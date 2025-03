Clip chồng đánh đập vợ, con tàn nhẫn bên mâm cơm: Người chồng khai gì tại cơ quan công an? Clip chồng đánh đập vợ con tàn nhẫn: Người chồng khai gì tại cơ quan công an?

Tại công an (xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), N.T.H khai nhận hành vi đánh đập vợ con như trong đoạn clip. H đi uống rượu về thấy con nhỏ không ăn cơm nên dùng cán chổi bằng inox đánh đập. Người vợ ôm con nhỏ tới can ngăn cũng bị H đánh tới tấp.