhạc trực tiếp trên khắp nước Mỹ và đã phát hành một số album cá nhân. Các album của anh bao gồm "Kyle Jacobs" (2003), "Love Songs For The Rest Of Us" (2010) và "Three Foot Tall" (2019).

Jacobs đã nhận được nhiều đề cử giải thưởng trong sự nghiệp của mình, bao gồm giải Grammy và giải CMA (Country Music Association). Anh cũng là một nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc, giúp đỡ các nghệ sĩ mới và đóng góp cho các tổ chức từ thiện như "The Jason Foundation" - một tổ chức phòng chống tự tử thanh thiếu niên.