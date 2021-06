Nhầm giới tính ứng cử viên, hơn 1.000 cử tri Hà Nội phải đi bầu cử lại

Do khâu in phiếu bầu cử bị nhầm giới tính của ứng cử viên (từ "bà" in thành "ông") nên hơn 1.000 cử tri Tổ bầu cử số 4, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long (Phú Xuyên, Hà Nội) phải đi bầu cử lại để bầu đại biểu HĐND xã.

