Nhà thầu không đủ năng lực bị chủ đầu tư yêu cầu rời công trường

Với lý do nhà thầu không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chấm dứt Hợp đồng với nhà thầu thi công Gói XL01 cải tạo làm thang thoát hiểm cho hội trường tầng 8, nhà E4 trường Đại học Kinh tế.



Theo đó, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải rời công trường, giải phóng thiết bị, công trình tạm của nhà thầu ở tại hoặc gần công trường; Chuyển các vật tư, vật liệu cần thiết, các tài liệu của nhà thầu cho Chủ đầu tư.

Nội dung Quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hà Thành. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, trong quá trình lựa chọn, Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hà Thành (Công ty Hà Thành) là nhà thầu duy nhất tham dự, và được Chủ đầu tư Trường Đại học Kinh tế phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1324/QĐ-ĐHKT ngày 9/5. Gói thầu thực hiện theo hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 45 ngày.

Công ty Hà Thành trước đó có tên Công ty CP ALLA Việt Nam, thành lập tháng 4/2016, địa chỉ trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại đăng ký thay đổi vào tháng 2/2022, nhà thầu này được đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hà Thành, do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Anh giữ vai trò người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà thầu Công ty Hà Thành tham dự tổng cộng 24 gói và trúng 20 gói trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, tổng giá trị trúng thầu hơn 73,5 tỷ đồng. Trong tổng số các gói đã trúng, Công ty Hà Thành có 50% gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm chỉ dưới 1%.

Từ đầu năm 2024, cùng gói thầu vừa bị chấm dứt hợp đồng, Công ty Hà Thành trúng hai gói khác gồm Gói thi công sửa chữa nhà C, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (được chỉ định thầu); Gói Sửa chữa nhà học Giảng đường E của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Trước khi bị chấm dứt ở gói XL01, nhà thầu Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hà Thành thường xuyên dự thầu tại các trường thuộc hệ thống trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đa số kết quả trúng thầu.

Ví dụ như Gói thi công, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị công trình tầng 5 nhà E5, khu vực 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội do Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) mời thầu; Gói thầu Lắp đặt rèm che cửa sổ tầng 5 nhà E5 do Trường Đại học Công nghệ mời thầu; Gói thầu Mua sắm trang thiết bị, tài sản năm 2022 do Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội mời thầu; hay gói thầu Sửa chữa cơ sở vật chất phòng làm việc 313 nhà G2 do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội mời thầu; hay Gói thi công Cải tạo nâng tầng do Trường Đại học Kinh tế mời thầu.