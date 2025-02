Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 12/2, ông Dương Thành Thi (SN 1983, quê An Giang) cho biết, đã gửi đơn cầu cứu đến UBND tỉnh An Giang, cơ quan chức năng TP Châu Đốc, và các đơn vị liên quan về việc bị hộ nhà liền kề mảnh đất đang xây dựng của gia đình cản trở xây dựng, đe dọa hành hung.

Gia đình của ông N.T.T nhiều lần cản trở, ngăn không cho nhà số 177 xây dựng vì cho rằng gây sụt lún, nứt tường nhà mình. Clip: Trí Viễn

Nhà số 177 đang thi công, ông T. đứng trên gác xối nước vào công nhân. Clip: Trí Viễn

Ông Thi cho biết, ông là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thủy sản Minh Thành và xây dựng công trình nhà ở gia đình tại số 177 Nguyễn Trường Tộ, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Ngày 20/6/2022, khi đơn vị thi công đóng xong 80/135 trụ móng xuống khu đất để xây nhà, gia đình ông N.T.T (hộ kế bên) làm đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương cho rằng việc xây dựng làm nhà ông bị lún, nứt tường.

UBND phường Châu Phú B đã mời hai bên lên hòa giải nhưng không thành. Ông Thi tiếp tục gửi văn bản đến chính quyền TP.Châu Đốc xin tiếp tục xây nhà vì không vi phạm xây dựng.

Ngày 20/10/2022, khi công nhân đến thi công, phía ông T. tiếp tục cản trở và hăm dọa hành hung, buộc phải dừng công trình. Ông Thi đã trình báo vụ việc lên công an địa phương nhưng mọi chuyện không được giải quyết. Một thời gian sau, ông Thi nộp hồ sơ lên các cấp chứng minh công trình an toàn đối với các nhà lân cận và xin cấp mới giấy phép xây dựng.

Ông Thi gửi thông báo khởi công vào ngày 2/1/2025 đến phường Châu Phú B, Đội Quản lý trật tự TP.Châu Đốc theo GPXD đã cấp và động thổ công trình trở lại 2 ngày sau đó.

Tuy nhiên, ngày 13/1, Đoàn kiểm tra của đội trật tự đô thị TP.Châu Đốc đến yêu cầu dừng công trình. Cùng ngày, gia đình ông Thi đã đến văn phòng Đội trật tự đô thị TP.Châu Đốc để hỏi xin biên bản vì sao bị dừng thi công nhưng không xin được biên bản. Ngày 15/1, ông Thi tiếp tục đến Đội trật tự xây dựng TP.Châu Đốc, nhưng vẫn bị đề nghị dừng thi công.

"Tôi thấy vụ việc dừng thi công rất vô lý, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi nên không đồng ý thực hiện. Vụ việc này đã được xem xét từ năm 2022 và đã được cơ quan chức năng địa phương, UBND TP.Châu Đốc giải quyết", ông Thi nói.

Ngày 20/1, khi nhà thầu xây dựng cho thợ vào làm lại thì vợ chồng ông T. cùng gia đình (là những người hiện đang sống tại số nhà 179) kêu thêm người đến chửi bới, vào công trình đe dọa thợ, xúc phạm mọi người để buộc dừng thi công.

Ông Thi đã báo Công an phường Châu Phú B, Công an TP.Châu Đốc, công an sau đó đến ghi nhận sự việc và chưa có phản hồi gì thêm. Trong khi đó, UBND phường Châu Phú B cho biết vụ việc không phải trách nhiệm của đơn vị.

Những ngày sau đó, khi thợ đến làm việc tại công trình nhà ông Thi thì bị phía hộ gia đình số 179 Nguyễn Trường Tộ cản trở, dọa hành hung.

Ông Thi cho biết, đã làm đơn đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang, TP.Châu Đốc chỉ đạo giải quyết để sớm được xây dựng công trình, có nơi ăn, ở và làm việc. Đồng thời, xử lý hành vi cản trở, đe dọa của phía gia đình ông T.

Ngày 12/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã nhận được đơn cầu cứu của ông Thi. Qua xem xét đơn, Công an tỉnh An Giang cho hay đã chuyển đơn đến Công an TP.Châu Đốc để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Một nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Công an TP.Châu Đốc đã nhận được phiếu chuyển đơn của Công an tỉnh An Giang, đơn vị đang xem xét, giải quyết.