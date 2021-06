Tin “hot” tuần qua: Khai trừ hai đảng viên, tuyển thẳng thí sinh F0, F1 vào lớp 10

Khai trừ hai đảng viên liên quan sai phạm tại Tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt

Tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt, huyện Mê Linh ghi nhận sai phạm trong ngày bầu cử 23/5. (Ảnh: NDCC)

Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã họp và ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2016-2021 (là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt) và ông Nguyễn Hữu Hoàn - đảng viên chi bộ thôn Đông Cao, xã Tráng Việt vì liên quan tới sai phạm tại Tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt.

Qua kết quả điều tra cho thấy, ông Nguyễn Xuân Hùng đã lợi dụng chức vụ của mình, đặt vấn đề với ông Nguyễn Hữu lấy một số phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã mang về nhà, gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu và nhờ người khác bỏ phiếu hộ. Hành động sai phạm này dẫn đến việc thừa 75 phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại Đơn vị bầu cử số 4. Ông Nguyễn Xuân Hùng bị xóa tên ứng cử viên khỏi danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026.

Một shipper đã quấn đầy cây xanh lên xe và người để chống chọi với nắng nóng. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) chiều 2/6. (Ảnh: Hoàn Như)

Nắng nóng gay gắt, chỉ số tia tử ngoại đạt ngưỡng nguy hiểm

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/5-3/6, là giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ tại TP.Hà Nội đạt mức 39 độ C, chỉ số tia tử ngoại đạt ngưỡng nguy hiểm… Đặc biệt trong ngày 3/6, Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, khoảng 40-50%.

Tìm người đi chuyến bay VN220 ngày 30/5 từ TP.HCM đến Nội Bài

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ra thông báo khẩn cấp tìm người đi chuyến bay VN220 ngày 30/5. Đây là chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội và hạ cánh sân bay tại Nội Bài vào khoảng 22h10.

Người đã đi trên chuyến bay trên cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm Y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/0949.396.115. Những hành khách ngồi ở hàng ghế từ 33 đến 37 cần đặc biệt lưu ý.

Nhân viên lau dọn vệ sinh phòng học chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (quận Ba Đình). (Ảnh: H.T)

Quyết định lùi thời gian thi vào lớp 10, tuyển thẳng thí sinh F0, F1



UBND TP.Hà Nội vừa quyết định lùi thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ 10-11/6 sang 12-13/6, để kỳ thi diễn ra vào các ngày cuối tuần. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13/6 (vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật) với khối không chuyên. Cùng đó, thời gian làm bài cũng được rút ngắn. Môn Ngữ văn và Toán giảm từ 120 phút xuống còn 90 phút, Ngoại ngữ và Lịch sử từ 60 xuống còn 45 phút.

Sáng 12/6: Thi Ngữ văn 90 phút và Ngoại ngữ 45 phút; Sáng 13/6: Thi Toán 90 phút và Lịch sử 45 phút; Ngày 14/6 và 15/6, thí sinh dự thi vào các trường, khối chuyên của Hà Nội và chương trình song bằng sẽ dự thi các môn chuyên và môn thi của chương trình song bằng.



UBND TP.Hà Nội cũng đã chấp thuận đề xuất của Sở GDĐT về phương án tuyển sinh đối với các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, UBND TP.Hà Nội quyết định: Thí sinh thuộc nhóm 1 (F0, F1) được tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông công lập mà thí sinh đã có nguyện vọng đăng ký dự tuyển theo quy định (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3) phù hợp với nơi cư trú của thí sinh. Nguyện vọng trúng tuyển thẳng của thí sinh thuộc nhóm 1 được bổ sung ngoài chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao của trường trung học phổ thông.

Được biết, toàn TP có hơn 93.000 học sinh đăng ký dự thi. Sở GDĐT Hà Nội đã dự kiến bố trí 184 điểm thi và điều động hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức, phục vụ.

Thanh niên (áo đen) trốn khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn đã bị bắt. (Ảnh: CQCNCC)

Bí mật của thanh niên trốn khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn về Hà Nội

Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) cho biết, khoảng 17h chiều 1/6, tổ công tác của Công an phường Hạ Đình đang thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống Covid-19 tại khu vực hồ Hạ Đình. Vào thời điểm này, tổ công tác phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn, đang lang thang ở đường ven hồ.

Sau đó, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính thì người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân. Qua đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai tên Lý Mạnh Thương (SN 2002, trú tại xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó ngày 20/5, Thương phải đi cách ly tập trung tại khu cách ly Lạng Sơn do liên quan đến người đi từ vùng dịch về. Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 của Thương là âm tính.

Không chấp hành quy định, khoảng 4h sáng 1/6, Thương trộm 1 điện thoại di động, 1,1 triệu đồng của người cùng cách ly, bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Mỹ Đình. Đến 17h cùng ngày, đối tượng di chuyển đến hồ Hạ Đình để tìm việc làm thì bị tổ công tác bắt giữ. Cơ quan chức năng đã đưa Thương đi cách ly tại trung tâm y tế phường ngay sau đó.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng. (Ảnh: HNCC)

Thành lập 15 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch gắn với công tác tổ chức các kỳ thi

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1103 - QĐ/TU Hà Nội về việc thành lập các Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2021 - 2022 của TP.Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập 15 Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gắn với công tác chuẩn bị việc tổ chức kỳ thí tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2021 - 2022 của TP; công tác tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực phải bầu cử thêm, bầu cử lại của TP.

Thêm 2 nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn mắc Covid-19 khi điều trị bệnh nhân

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội ngày 3/6, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi 1 nhân viên vệ sinh mắc Covid-19 từ lúc 11 bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, hiện có thêm 2 nhân viên y tế của bệnh viện mắc Covid-19 trong quá trình chăm sóc, điều trị trực tiếp người bệnh Covid-19.

Như vậy, Hà Nội đã có 4 trường hợp nhân viên của cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 mắc bệnh, gồm 2 trường hợp được công bố hôm nay, 1 bác sĩ của Bệnh viện Bắc Thăng Long và 1 nhân viên vệ sinh của Bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngoài ra, từ ngày 1/6 đến nay, Hà Nội phát sinh 14 trường hợp là F1 chuyển thành F0 tại khu cách ly tập trung, trong đó 1 trường hợp ở Trường Cao đẳng Đường sắt; 2 ở Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp ; 2 ở Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc; 2 ở Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Hà Nội; 2 trường hợp tại Khu ký xá Trường ĐH FPT; và 4 trường hợp tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô).

Trước đó, riêng ngày 30/5, tại Trường Quân sự đã phát hiện 35 bệnh nhân Covid-19, khiến lãnh đạo Hà Nội phải chỉ đạo san tải tại khu cách ly này và rà soát toàn bộ các khu cách ly trên địa bàn Hà Nội.