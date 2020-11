Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM: Chi để ngoài sổ sách kế toán, rồi... trừ lương người lao động(?)

Trừ lương người lao động để truy thu tiền chi không đúng luật(?)



Ngày 3/11 vừa qua, bà Đinh Thị Phương Thảo – Giám đốc NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM – đã ra Thông báo số 34, gửi đến Ban Giám đốc và các trưởng phòng trong cơ quan NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM.

Theo đó, để thực hiện Thông báo kết luận số 865-TB/UBKTTU ngày 15/10/2020 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Ban Giám đốc NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM đồng ý truy thu 181 triệu đồng mà Nhà xuất bản đã để ngoài sổ sách, không phản ánh vào doanh thu Nhà xuất bản.

"Đồng ý phương án truy thu: chia đều số tiền truy thu cho số lượng CBCNV (cán bộ - công nhân viên - PV) Nhà xuất bản và trực tiếp trừ vào lương tháng 11 và tháng 12" - trích nguyên văn Thông báo số 34.

Thông báo trừ lương CB-CNV để truy thu tiền chi ngoài sổ kế toán, không đưa vào doanh thu, do bà Định Thi Phương Thảo Giám đốc NXB Văn hóa - Văn nghệ ban hành, phổ biến rộng rãi. Ảnh: S.C

Việc trừ lương cán bộ - công nhân viên để truy thu các khoản tiền trước đây NXB đã chi và để ngoài sổ kế toán, đang gây xôn xao dư luận tại NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM. Tính đến tháng 1/2020, tổng cộng cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị này là 25 người.

Việc trừ lương của người lao động để truy thu số tiền đã chi và để ngoài sổ kế toán là không đúng quy định tại Điều 101 – Bộ Luật Lao động.

"Quỹ Công đoàn" thu, chi … vô tội vạ !

PV Dân Việt đã thu thập được hình ảnh chụp 17 trang trong sổ thu, chi viết tay của "Quỹ Công đoàn" tại NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM.

Tại trang số 1, thể hiện ngày 25/4/2017, chi cho cuốn sách "Ngàn năm biển gọi" số tiền 82,9 triệu đồng. Ngày 6/7/2017, khoản thu của cuốn sách "Tục thờ Bác ở miền Tây Nam bộ" là hơn 83 triệu đồng.v.v…

Tiếp đó là các khoản thu ghi "Chênh lệch nhuận bút" của hàng loạt cuốn sách như: Người anh hùng chân đất (8,5 triệu đồng), Ký ức Mậu Thân (9,4 triệu đồng), Chiến sĩ Mậu Thân (7,7 triệu đồng)…

Đáng chú ý là các khoản chi đi công tác, cũng được chi từ "Quỹ Công đoàn" như: Ngày 5/5/2017, ghi "Chị Thảo đi công tác", chi 6 triệu đồng, "Tiền phòng" cho bà Thảo và bà Hà đi công tác Cần Thơ, chi 6,5 triệu đồng…

NXB Văn hóa - Văn nghệ là một trong những NXB hàng đầu ở TP.HCM. Ảnh: T.T.C

Đặc biệt, "Quỹ Công đoàn" này còn được dùng để chi cho rất nhiều khoản chi không hề cho mục đích Công đoàn hay hỗ trợ, phục vụ đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động tại NXB.

Thí dụ một số khoản chi thể hiện trên sổ thu, chi của quỹ như: "Đ/c Thảo chi bồi dưỡng 30/4…" cho người ngoài (không phải người đang làm việc tại NXB) số tiền 12 triệu đồng; chi cho "Chị Thảo" 12 triệu đồng, "Chi lễ, tết ban, ngành" (33 triệu đồng)…

Từ tháng 3/2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã lập Đoàn kiểm tra nhiều lĩnh vực hoạt động của NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM. Trên các chứng cứ là sổ quỹ viết tay đã cho thấy, việc NXB này lập quỹ riêng để ngoài sổ sách kế toán, với số tiền lên đến hơn 1,5 tỷ đồng...

Trong đó, có khoản tiền 181 triệu đồng được xác định chi khống, để ngoài sổ kế toán, không hạch toán vào doanh thu của NXB, không đúng quy định của luật pháp…

Ngày 5/11 vừa qua, Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng đã ban hành văn bản số 11 – KH/ĐUK, về kế hoạch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể chi bộ và đảng viên Chi bộ NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM.

Tại văn bản này, Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM đã kết luận có "sai phạm" trong công tác quản lý tài chính: việc chi khống và để ngoài sổ sách kế toán, việc lập quỹ riêng không đúng quy định của pháp luật.

Tại trụ sở của NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM trên đường Ký Con, quận 1, TP.HCM. Ảnh: T.T.C

Nhằm làm rõ vụ việc, ngày 19/11, PV Dân Việt đã liên lạc với bà Đinh Thị Phương Thảo – Giám đốc NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM. Bà Thảo cho biết, "cái này có Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận rồi". Tuy nhiên, do NXB "thuộc diện do Thành ủy quản lý; nên tất cả kết luận, thông tin là do Thành ủy", cá nhân bà Thảo không thể trả lời báo chí.

Việc NXB trừ lương tháng 11 và tháng 12 của tập thể cán bộ, công nhân viên, bà Thảo khẳng định: "Có 2 đợt lương, chỉ trừ 1 đợt thôi, chứ không phải anh chị không còn lương nào hết. Cái đó đã xin ý kiến, cấp trên đồng ý rồi…". Bà Thảo cho rằng, "chuyện hết sức bình thường của một đơn vị".

Tuy nhiên, theo luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa (TP.HCM): "Điều 101 - Bộ Luật Lao động được ban hành từ năm 2012, quy định: Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động…

Hàng năm, Nhà nước vẫn đặt hàng NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM in hàng chục ngàn cuốn sách có giá trị, nhăm thực hiện nhiệm vụ chính trị - tư tưởng là tuyên truyền chính sách, đường lối quan trọng của Đảng và Nhà nước. Ảnh: S.C

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động, sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Song ở đây, số tiền 181 triệu đồng từ quỹ riêng mà NXB đã chi, để ngoài sổ sách… Số tiền chi sai này cần phải làm rõ đã chi cho ai, vào việc gì, trách nhiệm sai phạm thuộc cá nhân nào.

Không thể đổ hết cho tập thể, rồi chia đều, trừ thẳng vào tiền lương của mỗi cá nhân người lao động để truy thu (trong khi cá nhân người lao động không sai phạm), là trái với quy định của Bộ Luật Lao động".